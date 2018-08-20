Atatürk’ün, ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ sözünün aksine sporumuz, ‘aptal, hımbıl ve ahlaksızların’ eline düştüyse…

Ben Atatürkçü değilim…

***

Maç alıp satmak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını simsarlara kaptırmak, transferlerde komisyonculuk yapan yönetici olmak, koskoca camiaları kapı kapı dilendirmek, spor düşmanlarıyla iş tutmak Atatürkçülükse…

Ben Atatürkçü değilim…

***

Bu ülkede kanı aksa, kulübün renkleriyle aynı akacağını söyleyip, tribünde ana avrat Türk anasına bacısına küfür edenel rve onları engellemeyen kansızlar Atatürkçüyse…

Ben Atatürkçü değilim…

***

Sporu çağdaş ve bilim yolundan saptıranlar hala görev başındaysalar ve okumuş insanlara ahkam kesiyorlarsa, okumuş insanlar da, para uğruna buna göz yumuyorsa, onun adına da Atatürk’ün sporu deniyorsa…

Ben Atatürkçü değilim…

***

Atatürk’ün kurduğu cumhuriyette, güreş aşığı Atatürk’e rağmen, bazı koca koca dev yapılı pehlivanlar bile artık yalan söylüyor ve katakullilerin içerisinde yer alıyorlarsa…

Ben Atatürkçü değilim…

***

Herkes herkesin dedikodusunu yapıyor, kuyusunu kazıyor, fareler gibi sağda solda kulis yapıp, yüz yüze gelince bir şey yokmuş gibi davranıyorsa ve bu da Atatürk’ün sporcusu sayılıyorsa…

Ben Atatürkçü değilim…

***

TBMM 100 yıl önce kurulmuşken, hala ülkede bir spor meclisi yoksa…

Ben Atatürkçü değilim…

***

Amerikan mandası, İngiliz mandasını kabul etmeyen Atatürk dururken, Amerikan kotları, telefonları, bilgisayarları ile oynaşıp, tribünlerde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyenler, kendini Atatürkçü sayıyorsa…

Ben Atatürkçü değilim…

Dip not: İlhanSelçuk’un ben Atatürkçü değilim isimli eserine ismini veren yazısından esinlenilmiştir…