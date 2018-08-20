Karaosmanoğlu, İzaydaş ve Bulvar Kollektörü   

Bu köşede; 7 Ekim 2016’de İZAYDAŞ benzeri yeni bir katı atık yakma tesisinin Kocaeli’de yapılacağı söyleniyor, bu büyük bir hata olur, bu kentte yeni bir İzaydaş’a gerek yok demiştik.

Yine 30 Ocak 2018’de konuyu hatırlatmış,19 Haziran 2018’de de Kocaeli’nin çevre rezaleti başlığı ile bu kentte yeni bir İzaydaş’ın yapılmaması gerektiğini yazmıştık. Ama Umuttepe gibi kentin akciğeri gibi yerde bu tesisin yapılma çalışmaları başlamış,İzaydaş’a belediye bütçesinden trilyonlar aktarılmış ve konu ciddileşmişti.

Gerçekten bu konuda kentte ciddi bir duyarlılık oldu.Öncelikle Büyükşehir Belediyesi’nin CHP grubu bu konuyu sahiplendi ve çok çalıştı.Onlara teşekkür borcumuz var.Kocaeli Barosu’nun da içinde bulunduğu Kocaeli Akademik Meslek Odaları Birliği de bu konuda çok çalıştı ve ciddi öneriler getirdi.Onlara da kentin teşekkür borcu var.

Tabii Kocaeli Gazetesi’nin bu konudaki bağımsız ve Kocaeli halkından yana koyduğu yapıcı tavrı da asla unutmamak gerekir. Kocaeli Gazetesi bu konuda da gazetecilik örneği sergiledi. Buna karşı çıkan diğer gazeteleri de kutlamak, ama karşı çıkmayan önemli bir gazeteyi de bence unutmamak gerekir. Bu konuda akademisyenlerin örneğin Prof Dr Cüneyt Özkürkçügil’in ciddi itirazlarına rağmen sessiz kalan Kocaeli Üniversitesi senatosunun da çok kötü bir sınav verdiğini buradan üzülerek söylemek isterim.Nerde bağımsız ve kentten yana üniversite …..!

Nerde bağımsız denetim yapması gereken ve buna karşı çıkması gereken KENT KONSEYİ ...!

Geçen hafta Büyükşehir meclis toplantısında Sayın İbrahim Karaosmanoğlu artık depone yeri arıyoruz, yeni bir İzaydaş’tan zazgeçtik dedi ve kent, özellikle Umuttepe bölgesi rahatladı. Karaosmanoğlu ayrıca İzmit bulvar bölgesindeki ağır sel tahribatının nedeninin belediyenin yaptığı kolektördeki arızadan kaynaklandığını itiraf ederek çok önemli bir belediye başkanlığı örneği sergiledi.

Geçen dönem belediye meclisinde ve ayrıca bu sütunda sayın Karaosmanoğlu’nu haklı olduğumuza inandığımız konularda çok eleştirdik. Kent Konut gibi geri adım atmadığı, ancak sonra Sayıştay raporlarına giren ve kendisine sıkıntı veren konuların yanında birçok konuda gerçeği görerek geri adım attığına dair örnekler vardır.

Ama bu konudaki en önemli tavrı İzaydaş gibi çok hatalı bir tesisi yapmaktan vazgeçmesi ve bulvardaki kolektör hatasını kabul ederek sorumluluk almasıydı.

Bir belediye başkanının belediye meclis toplantısında, kamuoyu önünde hatadan dönme ve hatayı kabul etme erdemini göstermesi, siyasi hayatımızda pek rastlanmayan, ama örnek alınması gereken davranışlardan birisidir. Kamu görevlilerini sadece eleştirmek değil, doğru konularda takdir etmek de bir vatandaşlık ve insanlık sorumluluğudur. Sayın Karaosmanoğlu’nu bu iki konudaki tavrı nedeniyle takdir ediyor, kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum.

Sayın Karaosmanoğlu’na Kocaeli Akademik Odalar Birliği ile kentin önemli sorunlarının tartışıldığı ve her ay yapılacak toplantılar yapmasını öneriyorum. Örneğin ilk konu kentteki çevre sorunlarına nasıl çözüm getirileceği konusu olabilir. Arkasından imar, deprem, ulaşım, trafik, uyuşturucu, güvenlik ve diğer konular olabilir. Kocaeli önemli bir hatadan tarihi bir karar ile kurtuldu. Kente verilen en önemli bayram hediyesi de budur bence.

İyi bayramlar dileklerimle...