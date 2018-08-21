İki dini bayramımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı’nı yaşıyoruz.

Bu bayramda Hac görevini yapanları özlemle beklerken, ekonomik koşulları uygun olanlar da “Kurban” keserek bir dini yükümlülüğü yerine getirecekler.

Kurban, “Allah’a yakınlaşmanın” ve “yoksullarla dayanışmanın” bir aracıdır. Dini ölçülere göre varlıklı, “akıllı, özgür ve mukim” bir Müslüman, kurbanla “ilahi rızayı kazanmayı” amaçlar.

(Mukim; bir ülkede sürekli olarak ikamet eden, ayakta duran” anlamını içerir.)

Kurban, dini kurallara göre kesilir.

Çocukluk yıllarımın kurban bayramlarını büyük bir özlemle anarım.

Komşu bahçede sırayla kesilen kurbanlar, çocuk ruhlarımızda acılar oluştururdu. Bir hafta-on gün önce satın alınan kurbanlarla, çocuk saflığı ile duygusal bağlar kurar, gönlümüzün bir yanıyla “kesilmesin” isterdik. Ama, ailemizden aldığımız dini değerlerle başka seçeneğimiz olmadığını da kabul ederdik. Ailenin ilk erkek çocuğu olarak, bizi kurban edilmekten kurtaran bu canlı varlıklara şükrederdik!..

Kurban konusunda, Kur’an’da yer alan ayetleri merak edip inceleyen kaç kişi var, meraktayım!

Kurban, üç parçaya ayrılır; bir kısmı yoksullara, bir kısmı akrabalara, bir bölümü de aileye ayrılır.

Çocukluk yıllarımda, mahallemizdeki az gelirli kişi ve ailelere kurban eti dağıtmaktan büyük mutluluk ve huzur duyardık.

Bu, yalnızca dini bir yükümlülük değil, aynı zamanda “insanca bir huzur” nedeniydi.

Özünde İslam dini, “sömürüsüz bir yaşam ve insanca paylaşımı” öngörüyor. Yani, kapitalist sömürü düzeni ile İslami değerler çatışıyor!

İyi güzel de, “Ben bir Müslüman’ım” diyebilen kaç insan bu temel anlayışa sahiptir?

Şu bir gerçek ki; “İnsanın insanı sömürüsü olmasa, zengin-yoksul arasındaki uçurum olur muydu?”

Emeği ve alın teri ile çalışıp kazanan, helal kazancı ile ölçülü ve mütevazı bir yaşam sürdüren, kazandığının bir kısmı ile ihtiyacı olan insanlara harcayabilen ve bu yaptığı “insani tercihi” ticari ve siyasi çıkarı için kullanmayan her insana saygı duyarım.

Ancak, ne yazık ki, kişisel çıkarları için bu yüce dini bir araç kimi kullanan “kirli” insan örnekleriyle dolu dünyamız!

İslam dininin tek ve doğru kaynağı KUR’AN ve bu dinin peygamberi Hazreti Muhammed’in “sahih hadisleri” ve yaşam biçimidir.

İslam dininde, Hıristiyanlıkta olduğu gibi “Ruhban Sınıfı” yoktur. Ama ne yazık ki, ülkemizde ve halkı Müslüman olan hemen tüm ülkelerde, “Cemaatler, Vakıflar ve hoca efendiler” türemiş, İslam dini yozlaştıran, bu dine inanan saf insanları etkileyerek “din dışı yalanlarla” iğfal eden bir ruhban sınıfı oluşmuştur!

İnsani ve onurlu bir yaşam için, her insanın “üretken bir varlık” olması, ailesine ve yaşadığı ülkeye katkıda bulunması gerekirken, bu “sahte ruhban sınıfı” toplumun hurafelerle uyutulup uyuşturulmasından başka işi gücü olmamıştır!

Kimi siyaset bezirganlarının “kolay iktidar” amaçlarına hizmet eden bu cemaatler yüzünden bugün halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkeler, başka ülkelerin ekonomik ve siyasal egemenliği altında inlemektedir!

Kur’an’ın bir çok ayetinde “AKIL” üzerine sözler var.

Oysa, “sahte ruhban sınıfının uyanıkları” Kur’an’ın “Türkçe Meali” ile ilgili yayınlarının imha edilmesini istiyorlar!

NEDEN?

Çünkü, yalanlarla toplumu uyutan “asalak bir kesim” çıkarları bozulmasın istiyor! Kutsal kitabımızda yer alan ilahi emirleri öğrenmemizi istemiyorlar!

FETÖ, buna bir örnek. Ama daha pek çok dini cemaat ve hocaefendi var ki, çocuk yaştan itibaren insanları yalanlarla iğfal ediyorlar!

Dini bayramların bir diğer özelliği de, “BARIŞ” değil mi?

Şu ya da bu nedenlerle dargın olduğumuz eş, dost ve akrabalarımızla barışmamız emrediliyor. Peki, bu değerli emri yerine getiriyor muyuz? Ne yazık ki hayır!

Halkının çoğunluğu Müslüman ülkeler birbiriyle barışık ve dayanışma içinde mi? Hayır!

Kimileri,emperyalist ülkelerle çıkarlarını birleştirmiş. Ülkemiz üzerinde ABD emperyalizminin çok yönlü baskısı sürerken, bizim yanımızda olduğunu söyleyebilen kaç ülke var?

Bu koşullarda tüm İslam alemini bir arada toplayacak bir örgütlenme mümkün mü? Hayır!

“İnsanın insana kurban” olmadığı adaletli bir dünya dileğiyle, Kurban Bayramınızı kutluyorum.