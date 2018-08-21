Kafamda soru işaretleri…

Nezaket…

Tamam…

Vefa…

Tamam…

Ama görüntü yine de benim garibime gitti…

Yeşilova Spor kulübü tesisleri önünde bir ziyaret yapılıyor, Kocaelispor tarafından…

Teşekkür ziyareti…

Bir yanda Yeşilova Spor Kulübü…

Diğer yanda Kocaelispor…

Küçüksemek değil amacım…

Sadece bir karşılaştırma yapmak istedim…

Kocaelili çocuklarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kapılarına koşar adım giderken…

Kulüpler de onların bonservisini seve seve ve büyük bir gururla verirken…

Bu kulüplerden kaçı kapınıza gelip de teşekkür etti acaba…

Bu durumda hangisi büyük kulüp…

Kocaelispor mu?..

Galatasaray, Fener, Kartal mı?..

Kafama takıldı…

Bizce hangisi doğru ?..

Okan… Ağra… Suadiye…

Hayat tesadüf ve ilginçliklerle dolu…

Şaşırmamak lazım…

Benim gibi Çukurbağ’da büyümüş Suadiyespor Başkanı Mevlüt Ağra…

Komşu mahallemiz Dereboğazı’nda büyümüş Aykut Okan…

Ve Suadiye…

Şimdi bir amaç ve bir kader uğruna birleşildi…

Suadiye’nin başarısı için…

Bizler de basın olarak destekliyoruz…

Nitekim Yenidoğan doğumlu, Çukurbağ’da büyümüş babam, Suadiye İlkokulu mezunuymuş…

İlginç…

Bakalım sezon sonunda Suadiye, Derbent’in başarısına ulaşıp da, BAL’a yükselebilecek mi?..

Başkan Mevlüt Ağra iyi bir insan ve gerçekten de başarılı ç olmasını diliyorum…

Aykut hoca da öyle…

Çocukluk arkadaşımız…

Onlar başarılı olsun, haz duymak da bize düşer…

Tabii ki alkış da…

Ancak Suadiye halkının takıma mutlaka destek vermesi, ceza aldırmaması lazım…

Örnek olması lazım…

Hadi göreyim sizi…

Hakemlerin bayramlaşması…

Geçtiğimiz bayramın son gününde hakemlerin bayramlaşma töreni vardı…

Tatil kısaydı ve kimse kenti terk etmemişti…

Yani herkes kent sınırları içerisindeydi..

Ancak bayramın heyecanı geçmişken, bayramlaşma töreninin programa alınması herkesi şaşırtmıştı ve doğal olarak da katılım oranı düşük oldu…

Bu sene tam 9 günlük tatil vardı…

Kentler boşaldı…

Bu kez de bayramın dördüncü günü, yani cuma günü, yani tatilin bitimine henüz 2 gün varken bayramlaşma törenini uygulamaya kondu…

Acaba kaç hakem ve gözlemci katılacak…

Millet 9 günlük tatil nedeniyle başka kentlere akın akın gitti…

Kimler bayramlaşmaya katılacak ve katılım oranı nasıl olacak?..

Eski bir hakem ve gözlemci olarak…

Çok merak ediyorum…

Tatlı Dillim…

Yeşilçam filmlerini severim…

Özellikle 70’li yılların filmlerini…

Sinemalarda izlediğimiz bu filmler, şimdi TV’lerde hemen elimizin altında…

Tatlı Dillim…

Tarık Akan var…

Filiz Akın var…

Zeki Alasya, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul var…

Bu filmin konusu, bir basketbol takımının kamp yapmaya karar vermesi ve bir köyde lastik patlaması nedeniyle zorunlu konaklamasını anlatan bir aşk filmi…

BAL temsilcimiz Büyük Derbentspor…

Ali Gürdal yönetimindeki takım da Ketenciler köyünde kamp yapıyor…

İlginç geldi bana…

Aslında müthiş bir fikir…

90 Kandıra köyü var kentimizde ve oralarda da ne kamplar yapılır ne kamplar…

Yeter ki tesis olsun…

Büyükşehir Belediyesi bunu da değerlendirmeli ve takımlarımızın kamp sayısını artırmalı…