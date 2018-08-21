Kocaeli, yılın ilk yarısında kaç lahmacun siparişi verdi?

Yemeksepeti, kent kent lahmacun raporunu açıkladı…

Raporu açıklamadan önce biraz lahmacundan bahsedelim…

Günümüzde Türkiye’nin doğusundan batısına kadar herkesçe sevilen bu her daim gözde lezzeti mercek altına alan Yemeksepeti, kullanıcılarının lahmacun hikayesini araştırdı ve ilginç sonuçlara ulaştı.

En çok lahmacun siparişi veren kentlerden biri olan Konya’da yılın ilk yarısında 44 bin adet lahmacun siparişi verildi.

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Lahmacun;

kökü Babiller’e kadar dayanan, 5000 yıllık geçmişiyle doğuya özgü bir lezzet.

Adını, Arapça’da etli hamur anlamına gelen ‘laḥm acīn’den alan, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde lahm-ı acinli börek olarak rastlanan bu köklü yemek, günümüzde biz Türklerin vazgeçemediği en popüler lezzetlerden biri.

Bu lezzeti öyle seviyoruz ki, klasik lahmacundan, veggie lahmacuna, cevizli nar ekşili lahmacundan, peymacuna her çeşidini severek tüketiyoruz.

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Yemeksepeti her yıl en çok sipariş verilen lezzetlerin başında yer alan, Türkiye’nin doğusundan batısına kadar herkesçe sevilen bu fenomen lezzetin Yemeksepeti’ndeki hikayesini araştırdı ve ilginç sonuçları açıkladı.

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Kocaeli yılın ilk yarısında 44 bin adet sipariş vererek en çok lahmacunu en çok seven kentlerden biri olarak dikkat çekti.

1.178 ÇEŞİDİ İLE LAHMACUN BAŞ TACI

Yemeksepeti restoranlarının menülerinde farklı malzemeleri ve boyutlarıyla toplam 1.178 çeşit lahmacun bulunuyor.

Kocaelililerin lahmacun tercihlerinin yarısından fazlası 27 bin adet sipariş ile klasik lahmacun oldu.

Kocaelililerin tercih ettiği diğer lahmacun çeşitleri ise Antep lahmacun ve yeni bir lezzet olan kaşarlı lahmacun.

AYDA 1 MİLYON 300 BİN ADET LAHMACUN

Lahmacun her yıl en çok sipariş verilen lezzet sıralamasında ilk 3’te yer alırken adet bazında siparişlere baktığımızda ise tartışmasız her sene şampiyon çıkan tek lezzet. Ülke genelinde Yemeksepeti üzerinden ayda 1 milyon 300 bin adet lahmacun siparişi veriyoruz.

Toplam lahmacun siparişlerinin yüzde 76’sı mobilden geliyor.

Yemeksepeti’ndeki gelmiş geçmiş en büyük lahmacun siparişinde, bir seferde 198 adet lahmacun söylenmiş.

2018 yılının ilk yarısında tek seferde verilen lahmacun rekoru ise 100.

LAHMACUNU GAZLI İÇECEKLERLE BİRLİKTE SEVİYORUZ

Lahmacunun yanında ne içilir sorusunu kime sorsak tabi ki ayran cevabı alacağımız kaçınılmaz.

Ancak Yemeksepeti kullanıcıları lahmacunun yanında en çok gazlı içecekleri tercih ediyor. Kocaeli’de de lahmacun siparişlerinin yanında yüzde 75 ile en çok gazlı içecekler sipariş edilirken, ayran ise yüzde 24 oranında tercih ediliyor.

Buzlu çay, şalgam ve soda gibi seçenekler ise, yüzde 2’yi geçemeyen oranlarıyla geri planda kalıyor.

LAHMACUNUN ÜZERİNE EN SEVİLEN TATLI: KÜNEFE

Geleneksel yemeğimiz lahmacunun ardından tatlıda da geleneksel lezzetleri tercih ediyoruz. Yemeksepeti restoranlarındaki 2.267 çeşit tatlı arasında künefe yüzde 32 oranla lahmacunla birlikte en fazla sipariş verilen tatlı oldu. Künefeyi yine geleneksel tatlılarımızdan olan sütlaç yüzde 17 oranla izledi.

LAHMACUNU EN SEVEN YAŞ: 23

Yemeksepeti’ndeki tüm lahmacun siparişlerinin yüzde 37’sini 19-24 yaş arasındakiler veriyor. Bu yaş aralığında ise en çok 23 yaşındaki gençler lahmacunu seviyor.

LAHMACUN SAATİ: 19:00,

LAHMACUN GÜNÜ: PAZAR

Yemeksepeti kullanıcılarının lahmacunu en fazla sipariş ettiği saat 19.00 olurken, gün ise Pazar.

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Yemeksepeti.com’un lahmacunla ilgili araştırmasını sizinle paylaştım…

Sanırım bu yazıyı okuduktan sonra canınız lahmacun çekmiştir…

Bu yazıdan sonra lahmacun siparişi verdiyseniz, size afiyet olsun.

Borç şampiyonuyuz

Türkiye, dış borcun gayri safi yurtiçi hasıladan aldığı yüzde 53.4’lük payla gelişmekte olan ülkeleri solladı. 2017 sonu itibarıyla 454.3 milyar dolar dış borcu bulunan Türkiye’yi yüzde 49.6 oranla Güney Afrika izliyor.

Yemek yemeye günde 1 saat 58 dakika ayırıyoruz

Günlük olarak yemek yemeye ne kadar süre ayırdığımıza dair son veriler incelendiğinde, Türkiye’nin günlük yemeğe ayırdığı sürenin ortalama 1 saat 58 dakika olduğu anlaşıldı. Avrupa ülkelerinin yer aldığı listenin başına Yunanistan yerleşirken, bir günde yemeğe ortalama 2 saat 13 dakika ayırıyor. Yunanistan’ı yakından takip eden ülke Fransa olurken günlük yemek için ortalama 2 saat 12 dakika harcadıkları saptandı. İspanya’nın yemek yemek için ayırdığı süre ise 1 saat 59 dakika olurken, 1 dakika ile Türkiye’nin önünde yer aldığı görüldü. İtalya ve Hollanda ise 1 saat 57 dakika zaman harcayarak Türkiye’nin bir basamak gerisinde yer aldı. Buna karşın listenin son sırasında yer alan Avrupa ülkesi 1 saat 21 dakika ile Estonya oldu. Estonya’yı da 1 saat 23 dakika ile Finlandiya takip ederken, 1 saat 24 dakika ile de Avusturya ve Norveç izledi.