Şimdi mi aklınız başınıza geldi?

Ülkemizin hiç amatöre düşmeyen ender profesyonel takımlarından olan, kentimizin ise tek takımı unvanını koruyan Gölcükspor, yine sıkıntılı bir süreç yaşıyor…

Gölcükspor’da istifa söylentisi yayan yöneticiler ise bu camiaya yakışmıyor…

Kendilerine tek bir sözcükle sesleniyorum…

Bu takımla Keşan, Sandıklı, Ankara deyip karış karış dolaşmış biri olarak, gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz…

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Ekonomik krizin vurduğu Gölcükspor’da, tam da lige bir hafta kala, can acıtıcı bir karışıklık yaşanması ilginç geliyor. Sanki birileri düğmeye basmış gibi. Yahu ligin başlamasına şunun şurasında 7-8 gün kalmış, istifa söylentisini çıkaranlar neyi amaçlıyor. Özellikle üç yöneticinin istifa söylentileri camiayı karıştırırken, başkan Ahmet Şahin herhangi bir açıklama yapmıyor…

Telefonlara bile çıkmıyor…

Bu ortam da tabii ki, teknik adam Kayhan Çubuklu ve talebelerini zorluyor…

Motivasyonunun olumsuz etkiliyor…

Gölcükspor gibi şerefli bir kulübün yöneticisi olmak, bu kadar hafife alınamaz…

Bunu yapanların egoist ve narsistliğini kimsenin çekme mecburiyeti yok…

İşte kulislerde adı dolaşanlar…

İşte iki net isim…

Semih Sofu ve Kürşat Çakıroğlu…

Bir kişinin daha varlığından söz ediliyor ama ismi sır gibi saklanıyor…

Sebep…

Yok…

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Kentimizin amatöre düşmeyen tek profesyonel takımı unvanını koruyan Gölcükspor, Afyon kampında da genelde başarılı futbol sergileyip, 3.Lig 3.Grup’ta birlikte mücadele edeceği Kocaelispor ile iyi iş çıkaracağı sinyallerini verdi. Ama takıma destek lazım, yöneticilerin istifa söylentileri çıkarmaları ise köstekten başka bir anlam taşımıyor…

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Bu durumda da net bir açıklama yapması gereken de sadece ve sadece Ahmet Şahin başkandan başkası değil…

Yel değirmenleriyle savaşanlardan olan Şahin, aslında bunları hiç hak etmiyor…