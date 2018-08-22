Bizim geleneksel “öğün” sayımız üç idi.

Sabah, öğle, akşam…

Sonra ortaya diyetisyenler çıktı, iki de “ara öğün” ekledi.

Etti mi beş!

Ha babam ye, ha babam ye!

Derken, altı yedi yıl önce, Canan Karatay isimli bir kadın profesör soframıza müdahale etti.

“Siz ne yapıyorsunuz böyle? Ağzınız hiç boş kalmıyor… Ara öğünleri kaldırın, ana öğünlerden birini de… Sağlığımız için iki öğün yeter” dedi.

“Vay kadına bak, milleti aç bırakacak” diye eleştirdik.

Nasıl olur da 5 öğün 2 öğüne iner?

Milleti açlıktan öldürecek bu kadın!

Tam bu tartışmalar sürerken, Uzakdoğu’dan, taaa Japonya’dan “daha beter” bir ses yükseldi.

“Ne iki öğünü, günde tek öğün yemek yeter!”

Haydi, buyurun bakalım!

Şu Japon hekimin söylediğine bakın!

Adı, YoshinoriNagumo…

Aslında bir kanser uzmanı…

Japonya’da 60’dan fazla tezi yayınlandı.

Kitapları Türkçe dahil pek çok dile çevrildi.

Son kitabı, “Japonların Kadim Beslenme Sırrı” adını taşıyor.

62 yaşında, ama 40’ında görünüyor.

Bir zamanlar yaşlı görünen 80 kiloluk bir adammış.

Sırrı, günde “tek öğün” yemek!

Sadece akşamları yiyor.

Sabah ve öğlenleri hiçbir şey yemiyor mu?

Sabahları “tereyağlı kahve” içiyor.

Öğlen fındık veya badem…

Akşam canı ne isterse…

Sloganı şu: Tek öğün ye, 20 yaş genç göster!

Kafaları karıştıran kitap

Bu kitap, ezber bozuyor.

Bana da ters geldi.

Hadi “Canan Karatay’ın iki öğününü” anlamıştık da, bu “tek öğün” de neyin nesi?

İki öğünlü beslenmede, sabahları protein ağırlıklı mükemmel bir kahvaltı yapıyorsun, akşama doğru ana öğünü yiyorsun.

Akşam en geç 7’de de istiyorsan meyveni alıyorsun.

Sonra ağzına kilit! Su, çay, kahve dışında her şey yasak!

Bizim Japon ise hem “tek öğün” diyor, hem de ana öğünü akşama alıyor.

Sabahları tereyağlı kahve (nasıl oluyorsa)…

Öğleleri fındık, fıstık…

Akşamları canın ne istiyorsa, yiyebildiğin kadar ye!

“Akşam” diyor, yani saat sınırlaması yok.

Diyelim akşam saat 9’da tıka basa yedin, sonra o mideyle nasıl uyuyacaksın?

Bana en ters gelen tarafı bu!

“Açlık geni” ömrü uzatıyor

Japon hekim, kitabında “sirtuin geni”, yani “açlık geni” üzerinde duruyor.

Bu geni, MİT Biyoloji Profesörü Dr. LernardGuarente bulmuş.

Özellikle açlık anlarında aktif hale geliyor ve hücreleri gençleştiriyor.

Bu gen, açlık anında, vücuttaki 60 trilyon hücre içindeki tüm genleri tarayıp bozulmuş ya da hasar görmüş diğer genleri onarıyor.

Özetle…

Açlık geni, ömrü uzatmakla kalmıyor, yaşlanmayı da önlüyor.

Bir günde ne yiyor, ne içiyor?

Japon hekimin bir günde yiyip içtikleri şunlar:

SABAHLARI kabuğu soyulmamış meyveler, ketentohumu yağı ile hazırlanmış ev yapımı soya yoğurdu, ya da tereyağlı kahve.

ÖĞLENLERİ tuzsuz ve yağsız yemiş.

AKŞAMLARI ailem veya arkadaşlarımla keyifli yemekler.

Neler hayatımızdan çıkmalı?

*Rafine şeker.

*Meyve suları.

*Beyaz ekmek.

*Gereğinden fazla tuz.

*Trans yağlar.

Bunları yap, 20 yaş genç görün!

Japon hekimin, sağlığımız için ana öğütleri şunlar:

*Günde tek öğün beslenin.

*Sebzeleri kabukları, yaprakları ve kökleriyle tüketin.

*Balığı derisi, kılçığı ve kafasıyla yiyin.

*Tahılları ise “tam tahıl” olarak kullanın.

*Gün içinde acıkmadıkça asla hiçbir şey yemeyin, susamadıkça hiçbir şey içmeyin. Vücudunuzun sesine kulak verin. Gerçekten boğazınızın kuruduğunu hissettiğinizde bir şeyler için. Aynı şekilde, karnınız guruldadığında az olmak kaydıyla bir şeyler yiyin.

*Saat 22.00 ile 02.00 arasında kesinlikle uyuyun!

Benim kafama yatmadı, sizi bilmem

Sevgili okurlarım, Japon hekimin ortaya attığı “yeni sağlık trendi”ni sizlerle paylaşmaya çalıştım.

Benim kafama yatmadı, siz nasıl buldunuz bilmem.

İlgi duyduysanız “JAPONLARIN KADİM BESLENME SIRRI” adlı kitabı alın okuyun!

16 yılı kayıp mı kabul edeceğiz?

“Daha çok üreteceğiz. Daha çok ihraç edeceğiz. İhraç, ihraç, ihraç… Üretim, üretim, üretim! Daha çok istihdam oluşturacağız. Daha çok ter dökeceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız…”

Bu sözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait.

Dinlerken kulaklarıma inanamadım.

“Çalışmak-üretmek-ihraç etmek” konularına, konuşmasında özellikle vurgu yapıyordu.

Kendi kendime şunları mırıldandım:

*Acaba bu sözler, krizin gerçek nedeni konusunda bir itiraf mı?

*Ne yani, geçen 16 yılı “kaybedilen yıllar” olarak mı kabul edeceğiz?

*Erdoğan, ekonominin gerçeğini söylemek zorunda kaldığına göre, bu konuda ABD’ye teşekkür etmemiz mi gerekecek?

Tamam, olan oldu!

İnşallah ülke olarak önümüzdeki dönemlerde “çalışmayı, üretmeyi, ihracat yapmayı” hep ön planda tutarız.

Sırada ne var?

Doların değerini düşürmek için neler yaptık, neler.

*Telefon kırdık…

*Dolar yaktık…

*ABD mallarını boykot ettik…

Ama yine de tınmadı.

Başka?

Sırada ne var?

3 görüş

*”Papaz mı dedi size bu kadar borçlanın diye.” Kemal KILIÇDAROĞLU

*”İnsanlar nedense hep düşeni kabahatli bulurlar.” S. MAUGHAM

*”İhtiyaç insana her şeyi öğretir, birçok şeyden vazgeçirir.” İ.TURGENYEV