Biz Bayramları Yaşardık!

İnsan yaşamında iz bırakan anılar vardır. Çocukluk yıllarımızda yaşadığımız bayramlar gibi.

Çok varsıl değildik. Kimse kimsenin varı yoğu ile de ilgilenmezdi.

“Komşuluk ve paylaşma” en değerli kültürel kimliğimizdi.

Henüz, “siyaset ve ticaretin maymuncuğu” olarak kullanılan kimi cemaatler, hoca efendiler yoktu hayatımızda!

İçtenlikli, gösterişsiz bir şekilde yaşardık inancımızı. Farklı inançtan olanlara da “düşman” gözüyle bakılmazdı.

Dini Bayramlarda aile, akraba ve komşularla bir arada olur, sevgi ve saygı ile sarılırdık birbirimize.

Komşulardan başlayarak, çevremizdeki ihtiyaç sahibi olanlara gücümüz ölçüsünde yardım eder, onların da mutlu olmasını isterdik.

Çünkü, bilirdik ki; “eş, dost, akraba ve komşunuz mutsuzsa siz de mutlu olamazsınız!”

Dini bayramların anlamları da bu değil midir?

Biz, bayramları doya doya yaşardık.

Bayram, yeni giysilere kavuşmaktı. Bayram, eksiksiz tüm ailenin büyük sofralarda ve neşe içinde buluşması demekti.

Kurban Bayramlarında Bayram namazı sonrası kurban kesme telaşı yaşanırdı. Kesilen kurbanlar üç parçaya ayrılır, önce mahallemizdeki yoksul komşulara, sonra akrabalara dağıtılırdı. Ama kimse bu yardımın reklamını yapmazdı! Aileye kalan parça ile öncelikle “kavurma” yapılır, afiyetle yenirdi.

Ramazan’da akrabalar ve sonra komşular, sırayla iftar yemeklerinde ağırlanırdı. İftar yemeğine yumurtalı pide yetiştirmek için ellerimizde yumurtalar, fırınlarda kuyruğa girerdik.

Bayram günlerinde ise, ailece bir arada olur, akraba ve komşu ziyaretleriyle yaşardık bayramları.

Sonra, kültürel yaşamımızda köklü değişimler oldu.

Bayram günlerini “tatil” yaptık!

Bırakın akrabayı, komşuyu, ailelerimizle de bağımız koptu! Zamanla “yabancılaştık” birbirimize!

Biliyor ve sıkça söylüyorduk; “Gözden uzak olan gönülden de uzak olurmuş!” diye. Öyle de oldu!

Farkına varmadığımız “KÜLTÜR EMPERYALİZMİ” esir aldı insanlarımızı!

Farklı müziklerle eğlendik, ayrıştık!

Farklı yaşam tarzları içinde birbirimize “yabancılaştık!”

Sıra, inançlarımızı sorgulamaya geldi! Sanki, başkasının hesabını biz verecekmişiz gibi!

İnsanları “AHLAK DEĞERLERİNE” değil, “İnanç değerlerine” göre ayrıştırdık!

Emekle değil, başkalarının alın terini çalarak zengin olmayı seçtik!

Yabancının yaşam kültürünü, ekonomik düzenini ve parasını seçtik!

Tuzağa düştük!

Ayrıştık, yabancılaştık, öldüresiye düşman olduk birbirimize!

Şimdi, dini bayramlar bile birleştiremiyor bizi.

Çünkü biz, “BİZ” olmaktan çıktık!

Bu bayram gününde herkes kendi geçmişindeki bayramları bir düşünsün. Sonra, bugünkü bayramın tadına baksın. Tadı-tuzu eksik bayramlara kaldık!

Bir zamanlar bizde “torun” idik ve her bayram büyükbabamızın elini öperdik. Şimdi, biz büyükbaba olduk ama bayramlarda torunumuzdan uzak ve özlem içindeyiz!