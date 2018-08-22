AKP’li belediye başkan yardımcısı aylık maaşının 10 katı taksiti nasıl ödüyor!

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda AKP’li Çayırova Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle belediye başkan yardımcısı Refik Tartar görevden alınmıştı.

Biraz ayrıntıdan bahsedelim…

AKP'nin imardan sorumlu Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar’ın belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindiği ortaya çıkmıştı.

27 gayrimenkulü olduğu ortaya çıkan Tartar'ın 6 bin 500 lira maaş almasına karşın, 41 bin lira taksit ödediği belirlenmiş, görevden alınan Tartar, “Birini sattım, diğerini aldım” diye kendini savunmuştu.

YENİ GELİŞMELER YAŞANDI

Söz konusu iddialar sonrasında CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, TBMM'nin 26. döneminin sonunda konuyu Meclis’e taşımış ve iddiaları İçişleri Bakanlığı'na sormuştu.

Akar sorularına cevap alamadığını ifade etti…

Bu sırada belediyede yeni gelişmeler yaşandı.

Bir belediye başkan yardımcısı daha görevden alındı.

27. dönemde bir kez daha konu gündeme geldi.

HİSSELER TAŞINDI MI?

CHP’li Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle Meclis’e yeni bir soru önergesi sundu.

Söz konusu soru önergesinde Refik Tartar'ın belediyeye aylık 41 bin lira taksit ödemesi yaptığını belirten Akar, “Belediye başkan yardımcısı aylık maaşının 10 katı taksiti nasıl ödüyor” dedi ve şu ifadeleri kullandı;

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“Çayırova ilçesinde belediye tarafından 5. Bölge'de yapılan imar uygulaması ile birlikte birçok iddia ortaya atılmış, belediye hizmetleri ile değil yolsuzluk ve usulsüzlükleri ile gündeme gelmiştir. Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar Çayırova 5. Bölge deki imar uygulaması sonrası kendisi bu arsalarda hissedar olmuş mudur?

Bu hisseleri daha sonra başka yerlere taşımış mıdır?

Bunları hangi usullerle gerçekleştirmiştir?

METREKARESİ 700 LİRAYA ARSA

Belediye encümen kararları ile 2017 yılında kaç tapu sahibi olmuş mudur?

Sahip olduğu arsaların metrekaresi, ilgili şahsın payı ve belediye payı ne kadardır?

Aylık maaşı 4 bin lirayı geçmeyen, Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar bu kazanımları için ayda 41 bin TL kredi ödemesi yapmakta mıdır?

Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar bu ödemeleri nasıl hangi gelirleri ile gerçekleştirmektedir? Yine Çayırova Belediyesi özel kalem müdürünün yakını (halasının torunu) Akın Uyur aynı usullerle tamamı belediyeye ait olan ve Akaryakıt istasyonu izni olan arsa için başka bir arazi ile yapılan değişiklikle bu arsadan önce hissedar yapılıp sonra m2'si 700 TL'den satın almış mıdır? m2'ni 700 TL'ye aldığı bu arsanın şu andaki emlak değeri nedir?

4 AYLIK SORUŞTURMA

Yine özel kalem müdürünün eniştesi de aynı yöntemlerle arsa sahibi olmuş mudur?

Sahip olduğu arazide yukarıda bahsi geçen Belediye Başkan Yardımcısı ortak mıdır?

29.03.2018 tarihinde Mecliste yapmış olduğum konuşma sonrası Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci tarafından 03.04.2017 tarihinde alelacele Başkan Yardımcısı Refik Tartar görevinden alınmıştır.

Bakanlığınızca da Nisan 2018 tarihinde başlatılan soruşturma hangi aşamadadır?

Yaklaşık 4 aylık geçen süresince yapılan soruşturmada hangi bulgulara erişilmiştir?

Yolsuzluk ve usulsüzlüklerde adları geçen Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürüne ilişkin bir işlem yapılmış mıdır?

Soruşturma sonucu kamuoyu ile neden paylaşılmamıştır?

Bu konuda kamuoyu bilgilendirilecek midir?”

ŞEVKİ DEMİRCİ ADAY GÖSTERİLİR Mİ?

CHP’li Akar’ın Meclis’e verdiği soru önergesi böyle…

Çayırova Belediyesi’nde ilginç gelişmeler yaşanıyor…

Bu ortaya çıkan kısmı…

Kim bilir, başka ne imar yolsuzlukları olmuştur…

Bakalım Çayırova Belediyesi’ndeki bu yolsuzluklar, Mart 2019’da yapılacak seçimlerde belediye başkanı Şevki Demirci’yi nasıl etkileyecek?

Şevki Demirci, yeniden aday gösterilecek mi?

Açıkçası belediye başkanlarının bu yolsuzluğundan sonra Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin aday gösterileceğini tahmin etmiyorum…

İnternette en çok hangi hastalık aranıyor?

Türkiye’nin en büyük online sağlık platformu DoktorTakvimi.com, 2017 yılında yaz aylarında kullanıcılarının açtığı yaklaşık 11,5 milyon oturumu baz alarak Türkiye’nin online sağlık araştırmaları haritasını çıkardı. DoktorTakvimi.com’un hastalık ve belirtileri, yaş, cinsiyet ve şehir dağılımı kategorilerine göre derlediği bilgilere göre, kadınlar yüzde 53.12 oranıyla özellikle yaz aylarında erkeklere ( yüzde 46.88) oranla sağlık aramalarında ve bu aramaları yaparken teknolojiyi kullanmakta daha aktif.

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Tüm Türkiye’de yaz aylarında en çok aranan hastalık ve belirtileri listesinin ilk üç sırasında; cilt hastalıkları (yüzde 29.57) açık ara ile en çok aranan olurken, vitiligo (%8,32) ve çocuk ortopedisi hastalıkları (yüzde 7.92) ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Sonuç ise yaz aylarının etkisinin hasta ve danışanların yaptıkları online sağlık aramalarında fark edilir şekilde belirgin olması. İlk üçü sırasıyla şu hastalıklar ve belirtileri takip ediyor: bel fıtığı (yüzde 7.89), hemoroit (yüzde 7.55), riskli gebelik (yüzde 3.85), epilepsi (yüzde 3.74), benler (yüzde 3.64), diş eti kanaması (yüzde 3.63), iltihaplı romatizma (yüzde 2.83).

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Yapılan aramalardaki yaş aralığına bakıldığında ise 25-34 yaş aralığındaki hasta ve danışanlar, yüzde 41.1’lik oran ile en aktif yaş grubunu oluşturuyor. Bu yaş aralığını yüzde 24.1’lik oran ile 35-44 yaş aralığı takip ediyor. Bu iki yaş grubunda da kadınlar yine sağlık aramalarını en çok yapan taraf olarak dikkat çekiyor.

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DoktorTakvimi.com’un araştırmasına göre, İstanbul’da en çok aranan hastalık ve belirtileri sırasıyla; cilt hastalıkları, vitiligo ve çocuk ortopedisi. Bu sonuçlar, metropolde yaşayan insanların sağlık aramalarında mevsimin, stresin ve çocukların okul tatilinde olmasının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.