Zeybek’in MKYK üyeliği

AK Parti’de, genel başkan Recep Tayyip Erdoğan, söylediğini yaptı. Parti yönetiminde büyük bir değişim yaşandı. Her ne kadar Kocaeli özelinde milletvekili aday listesine bu değişim yansımasa da parti üst yönetimi anlamında radikal bir hamle geldi Erdoğan’dan…

Bu zamana kadar ilimiz parti yönetiminin en üst iki organından biri olan Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda her defasında temsil edildi. Fakat bu kez durum biraz farklı.

AK Parti içinde bir bayanın, bir partiden önce ikinci kadın milletvekili olarak Meclis’e gitmesine, ardından yine bir kadın olarak partinin en üst karar organlarından birinde görev almasına sevindiğimi söylemek isterim…

Bu durum işin aslına bakacak olursak, AK Parti Kocaeli teşkilatları için büyük bir şans olacağı kanaatindeyim. Tabi gelinen bu noktanın önümüzdeki yerel seçim sürecine nasıl yansıyacağını da merak etmiyor değilim. Çünkü öyle ya da böyle MKYK üyesi olarak Emine Zeybek’in kararının ciddi manada etkin kabul edileceğini düşünüyorum.

Sözü muteber olacaktır kısacası. Kısacası özel bir durum oldu Emine hanımın bu geldiği nokta.

Hayırlısı olsun…

Umudum, kendisinin bu özelliklerinin Kocaeli’ye yapılacak hizmetin elde edilebilmesi için de bizlere avantaj sağlamasıdır. Kendisine başarılar diliyorum…

Tüm memlekete iyi bayramlar…

Biraz geç oldu, ancak sebebi ancak bu sütunlarda buluşabilmemiz. Güzel bir bayram başlangıcı geçirdik. Bugün de üçüncü gününü idrak ediyoruz. Kurban Bayramı, aslında çok daha farklı geçen özel günleri içinde barındırıyor.

Basit bir kurban kesim muhabbetlerinden öte anlamlar içeriyor. Yoksulun halinden anlaşıldığı gündür Kurban Bayramı…

Öyle ki, bayramdan bayrama evine et giren aileleri bilir ve bu özel günleri duygusal bulurum. Tüm İslam alemine yardımlaşmayı öğreten bu kutlu günler dolayısıyla tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum…