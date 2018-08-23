Bu milyarlık savurganlıkların hesabı sorulmayacak mı?

İki örnek.

Birisi Ankara’dan, diğeri Antalya’dan…

Ankara’daki savurganlığın adı, ANKAPARK.

Eski Başkan Melih Gökçek’in halt ettiği bir proje!

Bugüne kadar 1 milyar 600 milyon lira harcanmış.

Bitmesi için 750 milyon lira daha harcama yapılması gerekiyormuş.

Ancak yeni belediye başkanı projenin devamına sıcak bakmıyor.

Bu nedenle şimdiye kadar yapılanlar da çürümeye yüz tutmuş durumda.

Mevcut haliyle kiraya vermek için ihaleye çıkıldı, kimse girmedi.

Anlayacağınız, ortada bir cenaze var, kimse kaldırmak istemiyor.

Devletin 1 milyar 600 milyon lirası gitti, sorumlusu ortada, ama sistemimiz hesap sormuyor.

Diğer “cenaze” Antalya’da!

Geçenlerde hemen hemen bütün ulusal gazetelerde yayınlandı.

“EXPO 2016 ANTALYA”nın halini gördünüz mü?

İki yıl önce 1 milyar 800 milyon lira harcanarak düzenlenen botanik alanı, kelimenin tam anlamıyla “viraneye” dönmüş.

Expo, dünyaca ünlü bir “botanik” organizasyonu.

Türkiye’de ilk Antalya’da düzenlendi.

2016’da…

Hatırlarsınız, günlerce gazete ve televizyonlarda reklamı yapıldı.

Karayollarına tabelalar dikildi.

“EXPO 2016- ANTALYA”

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 1121 dekarlık bir alan, iki yıllık çalışma sonunda, uluslararası botanik organizasyonuna hazırlandı.

Tam 1 milyar 800 milyon lira harcandı.

Bizim gibi fakir bir ülke için büyük para!

23 Nisan 2016’da açıldı, 30 Ekim 2016’da kapandı.

Toplam 191 gün açık kaldı.

Bu süre içinde 5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı.

Sonra?

Sonra bu “cennet”, kaderine terkedildi.

Şimdi viraneye dönmüş durumda.

Bakan çeken yok.

Ne ilgisi varsa, burası Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bütçesinden yapılmış.

EXPO kapanınca, nasıl yaşatılacağı da planlanmamış.

Sizin anlayacağınız ortada kalmış.

Bir yerin sahibi yoksa, o yeri yaşatmak mümkün mü?

Hele burası 1121 dekarlık bir botanik bahçesiyse…

Sistemli ve disiplinli bakılmayınca…

*Su havuzları çamurlaşıp yosun tutmuş, ahşap köprüler yıkılmış.

*Ülke bahçelerindeki tüm çiçekler çürümüş.

*Sürekli yemyeşil olması gereken “bitki heykelleri” kurumuş.

*Kapısı kapalı, gidip gezmek istesen bile giremezsin.

EXPO alanı, birkaç ay önce Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından yeni adıyla Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiş.

Tekrar canlandırılacakmış.

Şu halimize bakar mısınız?

Şu fakir ülke, 1 milyar 800 milyon lira harcayarak bir botanik bahçesi yapıyor…

191 günlük uluslararası bir etkinlik gerçekleştiriliyor…

Sonra kaderine terkediliyor…

Ortalık viraneye dönüyor…

Ne bakan var, ne ilgilenen…

Aradan iki yıl geçiyor…

“Öldürdük, para harcayıp yeniden canlandıracağız” diyorlar.

Yazık, vallahi de billahi de bu milletin parasına yazık!

Kim bilir, canlandırmak için 200-300 milyon lira daha harcayacaklar.

Şimdi, bütün bu anlattığım affedersiniz “geri zekâlığın” bir sorumlusu olmaz mı?

Yok!

Ortada cenaze var, sorumlusu yok!

İyice bir incelense, bu işin altından ne kadar çok katakulli çıkar!

Ama kimseden ses yok!

İki proje için harcanan paraya bakın!

ANKAPARK için 1 milyar 600 milyon lira…

“EXSPO – 2016 ANTALYA” için 1 milyar 800 milyon lira.

Toplam, 3 milyar 400 milyon lira.

Büyük para!

Özellikle bizim gibi ekonomi çarkını borçla çeviren ülkeler için.

Her iki yatırım da yanlış! Yapılmamalıydı…

Ama yapılmış, hiç olmazsa yaşatılabilse.

Ekonomimiz için kazanca dönüştürülebilse.

O da yok.

Her iki proje de, “bol para döneminde” kimsenin umurunda değildi.

Şimdi paralar suyunu çekti, batmaya başladı.

Böylesi sorumsuz projeler, bize bir ders olsun!

İlyas Şeker demiş ki

AKP Milletvekili İlyas Şeker, “Bayramdan sonra dolar düşecek” demiş.

Okuyunca, “İlyas Şeker, müneccim olmalı” diye geçirdim içimden.

Gelecekte olacakları, bugünden haber veriyor.

Neden bayramdan sonra?

Bayramdan önce düşseydi de, millet ağız tadıyla bayram yapsaydı ya!

Dolar, neden bayramdan sonra düşecek?

Bunun mantıklı, daha doğrusu ekonomik bir anlatımı var mı?

Yok!

İlyas Şeker, söylemek için söylemiş işte!

Milyonlarca kişi tatile çıktığına göre…

Tam kriz döneminde…

Milyonlarca kişinin tatil için yollara dökülmesi, şaşırtıcı değil mi?

Büyük kentler boşaldı…

Yollarda kuyruk var, otobüsler, trenler, uçaklar doldu taştı.

Bir okurum mail atmış, “Bu işe ne diyorsunuz?” diye soruyor.

Söyleyeyim.

*Eğer insanlar nakit harcayarak tatile çıktılarsa, kaygılanmayalım, ekonomide sorun yok demektir.

*Yok, insanlar böyle bir kriz ortamında kredi kartını kullanarak daha kazanmadıkları paraları harcıyorlarsa, toplum olarak işimiz çok zor demektir.

Çünkü Türkiye, “kazanmadığı parayı harcama” dönemini çoktan geride bıraktı.

Eskiye göre…

*Daha çok çalışmalıyız.

*Daha çok üretmeliyiz.

*Daha çok tasarruf etmeliyiz.

Başka çaremiz yok!

“Lay lay lom dönemi” bitti, bunu artık kafamıza sokalım.

3 görüş

*”Osmanlı’nın bütün borcunu ödemiş, kuruşun hesabını soran cumhurbaşkanı görmüş bu ülke, nasıl oldu da 467 milyar dolarlık borcun altına girdi?” Engin ÜNSAL

*”Yaradılışın önemli bir kusuru; insan gözü hiçbir zaman doymaz.”

*”Şeytana kızacağına iyi iş yap, onu kandır.” Ali SUAD