Karamürsel Belediyesi, Karaağaç’tan öç mü alıyor?

İzmit Körfezi, dünyanın ender güzellikteki körfezlerden biri…

Ama bu körfeze ne kadar değer veriyoruz…

Bu tartışılır…

Sahillerin kirliliği ile ilgili sık sık şikayetler alıyoruz…

Önceki gün de Karamürsel Ereğli Mahalle sakinlerinden sahille ilgili bir şikayet aldım.

Okurlarımız, Ereğli Karaağaç mevkiinde oturduklarını belirtiyor.

Karaağaç mevkiindeki vatandaşların şikayetlerini birlikte okuyalım;

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“Mesut bey, köşenizi fırsat buldukça okuyoruz…

Önemli konulara, sorunlara el atıyorsunuz.

Herkesin sorunlarına çözüm bulmaya çaba gösteriyorsunuz ve aracı oluyorsunuz.

Bizim de bir sorunumuz var.

Bu sorunumu köşenizde yayınlayıp çözerseniz çok sevinirim.

SOKAK LAMBALARI YANMIYOR

Ereğli Karaağaç mevkiinde yaşamaktayız, yazın nüfusumuz dörde katlanıyor…

Yazlıkçılar da geldiğinde güzel bir kalabalık oluyor ve akşam olunca sahilde çocuklarımız, başta olmak üzere her yaşta insanlar geziyor geç vakitlere kadar.

Ama sahilimizde SEDAŞ’a ait olan sokak lambalarımızın çoğu yanmıyor…

Bu nedenle çok karanlık oluyor…

Biz büyükler olarak tedirgin oluyoruz, çocuklarımızı da evden uzaklaştıramıyoruz.

KADINLAR PLAJININ KALDIRILMASI

Bir diğer konu…

Burada bulunan insanlara Karamürsel Belediyesi tarafından öç alındığına inanıyoruz.

Yıllar önce sahilimize kadın plajı yapılmış…

Evlerimizin önüne adeta kale suru gibi paravan konulmuş.

Doğal olarak Ereğli Karaağaç sakinleri olarak tepki gösterdik…

Paravanı ve plajı kaldırtırdık.

SAHİLLER HARABEYE DÖNMÜŞ

O günden yani 3 yıldan bu yana Ereğli Karaağaç sahili sanki yabancı ülke gibi belediyeden yeteri kadar yardım alamıyor…

Sahilimiz bakımsızlık ilgisizlikten dolayı harabeye dönmüş durumda…

Karamürsel’in diğer ucu olan Dereköy sahiline yapılanın onda birini buraya da uygulasalar, ona da razıyız.

Orası Türkiye burası, Yunanistan muamelesi görüyoruz…

Yosunların arasında denize giriyoruz…

Karamürsel’de bulunan plajlara deniz kumu atılıyor, ama buraya bir kürek bile atılmıyor.

Bunu da bize yapılan öç alma olarak değerlendiriyor ve bizlerden adeta öç alındığına inanmak zorunda bırakılıyoruz.

Bu iki konuyu defalarca yetkililere bildirmemize rağmen sonuç alamadık.

Köşenizde bu konuya yer verirseniz çözüme kavuşacağını umut ediyoruz. “

SEDAŞ VE KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

Ereğli Karaağaç sakinlerinin şikayetini yukarıda okudunuz…

Karaağaç sakinlerinin birinci şikayeti sokak lambalarının yanmaması…

SEDAŞ, yetkilileri bu soruna derhal çözüm bulmalı…

İkinci şikayet ise sahillerin kirliliği…

Karamürsel Belediyesi, bölgede yeterli çalışma yapmayınca, bölge sakinleri Karamürsel Belediyesi’nin kendilerinden intikam, öç aldığını düşünüyorlar…

Buna gerekçe olarak da kadınlar plajını kaldırtmalarını gösteriyorlar…

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bu konuya bir al atsın…

Karaağaç sakinlerinin sorununu çözsün…

Eğer bu sorunu çözmezse, Karağaç sakinleri iddialarına inanırlar…

Bu sorun daha da büyük…

Emeklilerin Karamürsel Halk Bankası’ndan şikayeti var!

Kurban Bayramı öncesinde emekli aylıklarının öne çekildi, buna göre, emekli aylıkları 18 Ağustos'ta bankamatiklerden çekilebileceği konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. ‘Emeklilerimiz ve hak sahiplerinin bayram tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemeleri öne alınacaktır" denildi. Aldığımız bilgiye göre Karamürselli emekliler, paralarını çekme noktasında büyük sorun yaşamış… Paralarını çekememişler. Emekliler, acaba banka önlemini almayarak kasalarında para mı yoktu? Emekliler, yaşadıkları sorun için yetkililerden cevap bekliyorlar.