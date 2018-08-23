Yarımca Talebe Yurdu, kurban kesim işinden tam not aldı

Kurban kesimlerinin mahalle aralarında yasaklanmasının ardından kurbanlıklar mezbahalarda kesilmeye başladı. Kurbanlık hayvan satışı yapanlar daha sonra kendi mezbahalarını kurdular. İlimizde de benzer pek çok özel girişimcinin mezbaha hizmeti veren işletmesi var.

Bu yerler insanlara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Körfez Yarımca’da bulunan Yarımca Talebe Yurdu’da benzer bir hizmet veriyor. Yüzlerce kişiyi bir araya getirip kurban hissedarı yapıyor.

Bu yıl bende babam ve komşularımızla birlikte Yarımca Talebe Yurdu’nun kurbanlık satış ve kesim hizmetinden faydalandım.

Hayatımın en rahat kurban kesimini gerçekleştirdim.

Sabah yurdun içerisinde bulunan kesim alanına gittik, kesilecek hayvanı gördük, vekaleti verdik ve kurban kesildikten sonra oradan ayrıldık.

Evimizde kahvaltı yaptıktan sonra tekrar kesim alanına gittiğimizde, etler kemikli ve kemiksiz olarak ayrı ayrı poşetlenip karton kutuyla bize teslim edildi.

Talebe yurdu fabrikasyon bir bant sistemiyle çalışıyor. Her istasyonda farklı işlem yapılıyor ve işlemlerin bittiği yerde, etler tartılarak paketleniyor.

Yüzlerce kişinin birbirine hissedar yapan bu organizasyonun yöneticilerini kutluyorum. O kadar insanın memnuniyetle ayrılmasını sağlayan Yarımca Talebe Yurdu, tebrik ediyorum…

Burçin Başcı 1 Eylül’de evleniyor

İhlas Haber Ajansı’nda uzun yıllan muhabirlik yapan ve daha sonra SEDAŞ bünyesine geçerek gazetecilik mesleğini bırakan arkadaşımız Burçin Başcı uzun bir süredir nişanlı olduğu Nilüfer Aygün ile dünya evine giriyor.

1 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenecek olan nikah törenine Başcı ve Aygün ailelerinin tüm dost ve yakınları davetli.

TIR parkı yerine mahalle arasına

Liman kenti olarak da kabul edebileceğimiz ilimizin sorunları saymakla bitmiyor. Kimi başıboş köpeklerden şikayetçi, sivrisinekten, kimi gece çalınan kornalardan, kimi trafikten…

Ama en önemli şikayetlerden biride TIR araçlarının cadde ve mahalleleri istila etmesi.

Garip bir cesaret içerisinde olan TIR sürücüleri, bulunmamaları gereken caddelerde ve sokak aralarında cirit atıyorlar. Sokak aralarına park yapıyorlar.

Bu cesareti kimden nasıl alıyorlar bilmiyorum ama Körfez’de iki adet TIR parkı bulunmakta. Bu dev araçların bu parklarda tutulması herkes için en emniyetlisi olacaktır.

Halıdereli çok mutlu

As Elmaslar firması tarafından işletilen Gölcük Halıdere’deki taşocağının kapatılmasının ardından Halıdere’de yüzler gülmeye başladı. Doğaya ve çevreye verdiği zarardan dolayı ruhsatı iptal edilen taşocağı, artık bölgeye zarar veremeyecek. Halıdereliler, çamurlu derelerin yeniden berrak akmasına ve toz toprağın yerine temiz havanın geri gelmesine seviyor.

Halıdereli, yıllardır bölgeye zarar veren taşocağı kabusunun bitmesine seviniyor…

Perşembe pazarında kurban kelleleri

Kurban Bayramı’nın ikinci günü kent bayramlaşmasına gitmek için aracımı Perşembe Pazarı alanına park ettim. Araçtan indiğimde kötü bir koku hakimdi. Öbek öbek kurban leşleri vardı. Bir tarafta kurbanlık hayvanların kelleleri, bir tarafta ayakları, bir tarafta işkembeleri…

34 dereceyi gören havanın etkisiyle iyice koku salan kurbanlık hayvanların artıklar saatler sonra bu bölgeden alındı.