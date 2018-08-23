Sayın Cumhur’un başkanı görev başına lütfen!

Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi kızları ve onların futbol oynadığı kulüpleri Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, zor günler yaşıyor. O kadar kız çocuğunu yedir, içir, giydir, maça çıkar ve ulaşımlarını sağla…

Bir öğretmen maaşıyla yapılacak işler mi?...

O kızlar iki kez Dünya Şampiyonluğunun eşiğinden döndü…

Dünya ikinciliği getirdi…

İçler acısı halde Dünya Şampiyonu olmak için çabalıyorlar…

Gölcük’ün AK Partili bir başkanı vardı…

Onları Cumhurbaşkanı’nın huzuruna çıkardı…

Ama işi bitti mi?..

Hayır…

Şimdi sahip çıkmak, maneviyattan öte maddi olarak da desteklemek lazım…

Yoksa Cumhurbaşkanı sırtlarını sıvazlayıp, Gölcük’e geri göndermiş…

Kimin umurunda…

Unutmayın. Depremden sonra yeniden yapılanan Gölcük kenti, dünya şampiyonluğuyla da depremden doğan Dünya Şampiyonu olarak tarihe geçecektir…

Bu tanıtım fırsatını kaçırmayın…

Millet sizi yuhalar vallahi…

Hakemler yine rötarlı bayramlaşacak…

Dün Ersin Karaş ziyaretimize geldi…

Spor camiasından ilk ziyaretçimiz o oldu…

Bayram izni 9 günlük olunca, herkes bir yerlere kaçtı…

O bizi unutmadı, geldi ve bayramımızı kutladı…

Sağ olsun…

Bugün de hakemlerin bayramlaşması var…

Yine gecikmeli…

Yine son gün…

Yine katılımın çok olması beklenmiyor…

Çünkü millet kent dışında…

Ama bir toplantı zorunluluğu getirilmiş gibi oluyor…

Yani kurnazlık yapılıyor…

Bakalım tutacak mı?..

Şeker bayramındaki garip, görüntüyü henüz unutmadık…

Eyyy, öküzoğlu öküz sığır oğlu sığır!

Eeeey, öküz oğlu öküz… Senin oranı buranı açıp, ayağından havaya kaldırıp, baldır bacak milletin karşısına dikseler ve bunu sosyal medyada paylaşsalar ne dersin?..

Minik köpeğin ayaklarının kesilmesi görüntüleri ve ölümü, bu ülkeyi ayağa kaldırmışken, binlerce hayvan usulüne uygun olmadan kesilirken, bu bir haltmış gibi, sosyal medyada yaptığınız teşhircilik suç değil mi?..

Dün sosyal medyada, sığırlar için aşağıdaki grafik paylaşılmış, içimden ‘ooh iyi olmuş’ dedim ve gerçekten ince zekaya hayran kaldım…

İbadet gizli yapılır…

Bunu 5 yaşındaki çocuk bile biliyor artık bu dünyada…

Kurban kesiyorsun. Çocuğa bıçak tutturuyorsun, “Amcana pipini göster!..” deyip cinsel tacizi en küçük yaşta öğrettiğin, sonra da sapık olunca, içeri tıktığın gibi…

O yetmedi…

Yol ortasında betonun üstünde kurban kesiyorsun…

Dini kurallara göre gömülmesi gereken organlarını köpeklere yem olarak veriyorsun…

Yahu öküz oğlu öküz, günaha giriyorsun…

Kurban kesme daha iyi…

Aşağıdaki fotoğraf, kurbanını göstere göstere kestirip, göstere göstere sosyal medyada yayınlayan sığırlara gelsin…

Eğer devlet köpeğin ayaklarının kesilmesine neden olan adamı içeri atıyorsa, bu sığırları da mutlaka ve mutlaka sosyal medyadan kolayca tespit edip, hemen içeri atmalıdır…