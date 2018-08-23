Zeybek MKYK’da!

AK Parti’de merakla beklenen kongre gerçekleştirildi. Büyük bir coşku ve heyecanla geçen kongrede, MKYK, Başkan yardımcıları, MYK gibi partiyi yeni döneme taşıyacak kadrolar da belli oldu. Kocaeli için ise bu kongre daha bir anlam taşıyordu. Bilindiği gibi başkan yardımcılığı, bakanlıklar ve komisyon başkanlıklarında Kocaeli’den hiçbir isme yer verilmemişti. Her dönem bakan çıkarmaya alışkın olan Kocaeli için kongre bu yönüyle çok daha fazla önem kazanmıştı. MKYK listesi açıklandığında ilimiz için de bir sürpriz yaşandı. Gözler Fikri Işık’a çevrilmişken, Avukat Emine Zeybek listede yer alıyordu. Sempatik ve güler yüzlü bir kişiliğe sahip olan Zeybek’in MKYK’da yer alması, partide ve kamuoyunda sevinçle karşılandı. Her ne kadar “şuna-buna yakın” gibi bir algı oluşturulmaya çalışılsa da, Zeybek’in hiçbir zaman “benim adamım o koltukta otursun da ne olursa olsun” diyeceğini düşünmüyorum. Erdoğan’ın kendisini bu göreve getirirken vermek istediği mesaj da sanırım bu…

Yerele yansımalar ne olur?

AK Parti’de şundan birkaç ay önce bazı belediye başkanlarının yeni dönemde de yola devam edecekleri şeklinde söylentiler vardı. Öyle ki, pazarlıkların yapıldığı, yeni dönemde listeleri belediye başkanının kendi yapacağı ve ona göre bambaşka bir dönem olacağı şeklinde haberler uçurulmaya çalışılıyordu. O dönem “akil” diye düşünülen kişilerin bunları dile getiriyor olmasına gülmüş ve “bu millete haksızlık ve partiye ihanetten başka bir şey olmaz” demiştim. “Siyasette eksenin kaydığı, kapalı kapılar arkasında adamcılıkla siyasetin dizayn edildiği karanlık dönem kapandı” diye görüşümü belirtmiştim. Geçen zamanda öyle bir değişim ve dönüşüm yaşandı ki, bu kadarını kimse beklemiyordu! Kendilerini “o gelirse devam ederiz”, “bu görevde kalırsa bir dönem daha kesin adayız” diye hazırlayan herkes, büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Nasıl uğramasınlar ki? Sahip oldukları koltuklar, kurdukları ilişkilerden dolayı onlara emanet edilmişti. Güçlerini ne yazık ki milletten değil, birilerinden almışlardı. Onlar varsa varlardı, yoksa yoklardı. Kendi çabasıyla seçilen kişi zaten kaygı duyar, kendini parçalar…

Kocaeli’de birkaç isim hariç kendi hakkıyla o koltuğa oturan belediye başkanı neredeyse hiç yok. Hak ederek o koltuklara oturmadıkları için de, milletle gönül teması kuramadı çoğu. Sürekli yanlış ve hatanın içine düştüler. Küçük dünyalarındaki dalkavuklar tarafından gerçekler hiçbir zaman kendilerine yansıtılmadığı için de, çıkan farklı seslere hiç itibar etmediler. Şahıslarına yapılan eleştiriye bile tahammül edemedikleri gibi, üstüne bir de “hain” yaftası yapıştırmaktan geri durmadılar. O yüzden Kocaeli genelinde belediye başkanlarının çoğunun karnesinde kırık notlar çok. Herkes çalışkanlıkları, kurduğu ilişkiler ve başarılarıyla değerlendirilecek, her koyun kendi bacağından asılacak. Torpille yazıldıkları o okullardaki müdürler de, öğretmenler de emekli edildiğine göre, herkes karnesine razı olacak ve bu dönem sınıfta kalacak. Bir sonraki dönem sadece sınıfı geçenlerle yola devam edilecek. Benim gördüğüm bu…

Sönük bayramlaşma!

Kartepe’de Kurban Bayramının ikinci günü düzenlenen bayramlaşma töreni bu yıl hayli düşük bir katılımla gerçekleştirildi. Yıllardır süregelen bu bayramlaşmalara ilk kez rağbet bu kadar azdı. Birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan bayramlarda bu tür eksikler belki yazılarak manevi havanın etkisi azaltılmamalı ama, bu durum genelde gövde gösterisi gibi algılandığından, katılımın çok düşük olması haliyle dikkat çekiyor. Sebep olarak kurban telaşı, akraba ziyaretleri filan diyeceğim ama, ilk kez bu sene olan şeyler değil ki bunlar… Yerel seçimler öncesi son bayramın tıklım tıklım olması ve katılımcıların salona sığmaması beklenirken tam tersi bir durum yaşanması insanların bu bayramlaşmaya neden katılmadığının cevabını arıyor ister istemez. Bilen varsa bana da anlatsın…