Engelli sporlarda derece sevindirici mi, üzücü mü?

Engelli insanlarımız…

Dünyanın her yerinde var…

Öyle yaratılmış…

Doğuştan engelli olanlar öyle tasvip görmüş…

Dünyaya gelmiş…

Benim merhum annem sonradan özürlü olmuştu…

Sağ eli, sağ ayağı felçti ve konuşamıyordu…

40 yıla yakın böyle yaşadı…

Önce sağlıklıydı…

Sıkıntıları iyi biliyoruz…

Engelli vatandaşlarımızın özel sporlara yönlendirilmesi mükemmel bir olay…

Hayata tutunma gayeleri olması kadar güzel bir şey olabilir mi?..

Dünyada yaşayacağımız 50-60 yıl…

Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor…

Dün çocuktuk, şimdi dedeyiz…

Yarın toprak olacağız…

Benim burada kafama takılan soru şu…

İyi sporcular, nüfusu çok olan, yani demografik yapısı yüksek olan yerlerden daha iyi seçim yapılmasını sağlar…

4 milyonluk ülkeyle, 400 milyonluk ülkenin içinden seçilecek sporcuların kalitesi aynı olmaz…

İstisnalar hariç tabii…

***

Ülkemize ‘Paralimpik’te gelen derecelerin sayısı her geçen yıl artıyor…

Tabii ki göğsümüz kabarıyor…

Ama ülkemizdeki doğuştan engelli, sonradan trafik kazasıyla beraber engelli hale gelen vatandaşlara baktığımız zaman ise içimiz sızlıyor…

Akraba evlilikleri…

Evlilik öncesi ölçümler yapılmadığı için genetik bozukluklar canımızı yakıyor…

Derecelerin böyle artması, bizi sevindirmeli mi, üzmeli mi bilmiyorum…

Sorunun yanıtı sizde…

Biz nasıl bir spor ülkesiyiz yaaaa?

Sporun ülkesi…

Metropol…

5 yıldızlı ülke…

Geçin bunları beyim…

Geçin…

Lafla peynir gemisi yürümüyor…

Neresi sporun ülkesi?..

Bir sürü statlar yaptın ama bakamıyorsun…

Statlar tek tek çürümeye başladı…

Bakımı ayrı masraf…

Tribünler boş…

10 binden 2000 kişi geliyordu, 33 bin oldu, 100 kişi geliyor…

Hemen hemen her büyük kentte bir tane bulunan 30 binlik statların, maalesef kulüplerin bütçesi olmadığı için bakım yapılamamasından ötürü zemini çökmüş durumda…

***

Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor sezonu Diyarbakır’da açacak. 2 Eylül Pazar günü Diyarbekirspor ile karşılaşacak olan Kırmızı Siyahlıları çok kötü bir zemin bekliyor. Kalan dar zamanda zeminin düzeleceğine de pek ihtimal verilmiyor. Kısacası Gölcükspor, Diyarbakır temsilcisi ile tarlada 3 puan mücadelesi verecek!..

Allah Kerim…

Bir parçan olabilmek…

Meslekte pazartesi günü 32 yılı geride bıraktım… 33’üncü yıla adım attım… O yıllarda sıkı bir Cumhuriyet okuruydum ve hala da bütçem elverdiğine okumaya çabalıyorum (2.5 lira oldu)…

Tabii ki İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Uğur Mumcu hayranıydım her CUMOK’çu gibi…

Kendime örnek aldığım ama bir parçası bile olmadığım isimdi Uğur Mumcu…

Aşağıdaki satırlarla 76 doğum gününde ben de kendisini anıyorum…

“Ben, Atatürkçüyüm. Ben, Cumhuriyetçiyim. Ben, Laikim. Ben, anti-emperyalistim. Ben, tam bağımsız Türkiye’den yanayım. Ben, özgürlükçüyüm. Ben, insan hakları savunucusuyum. Ben, terörün karşısındayım. Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın! Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır!”

UĞUR MUMCU

***

Kalpaksız Kuvvayı Milliyecimizin anısı önünde saygıyla duruyorum…

Parkına bile sahip çıkamadığımı için büyük utanç içerisindeyim…