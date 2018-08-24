Bizim Türkçemizde bal ile ilgili deyişler vardır: Örneğin, doğruyu söyleyen için “ağzın bal yesin”, isteğimizi karşılayacak şekilde konuşan için “ağzından bal damlıyor”, birisinin sözünü kesmek zorunda kalındığında özür dileme anlamında “lafını balla kestim” denilir.

Balı çok sevdiğimiz gerçek. Ama çevrenizdeki insanlara sorun bakalım bal hakkında ne biliyorlar? Nasıl oluşur? Sağlığımızı nasıl etkiler? İnanın bilinen yeterli düzeyde değildir.

Örneğin “deli bal” hakkında ne biliyorsunuz? Ben bu konuda çok şey bilenlerdenim. Çünkü 19 yaşında iken komşumuzun, hediye getirdiği baldan bir sabah iki dilim ekmeğin üstüne sürüp bolca yedikten sonra zehirlenmiştim. Tam altı saat sonra beni kendime getirmişlerdi.

İnsanı zehirleyen deli balın nedeni arıların uçtuğu alanda “Orman gülü” bitkisinin olmasıdır. Bu bitkinin mor çiçekli olanı Rhododendron ponticum, sarı çiçekli olanı Rhododendron flavum bilimsel isimleriyle bilinir. Türkiye’de İğneada’dan Hopa’ya kadar, bu iki tür Karadeniz dağlarının denize bakan tarafında yaygındır. Karadeniz halkı bu bitkiyi “Komar” olarak tanır. Çiçekleri başka renk olanları da vardır. Son derece güzel çiçeklere sahip bir bitkidir. Bu bitki yüzünden Karadeniz Bölgesinde balcılık ile uğraşanlar kovanlarını orman gülleri çiçeklenmeye başlamadan önce dağların güney taraflarına taşırlar. Çünkü oralarda orman gülü çok azdır veya hiç yoktur. Balı zehirli hale getiren orman gülünün içerdiği Grayanotoksin isimli maddedir.

Bazı bitkiler nektar veya polenini alan böcekleri zehirleyip öldürür. Orman gülü bu gruptan değildir.

Doğal tatlandırıcı olan balın oluşmasında ilk etap, arılar (Apis mellifera) tarafından çiçeklerin nektarı, polenleri, bitkinin canlı kısımlarının salgıları ile bitkinin canlı kısımlarında bulunan emici böceklerin vücutlarından attığı maddelerin kovanlara taşınmasıdır. Bu taşınanlar arıların salgı bezlerinden kaynaklı enzimlerle kovan içinde değişime uğramakta ve bildiğimiz bal oluşmaktadır.

Balın besleyici değeri çok yüksektir. Bunun başta gelen nedeni içerdiği şekerlerdir. (Fruktoz, Glikoz, az miktarda Sakkaroz ve diğer şekerler). Balın ortalama olarak %72’si şekerdir. (Maksimum %80) Karaciğerde metabolize edilen fruktoz balda en çok bulunan şeker türüdür ve onun varlığı bala rafine edilmiş şekerden daha fazla tatlılık sağlar ve organizmamızın daha uzun zaman kullandığı bir enerji rezervi oluşturur. Buna karşılık balın içerdiği glikoz kolay asimile edildiği için hemen kullanılan enerji kaynağıdır.

Balda, şekerin dışında % 17-20 su, % 0,2-0,3 protein, % 0,02-1 mineral madde ve yanı sıra eser miktarda organik asit ve enzimler bulunur.

Balda az da olsa bakır, demir, iyot, manganez, silisyum, krom gibi

elementler de vardır. (Bu ballar koyu renktir.) Bunların dışında A,E, K, C ile B grubu vitaminler, bakterisit maddeler (formik asit) ve antibiyotik özelliği olan maddeler içerir. Bu antibiyotik özellikte maddeler balın uzun zaman saklanması ve onun doğal bir dezenfektan olarak kullanılabilmesi imkanı sağlar. (Vücudun bir yerinde örneğin yaralanma olduğunda üste sürülen bal tabakası tıbbı tedavi başlayıncaya kadar mikrop kapmayı önleyebilir). Işıktan ve sıcaklık veren kaynaklardan uzak tutulması gereken bal higroskopik ürün olduğundan rutubeti ve kokuyu içine alır. Bu nedenle açılan kapağı sıkı kapatılmalıdır.

Balın her insan için faydalı oluşunun yanı sıra kişinin tolere edebildiği bitkilerden elde edilmiş olması da önemlidir. Örneğin portakal balı, kanı B grubu dışındakiler için önerilmemektedir. Bu bağlamda kanı O grubu olanlar portakal, okaliptüs, yonca balı; A grubundan olanlar portakal balı; B grubundan olanlar ayçiçeği ve ıhlamur balı; AB grubundan olanlar : ayçiçeği, ıhlamur ve portakal balı yememelidir.

Şeker hastası olanların baldan uzak durması gerektiğini söylemek gerekiyor mu?

Kaynak:

1) Mozzi,.P.2012. La dieta del dottor Mozzi. Gruppi sanguigni e combinazioni alimentari

2) Ministero della Salute. Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’ Emilia

Romagna, Italy