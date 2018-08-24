Kurban bayramınız kutlu olsun

Dünya değişiyor, insanlarda değişiyor. Bizim kuşağın yani 60 yıl öncesinin bayramları ile şimdi ki bayramlar arasında küçümsenmeyecek derecede farklılıklar var. O zaman günler öncesinden hazırlıklar yapılırdı. Ziyaretler akrabalar arasında değil daha geniş bir şekilde yapılırdı. Uzaktaki akraba, dost ve arkadaş çevresine bayram tebrikleri atılırdı. Şimdi ise iletişim olanaklarından yararlanılarak telefon, SMS ve internet üzerinden tebrikleşmeler yapılmaktadır. Eski bayramlarda bayramı doyasıya yaşayan çocuklardı. Tanıdık veya tanıdık olmayan herkesi gruplar oluşturarak ziyaret eder bayramlaşırdık. Büyükler, tanısınlar veya tanımasınlar bayramlaşan çocuklara sevgi ve hoşgörü ile yaklaşarak ziyarete gelen çocuklara şeker ve ufak da olsa harçlık vererek onları sevindirirlerdi.

Toplumda gizli bir konsensüs vardı, adeta. Fakir insanlara gizlilik içinde, gururunu kırmadan, şova kaçmadan ihtiyaçları giderilir ve yardımlar yapılırdı. Bayramda durumu iyi olanların evinde ne yenir içilirse fakirlerin evinde de onların aynısını bulmak mümkündü.

Bir büyük göze çarpan farkta, sebebi ne olursa olsun bayramlarda küs olanlar kendiliğinden barışırlardı. Kendiliğinden barışmaları mümkün olmayanlar ise aile veya yöre büyüklerince barıştırıldı.

Geçmiş ile bugünü kıyaslamaya devam edecek olursak bazen artıların bazen eksilerin arttığını gözlemek mümkündür. Bütün bu farklılıklara rağmen bayramlar toplumda birleştirici bir özellik taşımaktadır. Bayramların özelliği gereği sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olması ve toplumca böyle algılanması yardımlaşmanın öne çıkması diğer toplumlarla aramızdaki en büyük farktır. Bu inancın ve geleneğin yaygınlaştırılması artı bir değerdir.

Bayramlar sevinç günüdür. Fakat maalesef kurallara uyulmadığı için bayramlarda trafik anarşisi yaşanmaktadır. Bu yüzden onlarca insan yaşamını yitirmekte ve hayatta kalanlardan bir kısmı ise sakat kalmaktadır. Bunların yanında büyük maddi kayıplar da olmaktadır. Acelecilik, dikkatsizlik ve vurdumduymazlık yüzünden yuvalar yıkılmakta ve bayram sevincimiz kursağımızda kalmaktadır.

Geçmiş yıllarda yaşanan bazı olumsuzlukların inşallah bu yıl olmaması temennimizdir. Rastgele yerlerde yapılan kuralsız kesimler yüzünden her taraf kan gölüne dönmektedir. Avrupa Birliği eşiğindeki Türkiye’ye bu çirkinlikler hiç yakışmamaktadır. Gerçi bizi istemeyen yarım asırdır kapının dışında bekleten bir Avrupa var. Burada vatandaştan çok yasayı çıkaranlar ve uygulayanlar, alt yapıyı gerçekleştirmeden taleplerde bulundukları için yanlış ve günü kurtaran suni tedbir ve eleştiri içindeler.

Kesim yeri olarak gösterilen yerler hijyenik şartlardan yoksun olduğu gibi bazı yerler sudan bile yoksundur. Kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında yapılan kesimlere şu kadar ceza kesilecek diyerek ahkâm kesmekle bu işler olmuyor. Önce altyapıyı ciddi bir şekilde oluşturup ondan sonra talepte bulunulmalı. Her yer kan gölüne dönüyor. Kimlere ve nasıl, ne yüzle ceza kesebilirsiniz? Cekcek, cakcakla bu işler yürümüyor. Kocaeli bu yönden alt yapıya büyük önem veren bir ilimizdir diyebiliriz.

Olumsuzlukları sıralayarak keyfinizi kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Eksiklerimize ve sıkıntılarımıza rağmen bayram ve bayram nedeni ile verilen 9 günlük tatil insanların psikolojilerine ve turizme olumlu etki yaptığını düşünüyorum. Bu etkilere bakarak kendimizi yenilemeli ve mutlu olmalıyız. Ama eksikleri de bir kenara not ederek tekrarlarından kaçınmalıyız.

Bu bayramda ulus olarak pek mutlu olduğumuzu söyleyemeyiz. Zira ülke olarak etrafımızı ve içimizi bir virüs gibi saran terör örgütleri ile savaş halindeyiz. Türkiye bu melaneti de atlatıp yoluna devam edeceğine inancımız tamdır. Bu bayram öncesi dengesiz ve fren yapmasını bilmeyen başkan Tramp’ın ülkemize ekonomik savaşını da asla unutmayacağız.

Sevgi, saygı, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde kazasız, belasız ve huzur dolu bayramlar diliyorum.