Derince Çenedere Caddesi'ndeki yolun bozukluğu İSYAN ettiriyor!

Önceki gün bir okurumuzdan mail geldi…

Mailde, Çenedere Caddesi’ndeki altyapı sorunundan şikayet edildi.

Derince ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan ve Çenedere Mesire Alanına uzanan Çenedere Caddesi'ndeki 2 yıldır süren alt yapı yol çalışmaları mahalle halkını isyan ettirdi.

ÇOCUKLAR HASTA OLUYOR

Kapı pencere açamadıklarını ve toz dumana karıştıklarını belirten mahalle halkı çocuklarının da bu yüzden defalarca kez hasta olduğunu dile getirdi.

İlgililerin ve yetkililerin mahalleye hiç uğramadığından ve ilgisizliğinden yakınan mahalle halkı artık isyan etme noktasına geldi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE ÇAĞRI

Mahalle sakinleri adeta sahipsiz ve atıl durumdaki bu caddede bir an önce gerekli çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

2 yıldır kapı pencere açamadıklarını, tozdan dumandan uyuyamadıklarını ve çocuklarının sürekli bu yüzden hasta olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet ediyor.

BAŞKAN BULUT BİTECEK DEMİŞTİ?

Özellikle seçim öncesi bu vurdumduymazlığı bir türlü anlayamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'un normalde Ramazan Bayramına kadar tüm yolların alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayacağını belirttiğini, ancak Kurban Bayramı gelmesine rağmen halen bir gelişme olmadığını kaydettiler.

Mahalle sakinleri Çenedere Caddesi'nin bu içler acısı durumunun ivedilikle sağlıklı bir görüntüye kavuşturulmasını ve gereğinin yapılmasını bekliyor.

Çamdibi Mahallesi yolundan şikayet var

Karamürsel’in Çamdibi Mahallesi yolunun bozuk olması vatandaşları isyan ettirdi. Arabalar geçerken, yol toz-duman oluyor. Yolun asfaltlanması isteyen vatandaşlar, “Kışın çamurdan yazın da tozdan duramıyoruz. 2018 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde mahallemize gitmek için tam anlamıyla toz bulutunun içinden geçmek zorunda kalıyoruz. Önümüzde seçimler var, nasıl olacak ta buraya gelerek bizlerden oy isteyecekler ona şaşıyoruz. Bu nedenle yetkililerin kimse sorumlularının bizim bu çığlığımızı duyacaklarını umuyorum’ diyorlar. Fotoğrafa bakınca, yolun ne kadar tozlu olduğu görülüyor. Tozdan öndeki araba bile gözükmüyor.

En çok tercih edilen meslekler

10 Mart 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın ilk kez kamuoyu ile paylaştığı Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) https://yokatlas.yok.gov.tr adresinde hizmete sunuldu. Verilere göre, bu yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok "tıp", "hukuk" ve "bilgisayar mühendisliği" alanlarını inceledi. Önlisans adaylarının en çok ilgi gösterdiği alanlar ise "İlk ve Acil Yardım", "Anestezi" ve "Tıbbi Görüntüleme Teknikleri" oldu.

Keklik avı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara bölgesinde keklik avlamayı yasaklandı. Yasaklanan iller arasında İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Sakarya yer alıyor. Marmara bölgesinde 6 aydır devam eden yaban hayvanlarını avlanma yasağı kalkıyor. 18 Ağustos 2018 cumartesi günü, birinci gurup kuşlar için avlanma yasağı kalktı. Marmara Bölgesinde en çok avlanan kuşlar arasında bıldırcın ve üveyik yer alıyor. Avcılar, bir av gününde 10 bıldırcın, 5 üveyik avlayabilecek. Öte yandan birinci gurup bıldırcın ve üveyik av yasağı 18 Kasım 2018 tarihinde başlayacak.

ŞİMDİ TATİL ZAMANI BANA BİRAZ MÜSAADE

Sevgili okurlar

Yaz geldi, geçiyor da…

Kiminiz tatilinizi yaptınız, kiminiz de tatil hazırlığı yapıyordur…

Şimdilik benden de kısa bir mola…

Tatil yapmak biz gazetecilerin de hakkı.

Kısa bir zaman sonra bu köşeden sizlere seslenmeye devam edeceğim.

Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.

Tatile nereye mi gideceğim, bakalım arabam beni nereye götürecek?