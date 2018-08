Bravo Lütfi Elvan’a!

Eğriye eğri, doğruya doğru!

Doğruları da yazacaksın ki, yanlışları eleştirmeye hakkın olsun.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ı, aldığı karar nedeniyle alkışlıyorum.

Sizleri de alkışlamaya davet ediyorum.

Olay şu:

Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde yeni bir stadyum yaptırılır.

Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, önce bu stada “Atatürk” ismini vereceğini söyler, ancak sonra “Vazgeçtim, stadın adı Lütfi Elvan olacak” der.

Konunun gazetelerde haber yapılması üzerine Lütfi Elvan, Belediye Başkanı Uğur Sözkesen’i arar, şunları söyler:

“Bilgim dışında gelişen bu olay beni fazlasıyla üzdü. Stada ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin verilmesi, beni de onurlandırır. Lütfen bu konuyu kapatın ve gereğini yapın!”

Sizce…

Lütfi Elvan’ın bu davranışı alkışlanmaz da ne yapılır?

Oğluma bunları da öğret!

Abraham Lincoln…

Başarılı bir devlet adamı…

ABD’nin 16’ıncı başkanı.

Adı tarihe “Köleliği kaldıran ABD’li başkan” olarak geçmiş.

Kendisini bireysel çabalarla yetiştirmiş.

Küçük yaşlardan itibaren yaşadıklarını, edindiği tecrübeleri, bir çocuğun hayatında olması gerekenleri oturmuş yazmış, eğitimin ana hatlarının oluşmasına katkıda bulunmuş.

Oğlunun öğretmenine yazdığı o “meşhur mektup”, hâlâ günümüzde dahi “ışık gösterici” kabul edilir.

Lincoln, bakın öğretmenin oğluna neleri öğretmesini istiyor:

*Öğrenmesi gerekli biliyorum; tüm insanların dürüst ve adil olmadığını, fakat şunu da öğret ona: Her alçağa karşı bir kahraman, her bencil politikacıya karşı kendini adamış bir lider vardır. Her düşmana karşı bir dost olduğunu da öğret ona.

*Zaman alacak biliyorum, fakat eğer öğretebilirsen, kazanılan bir doların, bulunan beş dolardan daha değerli olduğunu öğret.

*Kaybetmeyi öğrenmesini öğret ona ve kazanmaktan neşe duymayı.

*Eğer yapabilirsen sessiz kahramanların gizemini öğret ona. Bırak erken öğrensin, zorbaların görünüşte galip olduklarını… Kıskançlıktan uzaklara yönelt onu.

*Eğer yapabilirsen; ona kitapların mucizelerini öğret.

*Fakat ona; gökyüzündeki kuşların, güneşin yüzü önündeki arıların ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebileceği zamanlar da tanı.

*Okulda hata yapmanın, hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona.

*Ona kendi fikirlerine inanmasını öğret, herkes ona yanlış olduğunu söylediğinde dahi…

*Nazik insanlara karşı nazik, ser insanlara karşı sert olmasını öğret ona.

*Herkes birbirine takılmış bir yönde giderken, kitleleri izlemeyecek gücü vermeye çalış oğluma.

*Tüm insanları dinlemesini ve sadece iyi olanları almasını da öğret.

*Eğer yapabilirsen, üzüldüğünde bile nasıl gülümseyebileceğini öğret ona. Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını öğret!

*Herkesin sadece kendi iyiliği için çalıştığına inananlara dudak bükmesini öğret ona ve aşırı ilgiye dikkat etmesini.

*Ona, kuvvetini ve beynini en yüksek fiyata satmasını, fakat hiçbir zaman kalbine ve ruhuna fiyat etiketi koymamasını öğret.

*Uluyan bir insan kalabalığına kulaklarını tıkamasını öğret.

*Ona nazik davran, ama onu kucaklama. Çünkü ancak ateş çeliği saflaştırır.

*Bırak sabırsız olacak kadar cesaretine sahip olsun, bırak cesur olacak kadar sabrı olsun.

*Ona her zaman kendine karşı derin bir inanç taşımasını öğret. Böylece insanlığa karşı da derin bir inanç taşıyacaktır.

Bu yazdıklarım büyük bir taleptir, ne kadarını yapabilirsin, bir bakalım.

Lincoln’ün unutulmayan diğer sözleri

Abraham Lincoln’un aşağıdaki sözleri de 1800’lü yıllardan günümüze hâlâ yaşıyor.

*Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim.

* Tecrübeme göre, eğitimsiz kimselerin erdemleri de azdır.

* Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.

*Aynaya baktığında başka birini görmek istemiyorsan, kendin gibi ol.

* Unutma, yarın geride kalan ömrümüzün ilk günüdür.

*Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa, yaşayamaz.

* Ne kadar mutlu olmaya karar vermişseniz, o kadar mutlu olursunuz.

* Politikacılar, halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.

* Konuşup da aptallığınızı ortaya koyacağınıza, konuşmayın da hiç olmazsa herkesin şüphesi kalsın.

* Hatadan korkan bir insan hiçbir şey yapamaz.

* Başka ulusları özgürlüklerinden edenler, er geç kendileri de özgürlüklerinden olurlar.

* Karakter ağaç ise, şan ve şeref o ağacın gölgesi gibidir; biz hep gölgeyi düşünürüz oysa gerçek olan ağacın kendisidir.

*Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.

* Hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir, ama insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar.

* İyi bir iş yaptığımda kendimi iyi, kötü bir iş yaptığımda kendimi kötü hissediyorum. İnandığım tek din bu!

* Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.

* Alkışlara inanmayın; çoğunluk alkışlıyorsa iyi, güzel; ama alkışlayanlar ya dalkavukların elleriyse.

* Bazı insanları her zaman, bütün insanları da bazen kandırabilirsiniz; ama bütün insanları her zaman kandıramazsınız.

* Dünyanın büyük adamları okullarının en büyük öğrencileri değildi; çoğu zaman en büyük okulları bitirenler de hayatın büyük adamları olmamışlardır.

* Eğer ilk önce nerede olduğumuzu ve nereye meylimiz olduğunu bilirsek, ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağımızı iyi değerlendirebiliriz.

*Din konusunu fazla yakından incelemek kâfirliğe meyletmenize yol açacağı için engellenmiştir.

* Ormanda kıvılcım çıkarmaya teşebbüs edenler, yalnızca bir tutam aydınlık için övülebilirler. Aslında onlardan geriye kalan, kalın bir toz bulutu ve kendilerinin de karıştığı etten ve kemikten siyah kül yığınıdır.

* Hiçbir şeyden asla vazgeçme, çünkü vazgeçenler yalnızca kaybedenlerdir.

CHP düşmanlarını madem biliyor…

Şu CHP’liler “âlem” insanlar.

Sorunu biliyorlar, çözmüyorlar.

Düşmanı görüyorlar, gereğini yapmıyorlar.

En son Milletvekili Haydar Akar’ın söyledikleri…

“CHP’nin 3 düşmanı var. 1-Dinsel bir algı oluşturulması. 2-Gündeme getirilen tarihsel yanılgı. 3-Aramızda birliğin sağlanamaması. Bu üç konuda sıkıntı yaşıyoruz…”

Bakar mısınız?

Sorunu bilip de çözememek…

Düşmanı görüp de gereğini yapamamak…

Ne kadar acı!

Ne kadar acizlik!

Ve Haydar Akar, partisinin bu zaafını itiraf ediyor.

Ediyor da…

Millet, kendi sorunlarını çözemeyen bir partiye, “ülkenin sorunlarını çözmesi” konusunda güvenebilir mi?

Güvenmiyor da…

CHP’nin çıkmazı bence burada!