Saygıdeğer okuyucularım;

Öncelikle geçmiş Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutlarım. Bu yazımda çardak, pergola ve duvarlara sardırılan sarmaşık çeşitleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Çok çeşitli sarmaşık türleri bulunmaktadır. Bazı türleri yaprağını dökmekte, bazıları daimi yeşil kalmaktadır, bazıları çiçekli, bazıları çiçeksizdirler; kimi çeşitleri de duvarlara ve ağaçlara sardırılarak hoş bir görünüm meydana getirmektedirler veya çirkin görünümlü yerler ve duvarlar varsa bu tür yerleri kapatma için de bu sarmaşık çeşitlerinden kullanılabilir. Kendi ihtiyacımıza göre bu sarmaşıklardan birini alıp çardağımızı, pergolamızı, gölgelik ve yeşilllik güzel bir alan haline getirebiliriz.

Çardak ve pergolalar için hızlı büyüyüp çabuk gelişen iri yapraklı Amerikan sarmaşık çeşitlerini kullanabiliriz. Asma yapraklı Ampelopsis Siboldi Variegata; yaprakları zarif ve alacalı renktedir. Asma yapraklı Ampelopsis Siboldi; yaprakları zarif ve yeşildir. Ampelopsis Henryana; dalları kırmızımtırak, yaprakları güzel ve yeşil bronz renktedir. Bunlardan başka özellikle duvarlara yapışıp saran Amerikan sarmaşığı beş yapraklı Ampelopsis Quinquefolia, kuvvetli büyüme gösterir. Sonbahar’da yaprakları döküleceğine yakın kızarır ve bu durum çok hoş bir görünüm meydana getirir.

Yukarıda bahsi geçen dört çeşit Amerikan sarmaşığının üretilmesi çelikle olmaktadır. Bunlardan herhangi birini üretip çoğaltmak istiyorsak, Kasım Ayının yirmisinden sonra dallarından yirmi ile yirmi beş santim uzunluğunda ve göz kısmının bir veya iki santim altından keserek çelik yaptığımızda yüzde doksana yakın bir kısmı tutacak ve köklenip gelişecektir. Köklenen fidanlar, gelecek Sonbahar’da Kasım Ayı sonunda buradan sökülerek çardak, pergola ve sardırmak istenilen duvarların diplerine dikilir. Bu alanların kısa süre içinde yemyeşil hale gelmesi ve sarmaşıkların hızlı bir şekilde büyümesi için gerekli bakımları ihmal etmeden yapılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla...