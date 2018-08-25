Karamürsel’in “Başkan” adayları…

Ata sözü; “Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü?”

Evet, bayram geçti…

Ama, bayramda konuşulanlar hala gündemde…

“Karamürsel Belediye Başkanlığı için adaylar !...”

İlçenin belediye başkanı var, “BAŞKAN” adayları da ne oluyor?

Kim bu “BAŞKAN” adaylarını piyasada dillendirenler?

Birileri “ANKET” bile yaptırıyor!

“Karamürsel Belediye Başkanı’ndan memnun musunuz?” diye…

Bu tür anketi yaptıranlar kimler ve niçin yaptırıyorlar?

Belli ki, Karamürsel Belediye Başkanlığı için bir çalışma başlamış!

Ulu orta olmasa bile köşe başlarında kahve sohbetlerinde bu konu dillenmiş. Duyulan veya duyurulmak istenen o ki; Karamürsel Belediye Başkanlığı için 3 aday ismi söyleniyor. Bu isimler konusunda halkın “NABZI” yoklanıyor.

Hatta bu adaylardan biri için; “Bu işi yapamaz” diye, karşı çıkma taktiği uygulanıyormuş!

Yapamaz, dedikleri aday için bakalım halk ne diyor diye “araştırma” yapıldığını iddia edenler var...

Karamürsel’e belediye başkanı adaylarını piyasaya sürenlerin tezine göre; mevcut başkan gerçek AKP’li değilmiş.

Partiye geçmeden önce AKP’lilere “küfür ve hakaret etmiş” miş!…

İlçede doğru dürüst “İCRAAT” yapmıyormuş!

Kendini Kaf Dağı’nda görüyormuş…

“Astığım astık, kestiğim kestik” diyormuş…

Anlayacağınız, mevcut başkan kendini AKP teşkilatının üstünde görüyormuş. Bu yüzden de özellikle AKP’li GENÇLER arasında yoğun çalışma yapanlar varmış.

Karamürsel’de, “siyasette” ne var ne yok denildiğinde; “Bizde bir şey yok, ama AKP’de kavga varmış (!)” cevabı veriliyor.

“Ne kavgası?” diye sorulduğunda ise; “Kendi aralarında BAŞKAN adayı konusunda (!)” cevabını veriyorlarmış.

Hani, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” sözü, Karamürsel’deki son durumu açıkça anlatıyor gibi. Kulaklara “fısıldanan” yeni yüzler olmalı sözcüğünü, Karamürsel’de bazı AKP’liler artık alenen söylemeye başlamışlar.

Hatta, buldukları adayların isimleri üzerinde “araştırma” yaparken, Karamürsel halkının ONAYINI istiyorlarmış! Haliyle “Bayram” geçse de Karamürsel de, “Enişte” öpmesi dillerden düşmüyor.

Bu durumda, Karamürsel için AKP’nin bünyesinden çıkacak veya çıkarılacak belediye başkan adaylarının söylendiği gibi halen Büyükşehir bünyesinde görevli birileri mi, yoksa başkaları mı olduğunu zaman gösterecek.

Şimdi Karamürsel’de konuşulan konu; “AKP, belediye başkanlığı için başka ADAY arıyor!”

Neden mi ?

Orasını bu söylentileri yayanlar söyleyecek!