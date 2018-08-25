Yapmayın bunu gençler!

Kandıra sahilleri, denizi ve doğasıyla Türkiye’nin en güzel bölgelerinden biri. Hafta sonları kalabalık olan Kefken, Kerpe ve Cebeci sahilleri, aslında birçok insan için halen keşif edilmemiş bir bölge. Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’da yaşayanlar tarafından bilinen bu üç tatil bölgemiz, Türkiye genelinde pek bilinmiyor.

Doğal güzelliklerini, tertemiz denizini görenler, Kerpe ve Kefken’e hayran kalıyor. Özellikle Kerpe’de bulunan Pembe Kayalıklar, ilgi odağı haline geliyor.

Fakat Pembe Kayalıklar aynı zamanda tehlikeli bir bölge. Kayalıkların üzerine çıkıp metrelerce yüksekten denize atlayanlar var. Hayatlarını hiçe sayıp bu atlayışı yapan gençler, riskli bir dalışla ölüme meydan okuyor.

Adrenalin tutkunu gençler tarafından dalış platformu olarak kullanılan Pembe Kayalıklar, kazaya çanak tutuyor.

Zaman zaman pek çok kazanın yaşandığı bu kayalıklarda, dalış esnasında kaya parçalarına çakılanlar, ayağı kayıp düşenler ve boğulanlar oldu. Benzer kazaların yaşanmaması için dalışın yasak olduğu bu bölgenin kullanılmaması gerekiyor.

Kent Bayramlaşması’na damga vuran üç isim

Kocaeli’de bir gelenek olan Kent Bayramlaşması organizasyonunun izlemek için bayramın ikinci gününde Yunus Emre Kültür Merkezi’ne gittim. Kocaeli Kent Konseyi tarafından organize edilen bayramlaşma programı için merkeze gelenler, Kent Konseyi yöneticileri tarafından alanın girişinde karşılandı.

Kalabalık bir bayramlaşma etkinliği gerçekleşti. AK Parti, CHP, MHP’liler de bayramlaşmaya katıldı. Diğer partilerinde temsilcileri de oradaydı. Ancak İYİ Parti’den kimseyi göremedim. Oda başkanları, dernek yöneticileri, STK’ların ve sendikaların temsilcileri alandaydı. Kent Bayramlaşması’nda ilgi odağı olan birkaç isim vardı. Bunlardan biri Emine Zeybek, diğeri Ali Korkmaz, bir diğeri de Fatma Kaplan Hürriyet’ti…

Bilindiği üzere Emine hanım, yeni milletvekili seçildi ve ardından partisinin en üst yönetim organlarından olan Merkez Karar Yürütme Kurulu’na (MKYK) girme başarısı gösterdi. Sevilen bir sima olan Emine hanım günün en çok ilgi gören siyasisi oldu. Emine Zeybek’e bu başarısı için gelen tebrikler halen devam ediyor.

Fatma Kaplan Hürriyet de CHP’li seçmenin ilgi odağında olan bir isim. ‘Kentin ablası’ yakıştırmasına aday bir kişi olan Fatma hanım, sadece CHP’lilerin değil diğer partilerin temsilcilerinin ilgisini gördü.

7 yıllık ilçe başkanlığı görevinin ardından siyasete AKP İl yönetiminde devam eden BİLNET Okulları’nın kurucusu olan Ali Korkmaz’a olan ilgiyi ise “Ektiğini biçmek” olarak nitelendirebilirim.

Bayramlaşma programı sırasında etrafı sürekli dolu olan Ali Korkmaz alçak gönüllülüğünün kendine kazandırdığı çevreyi halen koruyor…

İzlediğim bayramlaşma töreninde dikkatimi çeken bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim.

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

AKP İzmit eski İlçe Başkanı Ali Korkmaz

Bayram bilançosu ağır oldu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, tatile çıkmak isteyenleri yollara döktü. Özellikle İstanbullular adeta kentlerini terk etti. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın son günü olan 24 Ağustos Cuma günü saat 23.30'a kadar yurt genelinde toplamda 143 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 107 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazalarda 561 kişi yaralandı. İlimizde meydana gelen kazalarda ise 10 kişi yaşamını yitirdi 65 kişi yaralandı.

Sigara izmaritini yere atana hani 65 TL ceza vardı?

İzmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları yere atanlara 65 lira para cezası uygulanırken, bir okuyucumuzun gönderdiği fotoğraf cezai işlemlerin yetersiz kaldığını gözler önüne serdi. Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 50’sine sebep olan sigara izmaritleri nüfusun yoğunlaştığı şehir merkezlerinde insanlar ve diğer canlılar için büyük tehlike teşkil ediyor.

Katran, karbonmonoksit ve nikotine ek olarak amonyak, arsenik, hidrojen, formaldehit, siyanür ve metan gibi son derece zehirli 4 binden fazla kimyasal madde içeren sigara, insanlara olduğu kadar doğaya da zarar veriyor.Kapalı alanda sigara içmenin cezası 124 lira iken, Belsa Plaza içinde çekilen fotoğraf ise düşündürdü.

Gazetemize fotoğraf göndererek şikâyetini dile getiren bir okurumuz, “İzmit’te; Belsa Plaza içinde ne kadar çöp kutusu varsa etrafında bunun gibi birçok pislik var. Defalarca şikayet ettik, hepsi hikaye. Belsa Plaza kapalı alan değil mi? Eee neden müdahale edilmiyor?” ifadelerini kullandı.

Otomobil fiyatları tavan yaptı

Son dönemde dövizde izlenen artış sıfır kilometre otomobillerin satış fiyatını yükseltti. Üç yıl önce 43 bin liraya satın alabileceğiniz bir otomobil bugün 89 bin liraya kadar yükseldi. Sıfır otomobil almak isteyenler bu rakamları görünce otomobil alma ya da değiştirme fikrini beklemeye aldı.

Otomobillerin fiyatlarının düşeceğine inanan tüketici, kampanyaları kontrol ediyor. Ancak otomobil fiyatları düşecek gibi değil. Sıfır kilometre otomobillerin fiyatı arttıkça ikinci el otomobillerinde fiyatları aynı oranda artıyor. Tüketici ise otomobil bayileri yerine, oto pazarlarını tercih etmeye başladı.