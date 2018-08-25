Deizm Bir Moda (Mı?)

Günümüzün din adına en güncel meselelerinden biri dinin gençler için ifade ettiği anlam.

Toplumun bir kesiminde, bu anlamın gittikçe azalıyor olduğuna dair ciddi endişeler mevcut.

Birkaç ay önce “deizm” bağlamında yapılan tartışmaların özünde de bu endişe yer alıyor.

Her ne kadar bu konu bir takım “komplo teorileri” gerekçesiyle üzerinde durulması istenmeden kapatılsa da konuyla ilgili mevcut ve gelecek meselelerin varlığını inkar etmek mümkün değil.

En azından bu konuya dair hassasiyet taşıyan insanlar için.

Komplo teorileri ile konunun kapatılamayacağına dair kanaatim ise bizzat yaptığım bir çalışma esnasında elde ettiğim bir veriye dayanıyor.

Aslında tefsir öğretimi ile ilgili bir makale hazırlarken, İmam Hatip Liselerinde görev yapan arkadaşlarımla yaptığım bir görüşmede bana verdikleri bir bilgi dikkatimi çekmişti.

Buna göre öğrencilerinden kendilerine en çok soru gelen konulardan birinin deizm olduğunu, bu ilginin sadece akademik bir bilgilenmeden ziyade bir eğilimi de içerdiğini endişeyle ifade edenler oldu.

Konu medyanın gündemine taşınmadan önce elde ettiğim bu veriyi bir takım akademisyen arkadaşlarımla tartışırken bir kısmının meseleye “moda” açısından baktığına, ilginin bir eğilimden ziyade “modaya uyma” çabası olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki yorumlarına şahit oldum.

Bu yorumlara binaen hem onlara hem de kendime şu soruyu sormadan edemedim:

“Bir insan üzerindeki elbiseden memnunsa, o elbisenin kendisine yakıştığına ve kendisini ifade ettiğine inanıyorsa, sadece moda adına ondan rahatsız olur ve onu değiştirir mi?”

Eğer değiştirme ihtiyacı hissediyorsa o elbisenin onu bütünüyle memnun ettiğinden bahsedilebilir mi?

Bahsedilemeyeceği açık olsa gerek.

Peki, bahsi geçen gençlerin bir kısmı neden mevcut “elbiselerinden” memnun değil?

Veya “elbiselerinin” onları bütünüyle memnun edememesinin ve yeni arayışlara sevketmesinin nedeni ne olabilir?

Bu soru özel bir araştırmayı gerektiren önemi bir soru.

Ancak salt gözlem ve tecrübelerimizden hareket ettiğimizde kendi adıma vereceğim ilk cevap şu:

“Anlatılan din”le yaşanılan hayat arasında bağı kurmakta zorlanıyorlar.

Bu zorlanma birçok konu başlıklarında dikkat çekiyor ancak en temel meselelerden biri “iyilik ve kötülük” kavramı.

Kullarına asla zulmetmeyen bir Yaratıcı’nın yarattığı dünyada ortaya çıkan “zulüm” ve “adaletsizlik”lerin anlamını açıklamak yerine sorular cevapsız bırakılır veya sadece “inanırsan anlarsın” diyerek işin içinden çıkmaya kalkılırsa, söz konusu elbiseyi üzerlerine giymelerini bekleyemezsiniz.

Üstelik zulmü yapanların arasında bu Yaratıcı’ya yürekten inanan ve gönderdiği dine uygun yaşamaya gayret ettiğini iddia edenler de varsa.

Dolayısıyla “bu sadece moda” diyerek meseleyi anlamaktan ve tartışmaktan uzak durmak, birçok “modanın” doğuşunu ve yayılışını seyretmekten başka bir netice vermez.

“Peki, ne yapmak lazım?” derseniz…

“Biran önce “hikmet” üzerinde çalışmaya başlamak lazım” derim…

Neden mi?

Çünkü “hikmet” üzerinde çalışmak bugün “dini” ve “dünyevi” bilimler olarak ayırdığımız sahaların üzerinde bütüncül bir yaklaşımla çalışmayı zorunlu kılacaktır.

Hal böyle olunca “hayattan kopuk” bir din anlatmanın önüne geçmek daha mümkün olacaktır.

Zira Yaradan’ın kendi koyduğu kurallar çerçevesinde hayata nasıl müdahale ettiğini anlamak ve “sorumlu olmanın” manasını kavramak ancak bu şekilde mümkündür.