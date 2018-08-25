Hiç aklınıza geldi mi?

Benim gelmedi, geçenlerde bir arkadaş sorunca araştırdım.

Seçimlerde oy veriyoruz, vekil tayin edip Ankara’ya gönderiyoruz garipleri.

Bunlar ne yerler, ne içerler, günlerini nasıl geçirirler, yanlarında kaç danışman çalıştırırlar, bunların bize maliyetleri ne?

Yediklerini içtiklerini karıştırmayın, onlar sudan ucuz!

Allah zeval vermesin, devletimiz vekillerimize dört dörtlük bakıyor.

Madem yeme-içmeden başladık, Meclis Lokantası’nın 2018 fiyatlarını vereyim size.

Siz kaça yiyorsunuz, vekilleriniz kaça yiyor, isterseniz şöyle bir karşılaştırın!

Başlayalım mı?

*Etli türlü fırın: 1 Lira

*Çentik Kebap: 3 Lira

*Güveçte Köfte: 3 lira

*Fırın Kebap: 3 Lira

*Kuzu Tandır (pilavlı): 4 Lira

*Soslu Dil Balığı: 4 Lira

*Piliç but fırın: 3 Lira

*Hindi Dolma: 2 lira

*Köylü Biftek: 4 Lira

*Kuzu Şiş: 6 Lira

*Izgara Köfte: 5 Lira

*Pideli Saç Kavurma: 5 Lira

*Etli Yaprak Dolma: 2 Lira

*Etsiz Taze Fasulye: 2 Lira

*Spagetti Bolonez: 1 Lira

*Pilav: 50 Kuruş

*Mevsim Salatası: 50 Kuruş

*Karışık Turşu: 50 Kuruş

*Cacık: 50 Kuruş

*Havuç Çorbası: 50 Kuruş

*Brokoli Çorbası: 50 Kuruş

*Yoğurtlu Semiz Otu: 1 Lira

*Peynir Tabağı: 1 Lira

*Ekmek Kadayıfı: 1 Lira

*Bademli Keşkül: 1 Lira

*Cevizli Halka Tatlısı: 1 Lira

*Nar Suyu: 1 Lira

*Üzüm Suyu: 1 Lira

*Şalgam Suyu: 1 Lira

Rakamları nasıl buldunuz?

Vekiliniz bir çorba içse, bir ızgara köfte yese, arkasından bir künefe götürse, 7.5 lira hesap ödüyor.

Ya siz?

İzmit’te aynı şeyleri yediğiniz sofradan 40-45 liraya kalkabilir misiniz?

Her neyse…

“Millet” ile “vekiller” arasında bu kadar fark olsun!

Vekillerimiz, “garip” insanlar…

Yükleri çok ağır, koşturup duruyorlar.

Sonra aldıkları maaş ne ki?

Bırakalım da hiç olmazsa yemek bedellerini az ödesinler.

Bir vekilin devlete aylık maliyeti 55-60 bin lira

Madem 50 kuruşa çorba içtiklerini, 4 liraya biftek yediklerini yazdık, aylık kazançlarını da verelim.

Daha doğrusu bir milletvekilin ayda devlete kaç liraya mal olduğunu…

Kalem kalem şöyle:

*Aylık milletvekili maaşı net; 20 bin 646 lira.

*1. danışman maaşı brüt; 9 bin 200 lira.

*2. danışman maaşı brüt; 8 bin 500 lira.

*3. danışman maaşı brüt; 6 bin 750 lira.

*Haberleşme gideri, 2 bin 500 lira.

*Sağlık giderleri, ortalama 5 bin lira.

*Bilgisayar, sarf, mobilya, su, elektrik vb giderler, 3 bin lira.

Topladım, 55 bin 596 lira tuttu.

Görünmeyen giderleri de katalım, biz buna 60 bin lira diyelim.

Demek ki, neymiş?

Bir milletvekilin ayda devlete maliyeti 60 bin liraymış.

Kocaeli’nin 13 milletvekili var, bizim milletvekillerin devlete maliyetleri aylık 780 bin, yıllık 9 milyon 360 bin.

Oldu olacak, 600 milletvekili üzerinden hesap yapalım, tamamının yılda devlete maliyeti 432 milyon lira.

Neden bu kadar ayrıntılı yazdım?

Hani hep “Yeni yönetim sisteminde milletvekillerin yükü azaldı” diye konuşup duruyoruz ya, bir milletvekilin devlete, yani halka kaça mal olduğunu bilin istedim.

Dik dur, sakın eğilme!

Venezuela…

Bir Güney Amerika ülkesi…

Petrol zengini, ama yönetim fakiri…

Yerlerde sürünüyor.

Birkaç rakam vereyim:

*1 DOLAR: 1 milyon Venezuela parası.

*ENFLASYON: Beş haneli rakamlarda…

*KÜÇÜLME: Yüzde 15

*TİCARET: Bırakın işyerlerini, okul ve hastaneler bile kapanıyor.

*1 ADET YUMURTA: Bir asgari ücretli bir gün çalışsa bile alamıyor.

*1 HAMBURGER: Bir asgari ücretlinin 1.5 aylık çalışmasına bedel.

*CİNAYET-HIRSIZLIK: İki alanda da dünya şampiyonu…

*ÜLKEYİ TERK EDENLER: Ülke nüfusunun yüzde 10’u…

*GENERAL SAYISI: 1000’den fazla…

*PETROL GELİRLERİ: Rejimin sadık bekçilerine paylaştırılıyor.

Anlayacağınız…

Venezuela milleti yerlerde sürünüyor.

Ayakta durmaya mecali yok!

Bir dilim ekmeğe, bir bardak suya muhtaç!

O derece…

Ama gelgelelim, ülkeyi yıllardır söğüşleyenler Devlet Başkanı Maduro’yu koltuğunda tutabilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.

Hele Venezuela basını!

Maduro’ya moral vermek için sık sık “Dik dur, eğilme” türü manşetler atıyor.

Milletin eğilmedik tarafı kalmamış, bu saatten sonra Madura eğilse ne olur, eğilmese ne olur!

***

Venezuela’nın durumu bize şunu anlatıyor.

Bir ülkenin zenginliğinde “doğal kaynaklar” elbette çok önemli.

Özellikle petrol…

Ama “olmazsa olmaz” şart değil.

İşte Venezuela!

Petrol yönünden zengin, dünyanın sayılı ülkelerinden biri…

Ama bu zenginliği yönetecek sistemi ve adamı yok.

Bu nedenle sürünüyor.

Almanya bizi çok kıskanıyor, çok!

Geçenlerde açıklandı.

Almanya, bu yılın sonunda 300 milyar dolar “cari fazla” verecekmiş.

Biz ise yılı 57 milyar dolar civarında “cari açık”la kapatacağız.

Biliyorsunuz, biz köprülerimizi ve havaalanlarımızı aldığımız borçlarla yapıyoruz.

Almanya istese, bu “cari fazla” ile 3. köprüden 110 adet, 3.havaalanından 25 tane yapar.

Hal böyleyken…

Biz ikide bir “Almanya bizi çok kıskanıyor” diye ahkâm kesiyoruz.

Gerçekten çok kıskanıyor, çok!

Borçlu bir ülke olarak kıskanılacak neyimiz varsa…

Stadın adı

Dün “Bravo Lütfi Elvan’a!” başlıklı yazı yazmıştım.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın, Ermenek’te yeni yapılan stada Atatürk yerine kendi isminin verilmesine karşı çıktığını, “Stada ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin verilmesi beni de onurlandırır” dediğini belirtmiştim.

Erol Demirbek isimli okurum mail atmış:

“Peki, stadın adı Atatürk oldu mu veya olacak mı? Lütfi Bey ısrarcı mı? Takip edeceğiz… Erken takdir etmeyelim!”

Dün Ermenek’ten konuyu araştırdım.

Stada “Atatürk” ismi verilmiş, konu kapanmış.

3 görüş

*”Kuşlar gibi kanat çırpmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Fakat çok basit bir sanatı unuttuk; insan gibi yaşamayı…” Martin Luther KİNG

*”Bir şeyi basit olarak anlatamıyorsanız, konuyu tam olarak anlamamışsınız demektir.” Albert EINSTEIN

*”Kendi gölgesinden atlama cesaretine sahip olmayanlar, müebbet acılara mahkûmdur.” Nazmi KAVASOĞLU