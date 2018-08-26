Türkiye’de şeker kurumu 696 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kapatıldı. Bu kurumun görev ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi.

Cumhuriyetin kazanımlarından biri olan Şeker Kurumu neden kapatıldı?

Yetkililere göre kurum zarar ediyor ve işlevini kaybetti. Yani artık Türkiye şeker üretmiyor. Türkiye şeker üretmeyince Amerika’nın Cargill şirketi bayram ediyor. Çünkü meydan bu şirkete kaldı. Şeker kurumunun kapatılması Türkiye’de bundan böyle şeker pancarının ekilmemesi demektir. Bugüne kadar yüzlerce insan bundan geçimini sağlıyordu. Yüzlerce insan şeker fabrikalarında çalışıyordu. Burada çalışan insanlar ve köylüler açlığa terk edildi.

Hükümet şeker kurumunu kapatmakla insanları şeker yerine onun yerine kullanılan nişasta bazlı şeker kullanımına yönlendirdi.

Ülkemizdeki bütün pasta, şeker, çikolata, diğer tatlı çeşitlerini üreten üretim yerlerine gidin hepsi yüksek oranda nişasta bazlı şeker, yani mısır şurubu kullanmaktadır. Bu konuda zaten bir denetim de yok.

Evet, şekerin yerine NŞB, yani nişasta bazlı şeker kullanıyoruz. Buna ölüm şurubu da deniliyor. NŞB’yi Amerika’nın Cargill şirketi üretiyor. Bu şirket Amerika’nın dördüncü zengin ailesi olarak biliniyor. Bu ailenin nişasta bazlı şeker üretiminden elde ettiği yıllık geliri 137 milyar dolar. Cargill şirketi 237 ülkede iş yapıyor. Türkiye’de Cargill şirketi adına beş firma çalışmaktadır. Bu firmaların ürettiklerinin yüzde 80’i Cargill şirketine aittir.

Nişasta bazlı mısır şurubu ölüm saçıyor. Mısır çeşitli kimyasal işlemlerden sonra mısır şurubu haline getiriliyor. Yediğimiz çikolatada, gazozda, bisküvilerde, pastalarda nişasta bazlı mısır şurubu kullanılıyor. Sonuçta insanlar karaciğer yağlanması sonucu karaciğer kanseri ve siroz hastalığına yakalanıyor.

Son yıllarda ülkemizde artan karaciğer kanserinin nedeni Amerika’nın bize dayattığı mısır şurubudur. Kanserin artması da Amerika’nın işine geliyor. Çünkü kanser ilaçlarını biz nereden alıyoruz? Yine Amerika’dan.

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre karaciğer kanserleri üç kat artmış. Bu nedenle İngiltere, Fransa, Portekiz, Hollanda, İsveç, Danimarka, İrlanda ve Yunanistan’da nişasta bazlı şekerin kullanımı yasaklanmıştır.

Dünyada nişasta bazlı şekerin tüketimi fert başına 0.7 iken, Türkiye’de bunun on katıdır Dünyada nişasta bazlı şeker kotaları indirilirken Türkiye’de artırılıyor. Yine Türkiye’de kullanılan nişasta bazlı şeker oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı. Sonra şeker fabrikalarının satışı veya özelleştirilmesi gündeme gelince halkın büyük tepkisi sonucu şimdilik yüzde 5’e düşürüldü. Hatta Bakanlar Kurulu’na yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bile verildi.

Amerika’da bu oran ise yüzde 10’dan yüzde 8’e düşürüldü.

Amerika kendi vatandaşına yedirmediğin bize yediriyor.

Türkiye’de şeker fabrikalarının siyasi iktidar tarafından kapatılmak istenmesi Amerika’da bulunan nişasta bazlı şeker üretim yapan birkaç firmaya pazar yaratmak anlamını taşımaktadır.