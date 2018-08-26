Sen bozdur dolarları!..

Dolar hızla arttı ve ülkemiz bir “ekonomik krize” doğru sürükleniyor.

Cumhurbaşkanı; “Dolarları bozdurun” dedi, vatandaşlar dolar bozdurma kuyruğuna girdiler!

Peki, tüm işini dolarla yapan işadamları ve bu tür artışları önceden kestirerek ucuz dolar stoku yapanlar ne yapıyor? Onlar da ellerindeki dolarları bozduruyorlar mı dersiniz?

27 Kasım 2016’da yine bu gazetede yayınlanan yazımda, zamanın Başbakanı Binali Yıldırım’ın dolar artışı karşısında söylediği bir sözü yansıtmıştım. O zaman da dolarda hızlı artışlar oluyordu ve Yıldırım; “Dolardan bize ne? Dolarsa dolar, dolmazsa dolmaz” diyordu!

“Devlet Adamı” ciddiyetine bakın!

Peki o zaman ABD ve Trump’la dalaşımız var mıydı?

Hayır, yoktu.

O zaman dolar neden sürekli artıyordu?

Çünkü, ekonomik düzenimiz yanlıştı!

Türkiye, sürekli dış borç alan, sürekli dış ticaret açığı veren bir ülke.

Neden?

Çünkü, “yüksek katma değer” sağlayan, yani dünya teknolojik düzeyine uygun üretim yapamıyoruz!

İşadamları, üretim yapmak için gerekli üretim girdilerini dolar karşılığı ithal ediyor! Dolarla borçlanıyor.

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli büyük projelere dış kredi sağlayan yabancı finans kuruluşları ve yüklenicilere dolar bazında borçlanıyor ve onların dolar bazında belirledikleri “geçiş ücretlerini” biz ödüyoruz! Borçlarımız sürekli artıyor.

Alınan borçlar da “Konut sektöründe” tüketiliyor!

Tarım ürünlerimiz ve et tüketimimiz için bile başka ülkelerden ithalat yapıyoruz.

Peki biz ne üretiyoruz?

….!

Şu bir gerçek ki, son olarak yaşadığımız krizde ABD ve özellikle Trump’ın parmağı da var!

ABD’de Kasım ayında üçte bir Senato yenileme ve Temsilciler Meclisi seçimleri yapılacak! Trump’ın da ABD’li baskı gruplarının ve özellikle Evangelistlerin oyuna ihtiyacı var!

Öte yandan, Suriye’de ABD ile Türkiye arasında müthiş bir gerilim var!

ABD, Türkiye’nin Rusya ve İran’la yakınlaşmasına gıcığı var!

Türkiye’nin içinde bulunduğu “ekonomik sorunlara” ABD kaynaklı “siyasi sorunlar” da eklenince başımıza bu dolar artışı belası yükleniverdi.

Peki, bu sorundan nasıl kurtulabiliriz?

Öncelikle; “Her şeyin doğrusunu BEN bilirim, BEN ne dersem o olur!” temeline dayanan “TEK ADAM EGEMENLİĞİ” sona ermeli, Türkiye yeniden MECLİS EGEMENLİĞİ ve TAM DEMOKRASİ düzenine dönmelidir!

İkincisi; YARGI üzerindeki siyasal eller çekilmeli, YARGI TAM BAĞIMSIZ olmalıdır! Sen, “terör örgütü üyesi” diye suçladığın Deniz Yücel ve Büyükada sanıklarını bir çırpıda salarsan, adam da senden rahibini geri ister!

Üçüncüsü ve en önemlisi; ACİL ve TOPYEKÜN TASARRUF düzenine geçmeliyiz! Saray ve lüks makam araçları israfından kurtulmalıyız! Bu ekonomik sorunlarla boğuşan bir ülke için, 600 milletvekili de büyük bir israftır!

Dördüncüsü; EKONOMİK DÜZEN DEĞİŞMELİ, bir an önce “üretim ekonomisine” geçilmeli, tarım ve hayvancılıkta dış alımlarla yabancı ülkelerin çiftçilerini ve ithalatçıları beslemek yerine kendi üreticimizi üretime teşvik etmeliyiz.

Beşincisi; Üniversiteler ve TÜBİTAK gibi bilimsel araştırma yapması gereken kurumları siyasetin ellerinden kurtarmalı, bilimsel ve teknolojik buluşları desteklemeliyiz.

Bu somut önerilere eklenecek başka hususlar da var ama konuyu uzatmayalım.

Gerçekleri görelim ve vatandaşı hamaset nutuklarıyla oyalamayalım!

Yoksa, sonumuz hiç de iyi olmayacak!