CHP Körfez’de şimdilik iki isim konuşuluyor

CHP Körfez İlçe, uzun yıllar önce kaptırdıkları yerel yönetim idaresini yeniden geri almanın peşinde. Körfez’de iktidarı yeniden geri almak için her seçimde farklı aday deneyen CHP bu dönem yine aynı gayreti gösterecek.

CHP Körfez İlçe’de belediye başkan adaylığı ile alakalı iki isim öne çıkıyor. Bozkurt Uslu bu isimlerden biri olarak biliniyor. Kendisi uzun süre CHP’nin farklı kadrolarında görev yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi eski başkanı da olan Uslu, Körfez ilçesinde CHP’nin adayı olmak istiyor.

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Diğer isim ise Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Tayfun Balıkçı. Çevresi tarafından her dönem aday çıkartılmak istenen ve hali hazırda meclis üyesi olan Tayfun Balıkçı bu dönem adaylığa yeşil ışık yakıyor.

Manav kökenli olan Balıkçı’nın aday adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, aday belirleme yönteminin 3 basamaklı olacağını söylemişti. Bu basamaklardan biri ön seçim, bir sonraki aşamada kamuoyu yoklaması. Sonuç olarak genel merkez takdiri.

Bu durumda CHP’de ağır basan isim Tayfun Balıkçı olabilir.

Eğer CHP’de yeni bir aday adayı çıkmazsa, Körfez’de iki CHP’li kozlarını ortaya koyacak.

Değirmendere’de dar kaldırım yolları…

Değirmendere Leyla Atakan Caddesi Kuruçeşme minibüs güzergahı aynı zamanda Müfit Soner İlkokulu’na giden yol. Bu güzergahta bulunan kaldırımların dar olması yürümek isteyen vatandaşların sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Bu duruma bir de kaldırım üzerindeki direkler ve ağaçlar eklenince, kaldırım yolları yayalar tarafından kullanılamıyor. Öğrencilerin geçiş güzergahı olan bu yol üzerindeki kaldırımların genişletilmesi isteniyor.

Evini satan çok, kiraya veren neredeyse yok…

Ülkemizin en bilindik alım-satım sitelerinden birinin verilerine göre Kocaeli’de 15 bin 433 adet satılık konut bulunuyor. Kiralık konut sayısı ise sadece 2 bin 630…

Evini, arabasını satmak isteyen, evini kiralamak isteyen hemen herkesin kullandığı Sahibinden.com internet sitesindeki ilanlara göre hazırladığı istatistiği sizinle paylaşmak istiyorum.

Emlakçıların ve galericilerin de aktif olarak ilanlarını yayınladığı bu sitenin verilerine göre Kocaeli genelinde 15 bin 433 adet, daire, müstakil ev, villa ve daire hissesi satışa çıkarılmış durumda.

Kocaeli’de kiralık daire sayısı ise oldukça düşük. Koca şehirde sadece 2 bin 630 daire kiralık. Anlaşılan vatandaş mülkünü elden çıkartmanın peşinde.

İlçelere göre satılık ve kiralık daire sayıları:

İLÇE SATILIK KONUT KİRALIK KONUT

Başiskele 1407 156

Çayırova 1106 199

Darıca 2457 378

Derince 704 65

Dilovası 21 5

Gebze 3023 490

Gölcük 1179 176

İzmit 2852 738

Kandıra 250 42

Karamürsel 370 40

Kartepe 995 165

Körfez 1067 176

Bakkalcılar Odası Başkanı Kütük, oğlunu evlendiriyor

Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük ve eşi Ayşe hanım bu aralar tatlı bir telaş içerisinde. Oğulları Ali ile müstakbel gelinleri Ayşe’nin düğünleri için hazırlanan çift. Dünürleri Şerife-Mehmet Ünal çiftiyle birlikte bu özel günün hazırlıklarını tamamlıyorlar. 2 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan düğün törenine her iki ailenin tüm dost ve yakınları davetli.

TÜRK TELEKOM, yeni abonelikleri çok oyalıyor

Türk Telekom ile ilgili şikayetler genelde yeni bağlantı yapacak abonelerle ilgili oluyor. Telefon ya da internet hizmeti almak isteyen vatandaşlar abone olabilmek için TÜRK TELEKOM’a başvuruyor. Ancak bekleme süreleri bir hayli uzun oluyor. Haftalarca, bazen de aylarca abonelik açtıramayan vatandaşlar TÜRK TELEKOM’un bu hizmeti en kısa sürede vermesini istiyor.