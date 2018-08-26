İlhan Elmas hiç uğraşmasın, Halıdere’den artık ekmek yiyemez

Halıdere halkına ağız tadıyla bir bayram geçirtmediler.

Kapatılan taşocağının sahibi İlhan Elmas’ın bir ilçe gazetesine yaptığı açıklama…

İçerideki malzemelerin dışarı çıkarılması için “taşocağına geçici izin verileceği” söylentisi…

Vatandaşlara, bayram günlerini zehir etti.

Önceki gün gazetedeyim.

Necmi Kurtuluş aradı.

Gürültülü bir ortamda, sesi zor duyuluyor.

“Yerinizde misiniz, arkadaşlarla size uğrayacağız…”

“İyi, gelin de, hayırdır, gelişme mi var?”

“Gelince anlatırız…”

Geldiler.

Necmi Kurtuluş, Mansur Keskin, Muhtar Seyfi Eraydın, Rafet Erdebil, Mehmet Tuğrul, Fikret Gümüşgöz…

Ellerinde bir gazete!

Bizim Nurettin Şenemre’nin Gölcük Haber Gazetesi…

Kapatılan taşocağının sahibi İlhan Elmas’ın gazeteyi ziyaretinde söylediklerini, Nurettin Şenemre haber yapmış.

Manşetten…

Taşocağının açık olmasında kamu menfaati varmış.

Söyledikleri özetle şöyle:

*Taşocağının kapalı kalmasından dolayı kamunun büyük zararı var. Burada bir kamu menfaati söz konusuydu. Yeni yapılan Gölcük Devlet Hastanesi ve battı-çıktı gibi kamuya ait işlerle bağlantımız var. Buralara malzeme veriyoruz. Dışarıdan gelen malzemeler devlete iki katına mal olur.

*Bölgemizin en kaliteli malzemesi bizim ocağımızdan çıkar. İş durduğu müddetçe kamuda da büyük zarar söz konusu… Ayrıca binlerce insan da buradan ekmek yiyor.

*Tesislerimiz tamamen çevre ve doğa şartlarına uygun yapılmıştır. Doğaya zarar vermemek için her türlü tedbir alınmıştır. Arıtma tesislerimiz modern sistemle kurulmuştur. Toz indirgeme sistemi devrededir, yol süpürme makinesi de hizmet vermektedir.

*Gerekli girişimlerin yapılmasından sonra tesislerin açılmasını bekliyoruz.

Demek öyle İlhan Elmas efendi!

13 yıldır işlettiği taşocağı ile Halıdere’de yaşayanların iliğini kemiğini emen İlhan Elmas, gitmiş bizim Nurettin Şenemre’ye “masal” anlatmış.

*Taşocağı çevre ve doğa şartlarına uygun açılmış…

*Doğaya herhangi bir zararı yokmuş…

*Arıtma tesisleri güzel çalışıyormuş…

*Toz kalkmıyormuş…

*Yollar, yol süpürgesi ile sürekli süpürülüyormuş…

*Kamu menfaati varmış, bunlar malzeme vermezse dışarıdan gelecek malzeme devlete iki katına mal olurmuş…

*Binlerce kişi ekmek yiyormuş…

Hani Anadolu’da bir söz vardır, birisi gerçek dışı şeyler anlattığında, beriki “Sen bunları benim külahıma anlat” der.

İlhan Elmas da aynı bu durumda!

Sen bu palavraları “Halıdere halkının külahına” anlat!

Vatandaş artık uyandı.

Bu boş sözlere karnı tok!

Sen Allah’ın taşını toprağını satıp milyonlar kazanacaksın diye, bu güzel beldemizde oturanlar “gürültü, toz-toprak eziyeti” çekmeye devam mı edecek?

Deresinin ve denizinin kirlenmesine göz mü yumacak?

Bağı, bahçesi, ormanı tahrip edilirken sesini mi çıkarmayacak?

Görmesin, duymasın, konuşmasın; bunu mu istiyorsun?

13 yıldır çektiği eziyet yetti, artık tahammül gücü kalmadı.

Bu nedenle sen sen ol, sakın taşocağını tekrar açtırmak için girişimde bulunma!

Artık Halıdere’de sana ekmek yok!

Acındırmak için “kamu menfaati” martavallarını da bir tarafa bırak!

Sen “kamu menfaati” ne demek, biliyor musun?

Kamu menfaati, devlet kuruluşlarının, elinde bulunan yetki ve kaynakları HALKIN İYİLİĞİ İÇİN kullanmasıdır.

Kamu menfaati bu demek!

Taşocağının çalışmasında, “halkın iyiliği” söz konusu mu, bunu söyle bana!

“Halkın iyiliği” söz konusu değilse…

Halıdere halkı, “Taşocağı istemiyoruz” diye feryat ediyorsa…

Vatandaş; temiz hava, temiz deniz, temiz dere, temiz sebze ve meyve, temiz balık özlemi içindeyse…

Sen daha, sanki “kamu menfaatini koruyormuş” donkişotluğu içinde ne palavra sıkıyorsun?

Kamu menfaati, Halıdere halkının sağlığıdır.

Kamu menfaati, halkın huzurudur.

Kamu menfaati, Halıdere’nin temiz havası, temiz deresi, temiz ormanı, temiz toprağından elde edilen sebze ve meyvesidir.

İlhan Elmas’a bir kez daha sesleniyorum…

Sana artık Halıdere’de ekmek yok!

Sen git, “kamu menfaati” palavralarını sıkabileceğin başka yerler ara!

Halıdere halkının palavralara artık karnı tok!

Ocaktaki malzemelerin dışarıya çıkarılması konusu

Halıdere’den ziyaretime gelen arkadaşlar bir konuda tedirgin.

“Ocaktaki malzemelerin dışarıya çıkarılması” konusu…

Diyorlar ki:

*Ocaktaki işlenmiş malzemeler dışarı çıkarılabilir. Ancak bu konuda As Elmaslar Şirketi’nin sicili temiz değil. Bundan önceki kapatmada da malzemelerin dışarıya çıkarılmasına izin verildi, ama bu taşıma altı ayda bitmedi. Bir taraftan ocağı çalıştırdılar, diğer taraftan dışarıya ha bire çıkan malzemeleri taşıdırlar.

*Bu nedenle, yeni verilecek taşıma izninin ucu açık olmasın. Üç gün beş gün bilemediniz bir hafta izin verilsin, bu sürede ne taşıyacaksa taşısın. İzne, başlama ve bitiş saatleri de yazılsın. Ve bir devlet görevlisi, çalışmaların izin çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etsin.

*Biz artık “taşocağı” sözünü duymak istemiyoruz. Taşocağıyla yatıp taşocağıyla kalkıyoruz. Psikolojimiz bozuldu… Biz artık Halıdere’de huzur istiyoruz.

Bence Halıdere halkı, bu isteklerinde yerden göğe kadar haklı!