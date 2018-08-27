Kayhan Çubuklu ve Ahmet Şahin tarihe geçti

Taviz yok…

Sen yöneticisin…

İstediğin oyuncu takımda kalacak diye direteceksin…

Teknik adam da ‘Okey’ diyecek…

Hem de o kulüp Gölcükspor ve o teknik adam da Kayhan Çubuklu ise…

Yok yaaaa…

Geçin bunları!..

Yok öyle yağma…

Sezon öncesinde Kayhan Çubuklu’nun aldığı kararı ayakta alkışlıyorum…

Belki de çok iyi oyuncuları kadro dışı bıraktı…

Çocukları tanımam etmem…

Ama Kayhan hocayı iyi tanırım…

Taviz yok…

İsterse Messi olsun…

Kimse takımdan daha büyük değildir…

Tebrikler Kayhan Çubuklu…

Ama yanlışlarında, yeni sezonda da burnundan getirmeye söz verdim…

Bunu iyi bil J)…

Allah yolunu açık etsin !..

Senin başarın takımın başarısı demektir…

Kişiler geçici kurumlar kalıcıdır…

Kimse vazgeçilmez değildir…

Çubuklu ve ona destek veren başkan Ahmet Şahin’i kutluyorum…

Bu çark… Kı-rı-la-cak…

Durmak yok, yola devam…

Suadiyespor yeniden yapılanma içerisinde bir sezona başlıyor…

Tesisler gelişiyor…

Tribünlere ek yapılıyor…

Taraftar ateşinden vazgeçilmiyor, ama holiganlık yok…

Kartepe Suadiyespor’un genç başkanı Mevlüt Ağra, geleceğe umutla bakıyor…

Gece biraz sönük geçti…

Sebepleri bende var…

Ama yine de böyle ilgisizlik olmamalı…

Suadiye halkına yakışmadı…

Sportif başarı ilgiyi de artıracaktır…

Sanıyorum Mevlüt başkan ile birlikte Suadiye bu sezon, Büyük Derbentspor’un yaptığını yapmaya kararlıdır…

Benim için başarı bu değil, ama ne yapalım halk böyle istiyor…

Takımının şampiyon olmasını bekliyor…

Her şey yalandı, cumartesi-pazar gerçek; haydi rastgele!

Başlamak bitirmenin yarısıdır…

İyi başlamak da iyi bitirmenin yarısı oluyor mantık olarak…

Ama öyle değil elbette…

TFF 2. ve 3.Lig, cumartesi ve pazar günü başlıyor…

Arkadaşlarımız takımları tek tek takip ettiler ve fikir sahibi oldular…

Biz görev icabı masa başında kaldığımız için takip edemedik…

Bildiğimiz şu ki, özel maçlar masaldı, lig maçları gerçek…

Puan savaşı…

Ekmek kavgası bu…

Artık iyiden iyiye böyle…

Çünkü tam profesyonelliğe geçişe başladık artık…

Bir sektör oldu, profesyonel futbol…

Siyasiler de elini eteğini çekse ve kulüplere gerçekten kendi halkı sahip çıksa, daha da iyi olacak ama, o çok uzun süre isteyen bir olay…

2.Lig’de Darıca, 3.Lig’de Gebzespor (takım dağıldı ama), Kocaelispor, Körfezspor ve Gölcükspor 2018-2019 sezonuna başlayacak…

Ne mutlu bize…

Bizim de sezonumuz resmen açılmış olacak…

Tabii ki balık sezonuyla birlikte…

Alın alın, daha çok alın !..

Kudurmuş gibiler… Aldıkça alıyorlar… Ama sezona başlayınca Anadolu dersini veriyor… Ne hikmetse, sonradan ilk üç sıraları yine onlar kapıyor…

Neyse…

Şimdi de yine milyon dolarları dışarı gönderiyorlar…

Sonra bu vatan için mücadele ettiklerini söylüyorlar…

Yuh be yuh…

Neymiş…

Büyüklermiş…

Allah ıslah etsin!