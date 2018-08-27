Uyuşturucu ile mücadele sadece ceza artışı ile önlenemez

Kocaeli’de en önemli meselelerden birisi uyuşturucu ile mücadeledir. Kocaeli Valiliği’nin bu konuda etkili çalışmalara yöneldiği ve konuyu birinci derecede önemle takip ettiği biliniyor.

Bütün mücadeleye rağmen ilimizde uyuşturucu kullanımı ve trafiği giderek artıyor. Örneğin 2016'da 296 uyuşturucu vakası yaşanırken 2017'de yüzde 27.36'lık artışla 377 uyuşturucu vakası tespit edilmiş. 2016'da 952 uyuşturucu kullanıcısı tespit edilirken 2017’de yüzde 37.92'lik artışla bu miktar bin 313 kişiyi bulmuş.

2016'da uyuşturucudan bin 799 kişi yakalanırken 2017’de yüzde 42,63'lük bir artışla bu miktar 2 bin 566’ya yükselmiş. 2016'da 311 kişi olan tutuklanan kişi sayısı 2017’de yüzde 53 artış yaşanarak 477 kişi cezaevine gönderilmiş. 2016'da 28 Hint keneviri yetiştirilmesi vakası olayı ortaya çıkarılırken, 2017 yılında bu sayı yüzde 96'lık artışla 55 vakaya yükselmiş.

Dikkat edin artışlar yüzde 27 ile yüzde 53 arasında, yani müthiş bir uyuşturucu kullanımı, ekimi ve trafiği vakası söz konusu. Bu demektir ki; gençlerimiz ilimizde uyuşturucu illetine hızla yakalanıyorlar. Böyle olunca bu kentte kişi güvenliği çok büyük oranda tehlikeye giriyor.

Halbuki; Türk Ceza Kanunu’nda 2014 ve 2015 yıllarında yapılan değişikliklerle cezalar BİRER MİSLİ ARTIRILDI. Uyuşturucu temin edenlerin cezaları artık 10 yıldan başlıyor, ama ceza artışlarına rağmen uyuşturucu kullanımı ve suçu artıyorsa demek ki çare sadece cezaları artırmak değil. Sorun daha da derinlerde...

Hızla uyuşturucunun zararları konusunda ailelerden başlayan, anaokulu ve ilkokullara kadar giden çok ciddi bir eğitim verilmesi gerekir. Yine uyuşturucunun cezalarının ne kadar ağır olduğunu ailelere, çocuklarımıza ve gençlerimize öğretmemiz gerekiyor. Merak ettiği ya da ortamı öyle olduğu için uyuşturucu kullanan genç arkadaşına bir tane ikram ettiğinde 8-10 sene gibi cezalar alabileceğini bilmiyor. Yakalandığında kendisi de, ailesi de duman oluyor.

Gerekli önlemleri almayarak, gençlerimizin uyuşturucu illetine yakalanmasını önleyemeyen devlet, tesadüf ve merakla uyuşturucu kullanırken bir tanesini arkadaşına ikram edenin yıllarca hapiste çürümesine ve dolayısıyla gençlerimizin tüketilmesine neden oluyor.

Çare sadece cezaları artırmak değil, uyuşturucuya gençlerin kaymasının nedenlerini araştırmak, aileden başlayan eğitimler vermek, çocukları ve gençleri topluma kazandırarak onların cezaevlerinde çürümesine ve oradan çıktıklarında birer toplumsal yara olarak ortada kalmasını önlemektir. Herkesin topyekun bu konuda seferber olarak çalışması şarttır.

Yoksa sorunun toplumsal özelliği nedeniyle daha da ileriye giderek sokakta güvenlik sorunu olarak da ortaya çıkacaktır.