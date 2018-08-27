Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan eski Vinsan Kampüsü olarak bilinen alan sporcuların aktif olarak kullandığı bir bölge. Aynı zamanda Belde AŞ’nin de bunduğu Vinsan Kampüsü, sık ziyaret ediliyor. Kampüs önünde daha önce butonlu trafik lambaları bulunuyordu. Bu alanda karşıdan karşıya geçmek isteyenler bu trafik ışıklarından faydalanıyordu.

Ancak bir süredir bu trafik ışıkları çalışmıyor. Muhtemelen de belli bir süre sonra bu lambalar bulundukları yerden tamamen kaldırılacak. Vatandaşlar, karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını, otomobillerin bu alanda süratli olduğunu ve yolu orta alanında ağaçlar bulunduğundan sürücülerin yayaları görmekte zorlandıklarını söylüyorlar. Eski Vinsan Kampusü’nü kullanan vatandaşlar, yolu güvenli geçebilmeleri için trafik lambalarının yeniden aktif olmasını istiyor. Bir kaza yaşanmadan önlem alınmasını istiyor.

Başsavcı Kurt kentten ayrıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnamesiyle İstanbul’a tayin edilen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli Adliyesi ile ilişiğini keserek yeni görev yerine gitti. Kurt’un yerine ilimize atanan Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ın ise önümüzdeki günlerde kentimizdeki görevine başlaması bekleniyor. O güne kadar ilimizde başsavcılık makamına Cumhuriyet Savcısı Hasan Gündüz vekalet edecek.

Körfez’de bilime ilk dokunuş

Bu yıl bilim, teknoloji ve inovasyon un kalbi Silikon Vadisi’nde değil, Körfez ilçede atacak. Kocaeli’de ilk defa düzenlenecek olan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri 2 ve 3 Ekim tarihlerinde Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nin tüm açık ve kapalı alanlarında gerçekleştirilecek.

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Uluğbey Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Hatice Yücelen’in tertip komitesi ile birlikte yürüttüğü projeye, büyük ilgi var. Projeye Körfez Belediyesi, TÜPRAŞ, İGSAŞ, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, AFAD, Sanlab gibi önemli kuruluşlar, özel okullar, bilimsel ve teknoloji firmaları ile daha birçok çözüm ortağı projeye destek veriyorlar. Bilim Günleri, Türkiye’nin alanında en önde gelen bilimsel firma ve yetkililerin kuracağı 75 atölyede bilim insanları misafirlerine unutulmaz bilimsel deneyimler tattıracaklar.

ÇYDD Kandıra, Zafer Bayramı’nı kutlayacak

Başkanlığını Kandıra’nın sevilen simalarından olan Eczacı Sevim Deren’in yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi, geleneksel olarak her yıl düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesini bu yılda düzenliyor. 30 Ağustos Perşembe günü Kerpe’de bulunan Alya Otel’de organize edilecek olan ÇYDD Kandıra Şubesi’nin Zafer Bayramı Gecesi’ne birçok kişi davet edildi.

İdris Demiray baba oldu

İlimizin bilindik organizasyon firmalarından Rista Organizasyon’un sahibi İdris Demiray, geçtiğimiz yıl muhteşem bir törenle dünya evine girmişti. Ceyda hanımla hayatını birleştiren İdris Demiray, şimdide baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Gölcük Aile Konak Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeğe Vuslat Umay adı verildi.

Demiray ailesi; Özel Aile Konak Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. H. Funda Uyanık Ulay, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Göktan, Çocuk Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. Müjgan Gökduman ve Çocuk Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. Savaş Çetinay’a teşekkür ediyor. Ben de Demiray ailesini tebrik ediyor, Vuslat Umay Bebeğe uzun ve mutlu bir ömür diliyorum.

Avdan Mahallesi hayvan atığı kokuyor!

Kandıra’ya bağlı Avdan Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlıklardan çıkan çöpler vatandaşlarca çöp konteynırlarına atıldı. Belediye ekiplerinin bayramdan bu yana mahalleye uğramaması üzerine hayvan atıkları sıcak havanın da etkisiyle mahallede dayanılmaz bir koku bıraktı. Mahalle sakinleri belediyeye gazetemiz aracılığıyla seslerini duyurmak istiyor. Diğer yandan Kandıra’nın birçok köyünde aynı sıkıntının yaşandığı öğrenildi.