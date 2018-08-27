Kurbanımızı kestik…

Dini vecibelerimizi yerine getirdik…

Dokuz gün sırtüstü yatıp keyif çattık…

Eeee, sayılı gündü, bitti.

Döndük yine kürkçü dükkânına.

Dün sabahtan itibaren yine krizle boğuşmaya başladık.

***

Bilmem katılır mısınız?

Şu Dolar’ın da Euro’nun da Allah’ı yok!

Yahu daha tatilin mahmurluğu bitmemiş…

İşyerine giderken ayaklarımız geri geri gitti…

Üzerimizde uzun tatilin miskinliği var…

Her ikisinde de “Nerede kalmıştık” havası.

Piyasalar açılır açılmaz başladılar saydırmaya.

*6.05-7.06…

*6.11-7.10…

*6.18-7.20…

*6.22-7.23…

*6.25-7.28

Bu satırları yazılırken saate baktım, tam 14.32 idi.

O dakika itibariyle Türk Lirası’nın değeri Dolar ve Euro karşısında ortalama yüzde 4 düşmüştü.

Siz bu satırları okurken Dolar ve Euro rakamları nereye ulaşır, iner mi çıkar mı, bilmem.

Bu yangını kim, nasıl söndürecek?

Bir kaza olur…

Durum tespiti yapılır, rapor hazırlanır.

Türkiye de bir “kaza” geçirdi.

“Kaza” nın etkileri derinleşerek devam ediyor.

Ama biz “kaza” geçirdiğimizi kabul etmiyoruz.

Adını tam koymuyoruz.

Hâlâ daha yaşadıklarımızı “dış güçlerin oyunu” olarak görüyoruz.

Yıllardır yaptığımız hatalardan başkalarını sorumlu tutuyoruz.

Suçu başkalarının üzerine atıp kendimizi psikolojik olarak rahatlatmaya çalışıyoruz.

Özetle, kendi kendimizi aldatıyoruz.

Oysa…

Gerçekleri bir konuşabilsek…

*Biz yıllardır yeteri kadar çalışmadık…

*Yeteri kadar üretmedik…

*Aldığımız borçlarla keyfimize baktık…

*Dövizin değeri yıllık enflasyon oranında artması gerekir, biz baskı altında tuttuk, artırmadık, ithalatı teşvik ettik…

*Bugün çektiğimiz sıkıntılar, bizim geçmişteki hatalarımız yüzünden…

Bir diyebilsek…

İnanın sorunun yarısını çözmüş olacağız.

Ama biz kendimize toz kondurmuyoruz.

İyi de bu yangın, sürekli başkalarını suçlayarak nasıl sönecek?

Bence biran önce “durum tespiti” yapıp yola çıkmalıyız.

Çalışma seferberliği…

Üretim seferberliği…

İhracat seferberliği…

İlan etmeliyiz.

Tabii hepsinden önce “eğitim seferberliği”ni başlatmalıyız.

Çağdaş, bilgi ve bilime dayalı eğitim seferberliğini…

“Aydınlık insan yetiştirme” seferberliğini…

İşimiz çok, yolumuz uzun!

Ama bir taraftan başlamalıyız, başka çaremiz yok!

Sabah akşam başkalarını suçlayarak bir yere varamayız!

Kocaelispor için toplanan para

Dün açıkladılar.

Kocaelispor’u düzlüğe çıkarmak için 13 Ağustos’ta başlatılan yardım kampanyasında, aradan geçen 14 günde, 11 bin 452 lira toplanmış.

Yanlış değil, kuruşu kuruşuna 11 bin 452 lira!

Tutarın düşük olması, uzun bayram tatiline bağlanıyor.

Etkisi olmuştur, ama çok fazla değil.

Diyelim ki, arada bayram tatili yoktu, toplanan para 11 bin lira değil de çoğu çoğu 50 bin lira olurdu.

Daha fazla değil.

Çünkü kişi ve kurumlar, ekonomik kriz nedeniyle burnundan soluyor.

Herkes, kendi işini kurtarma derdinde!

Başka hiçbir şeyle ilgilenecek durumda değil.

Kampanya 3 ay devam edecekmiş.

Yani 13 Kasım’a kadar…

İzlemeye devam edelim!

220 bin kişiye af

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İzmit’i ziyaretinde, “kader mahkûmları” için hazırladıkları 8 maddelik yasa tasarısından 220 bin kişinin yararlanacağını söyledi.

Daha geçenlerde, Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının 240 bin olduğu açıklamıştı.

Ne yani?

Af tasarısı MHP’nin hazırladığı doğrultuda yasalaşırsa…

Yani içeriden 220 bin kişi çıkarsa…

Cezaevlerinde sadece 20 bin kişi mi kalacak?

Af öngörülmeyen suçlu sayısı, sadece 20 bin mi?

Bu işte bir terslik var, ama ne?

Göreceğiz…

Selamünaleyküm Süper Lig!

Bir süredir notumda, o bu derken kaynadı, yazamadım.

Liglerin başladığı hafta Erzurumspor-Beşiktaş maçını izliyorum.

Tribünlerde bir afiş:

“Selamünaleyküm Süper Lig, biz geldik-ERZURUMSPOR”

İlk okuduğumda hoşuma gitti.

Doğu kültürü içinde güzel bir espri!

Ama kadrosuna baktım, sahaya çıkan 11 içinde 2 Türk vardı.

Keşke dedim, keşke bütün futbolcuları Türk olsaydı da bu afişi göğüslerini gere gere assalardı!

ZAMAN TÜNELİ

1-Can Gürzap’la bir akşam yemeği

Bu fotoğraf 22 Nisan 2008’de İzmit Mercan Balık’ta çekilmiş. Tiyatro sanatçısı Can Gürzap ve Av. Raif Kandemir bir akşam yemeğinde. “Raif Kandemir’in Can Gürzap’la ne işi var” demeyin. Dostlukları çok eskiye dayanır. Çok çok eskiye… Kim bilir o gece ne kaynatmışlardır!

2-İki “beyefendi” insanın buluşması

Bu fotoğraf öyle sanıyorum 1999 yılında çekilmiş. 17 Ağustos depreminden kısa bir süre önce… Dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, dönemin Kocaeli Üniversitesi Rektörü rahmetli Baki Komsuoğlu’nu ziyarette. Kocaeli halkının unutamadığı iki “beyefendi” insan birlikte…