Faciaya davetiye çıkarılıyor…

Vinsan…

Bugün kentin önemli bir spor yükünü çeken spor tesislerimiz…

Her gün binlerce çocuğumuz, bu bölgedeki spor tesislerinden yararlanıyor…

Ancak son alınan bir karar, gerçekten de önemli bir darbe vurdu bu tesislere…

Tesisin girişine bir üst geçit yapılması beklenirken, maalesef tam tersi, yol daha da daraltıldı…

Trafik girişine beton kondu ve geçiş kapatıldı…

Çocukların yolun karşısına geçmesi, bir faciaya davetiye anlamına geliyor…

Her gün buradan geçiyorum ve bir faciaya olacak diye ödüm patlıyor…

Yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen çocukların yaşadıkları beni çok korkutuyor…

Bu noktada, acilen gereken önlem alınmalı diyorum…

Vinsan gibi tesislerin çürüyüp gitmesine neden olabilecek kadar büyük bir ihmal var burada…

Aileler bunu görünce çocuklarını spora göndermemeye karar verebilir…

Yazık günah…

***

Eminim ki Daire Başkanı Ali Bilgi bey ve Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül de bu noktada çok sıkıntılı ama sesini duyuramıyor gibi geliyor bana…

Spordan gelen pehlivan kökenli genel sekreter yardımcısı Dr. Ali Yeşildal hocamızın bu noktada müdahalede bulunacağına eminim…

Vinsan’a bir üst geçit şart oğlu şart…

41 Burda’ya Outlet’te ekonomik nedenlerle bir üst geçit yapıldı elbette…

Bu çok güzel…

Ama çocuklarımıza spor yaptıracaksak…

Vinsan’a mutlaka bir üst geçit gerekiyor…

Benden uyarması…

Haa, para daha önemli, çocuk canı önemli değil diyorsanız, söyleyebileceğim bir şey yok…

Ama unutmayın… 41 Burda ve Outlet’e giderken üst geçidi kullananlar, ileride ve hatta şimdi bu çocuklar olacak…

Yani en azından ekonomik anlamda geleceğe yatırım olarak görebilirsiniz Vinsan Üst Geçidi’ni…

İsmi de “Spor Üst Geçidi” olsun mu?..

Nasut Kayalı’yı hemen mi unuttunuz yahu?

Ben diyorum ve köşemde sürekli yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum…

Kocaelispor Kulübü’nün geçmişini anlatacak bir hafızası yok…

Kulaktan kulağa oynuyoruz, geçmişi anlatırken…

Hani müzemiz?..

Hala yok…

Biz 30 milyon lira bulup da transferin önünü açmanın gayreti içerisinde günü kaçırıyoruz…

Dünümüzü unutuyoruz…

Yarınımız ise hiç mi hiç planlanmıyor…

Nasut Kayalı…

Kocaelispor kurucularından…

Efsane antrenörü…

Efsane yöneticisi…

Efsane hakem…

Efsane iş insanı…

Tek Kocaelispor kitabının yazarı…

(Doç. Dr. Levent Atalı’nın hocamın genel spor tarihi kitabı hariç)

Ama adı yok…

Zaman geçiyor…

‘Acele etmeyin’ demeyin ve hemen onun adını bir yerlerde efsaneleştirin…

Mesela bir stada adını verin…

Nasut Kayalı Kocaelispor Kulübü müzesi açın…

Yani bir şeyler yapın…

Bu utanç sürmesin…

Kocaelispor yönetimi…

Bu iş size düşer…

Haydi bakalım!

Islak mendil, yırtık resim…

Ümit Besen’in meşhur şarkısı…

Amma da dinlerdik 30’lı yıllarda…

‘Islak mendilini yırtık resmini geri al sevgilim bende kalmasın…”

Bizim kulüplerimiz de o hesap…

Seçim zamanı kullan kullan…

Sonra mendil gibi kenara at !..

İşte Gebzespor…

Geçen yıl şampiyon olurken, kupayı en önde tutan belediye başkanı, bilboardlarda da bir güzel reklamını yaptı…

Ama şimdi ortada yok…

Gebzespor şampiyon olmanın cezasını ağır ödüyor…

Dedik ya…

Bu kentte başarı cezasız kalmaaaaaz…

Helal Karabacak… Helal Ellibeş…

Ortalama 10 yıldır kulüplerine sahip çıkıyorlar…

Seçim zamanı değil her zaman kulübün yanındalar…

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’ten söz ediyorum…

Hala kulüplerinin yanındalar ve hala en büyük destekçisi durumundalar…

Yani şampiyon yapalım da bırakalım mantığında değiller…

Sonuna kadar destek veriyorlar…

Karaosmanoğlu’nun tavrı başından beri belli zaten…

Diğerlerine bir şey yazmıyorum…

Yorum yapmıyorum…