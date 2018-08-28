Adaylıklar netleşmeye başladı

Körfez ilçeyi diğerlerinden ayıran belli başlı özellikleri vardır. Bu ilçede siyaset hiçbir zaman bitmez, tükenmez. Bu bölgede siyasi heyecanın zirve yapması için illa öyle seçim sürecinde olmanız gerekmiyor.

Biri çıkar bir laf eder, diğeri ona cevap verir, belediye yönetimi eleştirilirken, öte taraftan da iktidarın sahipleri de bunlarla münakaşa girerek kendilerini savunurlar…

Velhasıl, Körfez ilçe yine çok hareketli geçirir günlerini…

Şimdi de yaklaşan bir yerel seçim var ya, hareketlilik şimdiden başladı haliyle…

Bütün partiler bünyelerinden bir aday çıkaracak. Ancak bu iş tüm partiler için çok çetrefilli olacak. Özellikle de iktidar partisinde…

Çünkü iktidarın gücü ister istemez bu tarafa meyli biraz daha artırıyor. Özellikle 2004 ve 2014 seçim süreçlerinde gördük ki, iddialı birkaç aday namzedinin dışındaki tüm isimler, kendilerine meclis listesinin manzaralı bir kısmından yer bakmanın derdine düşmüş.

Kabul etmek gerekir ki, AK Parti Genel Merkez yönetimi ve genel merkezin gücünü ilimizde elinde bulunduranlar bu tip şahsiyetlere çok meyletmedi. Muhtemeldir ki şimdi de öyle olacak. Genel merkezin elinin çok güçlü olmasının gerektiği bir yerel seçime giriyoruz. Bunun farkında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partinin üst kurulları, ister istemez etkin isimlere hem başkan adaylıklarında hem de meclis listelerinde yer verecek.

Kim ne derse desin, kuvvetle muhtemel bu durum böyle olacak…

Öyle ortalara çıkıp da “Ben kesin adayım” tarzında bir ifade kullanıp, kendince kamuoyu oluşturmak için birileri çıkarsa, bu isimlere çok rağbet göstermeyin…

Teşkilatlar da büyük olasılıkla bu yönde boş konuşan kimseleri dikkate değer bulmayacaklardır.

Genel merkezin ortaya koyacağı aday belki de ilk kez oy potansiyeli ile paralel özellikler içeren bir isim olma ihtimali çok yüksek. Çünkü AK Parti genel seçimde yüzde 42 bandına kadar gerileyen oy oranını daha yukarılara çıkarmak isteyecek ve Cumhuriyet’in 100. yılına güçlü girecek bir koordinasyon içinde olabilirler.

Herkes emin olsun, bana göre AK Parti’de belki de ilk kez aday belirleme süreci tüm kriterlerin birebir dikkate alınarak tamamlanacak. Bu da bence en hayırlısı olacak…