Günaydın, sayın bahçeli!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; “Dolarla yaptırılan otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin TL’ye döndürülmesini istemiş!”

“GÜNAYDIN SAYIN BAHÇELİ!”

Yeni mi uyandınız?

“Yap-İşlet-Devret” (YİD) adı verilen ve küresel sermayeye büyük karlar sağlayan tuzağı yeni mi gördünüz?

Siz, 2000 yılında YİD projeleri hakkında yayınlanan DANIŞTAY RAPORUNU okumadınız mı?

Okumadıysanız, lütfen okuyun!

Bu tür projelerin “gelişme çabası içindeki ülkelere nasıl dayatıldığını öğrenmek istiyorsanız, John Perkins adlı, kendisi de bir “tetikçi” olan ve sonra vicdanıyla baş başa kalınca YİD projelerinin nasıl pazarlandığını ve bu ülkelerin nasıl perişan edildiğini somut örneklerle anlatan “Bir Ekonomik Tetikçinin Anıları” adlı kitabı da okuyunuz!

YİD adı verilen bu projeler nasıl pazarlanıyor?

Dünyanın büyük sermaye güçleri, ellerindeki parayı işletemezlerse, zarar ettiklerini düşünürler. Paralarını işletip, yüksek faiz almak isterler.

Bizim gibi ülkelere “Büyük projeler pazarlayan özel kuruluşlar” var. Bu kuruluşlarda yüksek maaşla çalışan “uzmanlar” ülke ülke dolaşıp, siyasal karar vericileri “BÜYÜK PROJELER” için “İKNA!” ederler.

Köprü, otoyol, havaalanı, baraj gibi büyük projeler yapılacak ve “sözde” bu iş için tek lira ödenmeyecektir!

AMA…

Kredi verecek kuruluşlara faizle borçlanılacak,

Yapılan köprü, otoyol, baraj gibi projeler tamamlandıktan sonra belirli bir süre o işi üstlenen firmalar işletecek,

İşin maliyeti ve geçiş ücretleri DOLAR bazında ve işi yapan şirketçe ödenecek,

Hükümet, “geçiş garantisi” verecek,

Anlaşılan sayıda araç geçmezse HAZİNE ödeyecek!

Yani, “küresel finans ve inşaat şirketleri” ile, yerli ortakları deveyi havudu ile yutarken, kazığını vatandaş çekecek!

Şimdi, “çılgın proje” denilen “Kanal İstanbul” da bu yöntemle yapılacak! Konunun uzmanları, bilim adamları, projenin çok yönlü ve büyük zararlar getireceğini, hatta İstanbul’da beklenen büyük depremi de tetikleyeceğini söylüyor ve uyarıyorlar!

Siz, bu konuyu incelediniz mi?

Şehir Hastaneleri de aynı yöntemle yapılıyor!

İşi yapacak firmaya kamu arazisi tahsis ediliyor. Sonra, “hasta ve tanı belirleme cihazları için garanti” veriliyor!

Bizzat Cumhurbaşkanı, bu hastanelerde tedavi görecek hastalar için “MÜŞTERİLER” dedi!

Şehir Hastaneleri olayını incelediniz mi?

Şimdi, “TL’ye geçilsin” diyorsunuz!? Anlaşmaların altına DEVLET adına imzalar konmuş! Anlaşmazlık halinde senin ulusal mahkemelerin değil, Uluslar arası TAHKİM yetkili!

Milliyetçilik, “ulusal çıkarları korumak” olmalı!

Bu güne kadar yediğimiz kazıklarla büyük dış borç yükü altına girdik. Dolar ve euro arttıkça borçlarımız daha da artıyor.

Her yönüyle dışa bağımlı bir üretim sürecimiz var.

En basit örneği ile; Türk besicileri verdikleri emeğin karşılığını alamazken, et sorununu “İTHALAT” yoluyla çözmeye çalışan AKP iktidarının eski Tarım Bakanı Fransa’dan “Üstün Hizmet Madalyası” alırken “Bu madalyayı sana neden verdiler arkadaş?” diye sordunuz mu?

Şeker Fabrikaları bir bir satılıp, şeker pancarı üreticileri bir meçhule sürüklenirken, kuruluşu “yasa dışı” olan, Türk Yargısı’nın ruhsat iptali kararı verdiği, “nişasta bazlı tatlandırıcı” üreten ABD firması için ne düşünüyorsunuz?

Bir kutlama

MHP’li üç milletvekili ile iki belediye başkanı birer maaşlarını devlete katkı olarak bırakmışlar. Güzel bir örnek. Diğer milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bu saygın davranışı göstermeleri dileğiyle!