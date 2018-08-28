Küçücük sivrisinek Mehmet beyi bu hale getirdi

Son günlerde şehrin dört bir yanından gelen sivrisinek şikayetleri bu konuyu en önemli sorun haline getirdi. Isırıkları yüzünden vücudunda kızarıklıklar oluşan vatandaşlar, bu yıl ki sinek yoğunluğuna bir anlam veremiyor.

Bazı sinek türleri ise ısırdıkları yeri balon gibi şişiriyor. Gölcük’te ikamet Mehmet Karagöz’ün göz kenarını ısıran sinek, onu bu hale getirdi.

Mehmet Karagöz’ün gözü kızardı ve şişti. 3 gün önce ısırılan Karagöz’ün gözü halen şiş ve kızarık…

Gözünde ağrı da olan Mehmet Karagöz, şişen gözünü birkaç gün daha inmese hastaneye gitmeyi düşünüyor. Mehmet beyi görenler kavga ettiğini düşünse de onu bu hale getiren küçücük bir sivrisinek…

Yenimahalle bağlantı yolunda sona gelindi

Gölcük Yenimahalle ile 17 Ağustos Bulvarı arasındaki alana Gölcük Belediyesi tarafından imar yolu açıldı. Bu imar düzenlemesinin ardından, o bölgede geçtiğimiz haziran ayında yol yapım çalışması başlatılmıştı. Yapılan yol çalışmalarında sıcak asfalt dökülerek tamamlandı. Yenimahalle bölgesindeki bağlantı yolu, 17 Ağustos Bulvarı ile birleştirildi. Bağlantı yolunun yapımının tamamlanmasının ardından yol kenarında yaya yolunun çalışması başlatıldı. Bu çalışmayla birlikte ışıklandırmalarda tamamlanacak ve bir ay içerisinde yol tamamen açılacak.

Okul aile birlikleri para toplayabilir mi, toplayamaz mı?

Eğitimde 2018-2019 dönemi 17 Eylül’den itibaren başlayacak. Okulların açılmasına birkaç hafta kala yine aynı konu gündeme geldi...

Veliler haklı olarak çelişki içinde. Milli Eğitim Bakanı dahi “Okullardan ücret talep edilmeyecek” diyor, ancak okullar para talep etmeye devam ediyor. Değirmendere’de bulunan bir anaokulu kayıt öncesi velilerden 200 lira istemiş. Okul yönetimi velilerden 90 lira okul aidatı talep ediyor. Üstelik kayıt yaptırmanız için bu parayı peşin ödeme şartı sunuyor. Aynı okulun, Okul Aile Birliği ise kayıt öncesi 200 liranın hemen yatırılmasını istiyor. Bakan’ın “Para istenmeyecek” sözünü duyan veliler ise gelinen noktanın çelişkisini yaşayıp; “Bu parayı verelim mi, vermeyelim mi?” diye kendine soruyor.

Veliler bir de talepte bulunuyor:

“Bu ücretleri okul aile birliklerine taksitli ödemek istiyoruz…”

Karasu’da 4 bin 500 kişi hastanelik oldu

Hafta sonunu Sakarya Karasu’da geçirenler hastanelik oldu. Son bir hafta içerisinde binlerce kişi hastanelere giderek tedavi altına alındı.

Denizde bulaştığı tahmin edilen virüsü sağlık müdürlüğü norovirüs isimli bir bakterinin yol açtığını söylerdi. İlimizden, Karasu’ya gidenler de benzer şikayetlerle hastanelerin yolunu tuttu. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal belirtileriyle hastanelere giden vatandaşlar bayram tatili sonrası evinde istirahat etmek zorunda kaldı. Virüsün yiyecek içeceklerden bulaşmış olabileceği söyleniyor. Son dönemde farklı virüslerin ortaya çıkması durumunu vatandaşlarımız “Mültecilerden” kaynaklı olduğunu savunuyor.

Derince Dumlupınar Ortaokulu yeni döneme yetişecek mi?

Derince Yavuz Sultan Mahallesi’nde bulunan Dumlupınar Ortaokulu velileri, yapımı süren okul binasının yeni döneme yetişip yetişemeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz dönem ilkokulu ile aynı binada geçici olarak eğitim gören çocukların bu dönem yeni binada eğitim görmesini bekleyen veliler, okulların açılmasına 2.5 hafta kala bu sorunun cevabını merak ediyor. Yeni bina 17 Eylül’de açılacak mı?

Furkan Çalışkan vatan borcunu ödedi

Meslek hayatına Kocaeli Gazetesi’nde başlayan muhabir arkadaşımız Furkan Çalışkan, 6 ay önce vatan görevini ödemek için askere gitti. Çorum’da kısa dönem olarak askerlik görevini yerine getiren Çalışkan, önceki gün Kocaeli’ye ve ailesine kavuştu. Furkan’a bundan sonraki hayatında başarılar dilerim.

Kocaeli’yi anlatan masal yarışması

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli’yi anlatan, “Masallarla Kocaeli” konulu para ödüllü masal yazım yarışması düzenliyor. Okul öncesi yaş gruplarına yönelik, yeni ve özgün masal metinlerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada jüri; okul öncesi çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak evrensel değerler ile (doğruluk, dürüstlük, iyilik, ahlaklı ve erdemli olmak, yardımseverlik, hoşgörü...) çevre bilinci ve hayvan sevgisi gibi konularını dikkate alacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 16 Kasım 2018 olarak belirlendi. Sonuçlar 28 Aralık 2018 tarihinde belirlenecek ve dereceye girenlere 16 Ocak 2019’da düzenlenecek törenle ödülleri verilecek. Katılım koşulları ve formunu Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü’nün web sitesinden edinebilirsiniz.