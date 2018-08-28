Sizce milletvekili, “her şeyden anlayan, her konuyu bilen” kişi midir?

Ekonomiyi…

Sporu…

Dış ilişkileri…

Gelişmiş ülkelerde değildir, ama bizde öyledir.

Bizde milletvekili her konuyu bilir.

Daha doğrusu “bildiğini” sanır.

Bizim vekillerden biri, İlyas Şeker, geçenlerde ne demişti?

“Bayramdan sonra dolar düşecek?”

Bayram bitti…

Aradan 2 gün geçti…

Dolar düştü mü?

Ne gezer, kaldığı yerden yükselmeye başladı.

Bayram bittiğinde 1 dolar 6.01 idi, dün bu satırlar yazılırken 1 dolar 6.23 olmuştu.

İki günde 22 kuruş.

Ekranda 6.23’ü görünce, “İlyas Şeker’in dolarına ne oldu böyle?” diye geçirdim içimden.

Af, “suç işleyenleri ödüllendirmek” mi?

Cumhuriyet döneminde, yani 95 yılda, 52 af çıkarılmış.

Hemen hemen 21 ayda bir…

“Kader kurbanları” deyip, içeridekileri salıvermişiz.

Sonra fazla zaman geçmeden, içerisi yine dolmaya başlamış.

Ve her defasında bu af, “siyasi rant” amacıyla çıkarılmış.

Af çıkaralım, içeridekiler ve içeridekilerin yakınları bizim partiye oy versin…

Daha önce de yazdım, sıcağı sıcağına bir kez daha belirteyim:

Ben bu kapsamdaki aflara karşıyım.

Affı çıkaran kim?

Devlet…

Devlet, eğer arzu ediyorsa “devlete karşı suç işleyenleri” affetsin.

Ama suç devlete karşı değil de kişiye karşı işlenmişse, devletin suçluyu affetme yetkisi olmamalı.

Çünkü mağdur olan “devlet” değil, “kişi”!

Bu nedenle ben, bu kapsamdaki afları…

*Suç işleyeni ödüllendirme…

*Suçtan zarar görenleri cezalandırma…

Olarak görüyorum.

Olaya bir de bu yönden bakın, bana hak vereceksiniz.

Haydi, hep birlikte bağıralım!

Hâlâ aynı terane!

Sabah akşam duyduğumuz tek söz, “Ekonomik krizi Amerika çıkardı!”

Tamam da kardeşim…

“Krizi Amerika çıkardı” demekle kriz bitecekse…

*Her gün 100 defa tekrarlayalım…

*Haydi, hep birlikte bağıralım.

Devalüasyon!

Dış güçler…

Faiz lobisi…

Milli Savaş…

Biz “yel değirmenlerine” karşı savaşmaya devam edelim, Türk Lirası sadece Dolar karşısında değil, diğer yabancı para birimleri karşısında da değer kaybediyor.

Geldiğimiz nokta…

Ülkemizde resmen “devalüasyon” yaşandığı…

Hem de yüzde 40-45’e varan oranda!

Bunun adı “beceriksizlik” değil de ne?

Özetle…

*Dünya fındık üretiminin yüzde 70’i ülkemizden sağlanıyor, ama İtalya bizden aldığı fındığı işleyerek diğer ülkelere satıyor, bizden daha çok para kazanıyor.

*Türkiye, dünyada bağ alanlarında beşinci, üzüm üretiminde altıncı, ihracatta ise yedinci sırada… Yılda 4 milyon ton üzüm üretiyoruz ve bunu 102 ülkeye ihraç ediyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Hollanda da var. Hollanda’da hiç üzüm üretilmiyor, ama Hollanda Türkiye’den ithal ettiği üzümleri işleyip dünyaya satarak Türkiye’den daha fazla kazanç sağlıyor. Türkiye’nin dünya üzüm ihracatındaki payı yüzde 5.9, ithal ettiği üzümü değer katarak ihraç eden Hollanda’nın payı ise yüzde 6.9!

Bunun adına “beceriksizlik” denmez de ne denir?

30 gram kabak çekirdeği

“Kabak çekirdeği” deyip küçümsemeyin!

Bir beslenme uzmanı arkadaşım söyledi.

Günde 30 gram kabak çekirdeği…

*Magnezyum ihtiyacımızın yüzde 30’unu…

*E vitamini ihtiyacımızın yüzde 20’sini…

*Demir ihtiyacımızın yüzde 50’sini…

*Çinko ihtiyacımızın yüzde 20’sini…

Karşılıyormuş.

Bol miktarda da potasyum kazandırıyormuş.

Akşamları kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde çitlemekte yarar var.

3 görüş

*”Acaba olan havaalanını kapatıp daha uzağa başka havaalanı yapmak veya olan boğazın yanına bir İstanbul Boğazı daha kazmak yerine bir tane kâğıt fabrikası mı yapılsa?” Cem SAY

*”Her laf, cevap istemez.” Cenap ŞAHABETTİN

*”Mutlaka kusurlarınızı yüzünüze söyleyebilecek arkadaşlar bulun.” Nicolas BOILEAU