İnternette çocukları bekleyen tehlikeler

Tarih boyunca teknolojik gelişmeler insanın yaşamını oldukça köklü bir şekilde değiştirdi. İhtiyaçlar, gereklilikler, alışkanlıklar hepsi teknoloji geliştikçe kendi içlerinde büyük bir devinim ile dönüşmeye başladı. Örneğin buharlı motor icat edildikten sonra insanın fiziki gücünün çok ötesinde bir kuvveti yönetme ve yürütme kapasitesine erişildi. Daha önce hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir güç, üretimin eline geçmiş oldu. Sadece üretim kapasitesi değil, ulaşım ve iletişim de bu sıçrama ile oldukça büyük çaplı bir değişime uğradı. Uzaklar yakın oldu kısacası.

Uzakları yakın eden teknolojik gelişmeler sadece fiziksel seyahat kapasitemizi artıran gemiler ve uçaklarla kalmadı elbet; fiziken bir yerden başka bir yere gitme gerekliliğini azaltacak derecede büyük bir iletişim kapasitesi artışı ile önce radyo, sonra televizyon ve nihai nokta olarak internetle birlikte artık bilginin iletişimi için fiziki birliktelik zorunluluğu ortadan kalktı. Bundan yüz sene önce üç ayda mektup giden bir yere; şu anda anlık olarak canlı yayınla görüntü ve ses aktarabiliyor, dokümanları saniyeler içinde iletebiliyoruz. Üstelik bunu 100 dolarlık bir cihaz ve 5 dolarlık bir internet bağlantısı ile dünyanın tüm coğrafyalarında uygulayabiliyoruz.

İnternetin insan hayatında yarattığı kolaylıklar ve tüketici kitlelerin konu hakkında pek de bilgisi olmadan bu denize fırlatılması sebebiyle birçok büyük yol kazası ve bireysel ölçekte insanların hayatlarını allak bullak eden skandallar hemen her saniye dünyanın bir yerinde yaşanıyor. Elindeki cihazın kamerasıyla bir giyim mağazasının kabininde elbise denerken ve bir arkadaşına ya da eşine “beğendin mi?” diye sormak için çekilmiş fotoğraflar yanlışlıkla başka insanlara gidebiliyor, ya da daha beteri sosyal ağlar kanalıyla herkese en mahrem anınızda görünür oluveriyorsunuz. Bir düşünsenize; kapısında perde olmayan bir kabinde elbise dener misiniz mağazada? Ama bu duruma her gün dünya üzerinde binlerce yetişkin insan düşüyor.

KOLAY ERİŞİM KONUYU UCUZLATMAMALI

Teknolojinin getirdiği kolaylıklar, bu tüketim araçlarını üretenler tarafından pembe bir dünya olarak öylesine büyük bir coşkuyla pazarlanıyor ve tüketenleri teknolojik şehvete sürüklüyorlar ki; bu insanlar ellerindeki cihazın ya da eriştikleri mecraların barındırdığı olası tehlikelerden bihaber yaşıyorlar. Gecenin köründe poponuzu devirdiğiniz yerden erişebildiğiniz cihaz, kanallar ve araçların çok da bir kıymeti kalmıyor; çünkü “Beyoğlu’na takım elbise ile çıkılmadığı” için Beyoğlu artık Beyoğlu olmuyor, köşedeki bakkala gitmek kadar sıradanlaşıyor.

Kendi kişisel kullanımları bu denli şuursuz olan ebeveynlerin, konu çocukları olduğu zaman bir nebze daha dikkatli ve koruyucu olmalarını bekleriz elbet, ama durum ne yazık ki hiç de öyle değil. Çocuğun eline tableti telefonu verip susturmak yeni nesil annelerin en büyük ve ne acıdır ki tek kabiliyeti.

Çocukları internet ortamında bekleyen tehlikelerin kısa bir listesini yapmak gerekirse pornografi, fenomenlik, uyuşturucu, illegal örgütler ve yanlış bilgi başlıklarını ilk sıralara koyabiliriz.

PORNOGRAFİ

Bugün internetteki yer alan tüm içeriğin yüzde 30’unun pornografik olduğu tahmin ediliyor. Yani internete korumasız bir şekilde saldığınız çocuğunuzun göreceği her üç şeyin birinin pornografi olması olasılığı çok yüksek. Üstelik burada pornografi derken; çocuk gelişimi açısından yine sakıncaları olan erotizm gibi daha yumuşak kabul edilen içerikler de dahil değil. Onları da eklerseniz bu oran yüzde 60 dolayında. Öte yandan bu pornografik içeriklerin yüzde 88’inde doğrudan kadına şiddet uygulanıyor. İşin daha da sıkıntılı bir noktası var mı derseniz o da var; oyuncusu 21 yaşın altındaki gençler olan pornografik içeriklerin arama motorlarında günde yaklaşık olarak 10 milyon kere görüntülendiği tahmin ediliyor. Bitmedi… Mobil cihazlardan yapılan aramaların yaklaşık olarak yüzde 20’si pornografik konular. Yine bitmedi, 18 yaş altında erkek çocukların yüzde 90’ı, kızların yüzde 60’ı ne yazık ki bu içerikler ile tanışıyorlar.

FENOMENLİK

Geçen haftaki yazımda değindiğim fenomenlik meselesiyse çocukları bekleyen en büyük tehlikeler içinde yer alıyor. Sosyal ağlardaki fenomenlerin ekseriyetle bedenlerini sergileyen kadınlar ve bu kadınları paraları ile maymun gibi oynatan adamlar oldukları varittir. Sosyal ağlardaki genel eğilim bu yöndeyken; daha çok beğeni, daha çok yorum, daha çok etkileşim için çocukların bu fenomenlerin davranışlarına öykünmesi çok büyük bir sosyal problem. Ancak kimse bunun üzerine durup beş dakika kafa yormuyor. Çıplaklığın normal standartlarının göğüs uçlarını milimetrik olarak ancak kapatan ve poponun tamamını sergileyen varla yok arasındaki bikinilere kadar uzandığı bir dönemde; çocukların standart çıplaklık algıları ne yazık ki bu “yeni normal” çerçevesinde şekilleniyor. Aslında özel alanı olan yatak odasından canlı yayın yapan (sadece konuşuyorlar, ya da eğleniyorlar bir yanlış anlaşılma olmasın) çocukların sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Ancak burada özel alan – kamusal alan kavramının çocukların zihninde bir ayrımının kalmamış olması uzun vadeli olarak oldukça endişe verici.

UYUŞTURUCU

Uyuşturucu tarih boyunca gençlerin sürüklendiği en büyük kara delik olmuştur. Günümüzde kimya biliminin son yüz senede yaşadığı gelişim ile envai çeşit sentetik uyuşturucu da doğal olan zehirlerin yanına eklendi. Üzerinde gülücük olan hapların 14-15 yaşındaki bir çocuğa nasıl da sevimli geleceğini bir düşünün. İnternet üzerinden uyuşturucu öven içeriklere YouTube’da dolaşırken bile erişebiliyorlar. Dünyanın herhangi bir şehrinde, hangi uyuşturucu nereden ve nasıl temin edilir bilgilerini veren ansiklopedik kaynaklar var. Ülkemizde de uyuşturucu kullanım yaşının 14-15 dolaylarına, başlama yaşının 9-10 dolaylarına geldiğini göz önüne alınca durumun vahameti daha da ağırlaşıyor.

TERÖR

İllegal örgütlerin ve terörist yapılanmaların son on yılda insan kaynağı elde etme noktasında en büyük havuzlarının internet ve sosyal ağlar olduğu dünyanın tüm istihbarat örgütlerinin raporlarında ortaya konmuş bir gerçek. Aile içinde mutsuzluk, yaşadığı sosyal çevrede kimlik ya da ekonomik adaletsizlik gibi yaralardan herhangi birine maruz kalan gençlerin terörist örgütler ve suç kartelleri tarafından güç, para, itibar veya kimlik sahibi yapılarak devşirilmesi sosyal yaşam ile dijital dünya arasındaki geçişkenliğin en ağır tahribatlara yol açabileceği konulardan birisi. Öte yandan suçu ve suçluyu öven popüler kültür ürünü diziler, filmler ya da sosyal hayattaki figürler de bu süreci çok çok daha hızlandıran diğer etkenler.

YANLIŞ BİLGİ

Yanlış bilgi konusunu geçen hafta oldukça kapsamlı bir şekilde ele aldığımız için tekrar uzun uzadıya açıklamaya gerek görmüyorum. Dünya düzdür diyenlerden tutun da; Lozan’ın yüzüncü yılı masallarına kadar hemen her konuda bir sürü yalan yanlış bilgi kerameti kendinden menkul ve birtakım odakların maşaları tarafından topluma pompalanıyor. Genel kitlenin kabullerine ses çıkarabilmek de yüzyıllardır ancak Galileo gibi binde birlik kesimin harcı olduğu için; çocuklar genel kabullerin dışına çıkmak noktasında gerektiği kadar cesur ve sorgulayıcı olamayabiliyor. Ve bu zihin kirlenmesi bir yerden sonra sakat bir temel kavrayışın değiştirilemez şekilde hâkim olmasına yol açabiliyor.

Çocuklar için bu denli mayın tarlası gibi tehlikelerle dolu bir ortamda kendi başlarına “özgürce” dolaşmalarının ne derece akıl karı olduğunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Gelecek hafta aileler için temel bir takım davranışsal ve dijital önlemleri sizlerle paylaşacağım.