Hani bir atasözü vardır; “Özrü kabahatinden büyük” derler. Şu, KASKF’nin meşhur Antalya serüveni gündemden düşmüyor.

Karşılıklı açıklamalar var…

Karşılıklı suçlamalar var…

Karşılıklı eleştiriler var…

Biraz da “abartı” var…

Var oğlu var…

Varlar arasında bir de; “Biz kendi paramızla gittik (!)” diyenler var…

İşte bu tür söylemekle kendisini savunduklarını söyleyenler, Antalya olayında bazı soruların sorulmasına neden oluyor. Örneğin; kendi paramızla gittik derken bunu söylemekle KASKF’yi veya organizasyonu düzenleyene, finanse edene “Biz onlara YÜK olmadık (!)” mı demek istiyorlar?

Bu söylemlerini gerçekleştirirken bayağı SERT ifade tarzını tercih edenleri var.

Şimdi bu tür SERT cevaplar verenlere sormak lazım; -Siz evet kendi rahatınızı düşünerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleri ile Antalya’ya gitmediniz. Uçakla Antalya’ya gittiniz.

Buraya kadar çok güzel.

Peki, Antalya’ya gittikten sonra, Antalya’da kendi paranızla mı otelde kaldınız? Kendi paranızla mı karnınızı doyurdunuz?

Hayır !..

KASKF’nu adına ayrılan otelde kaldınız. Karnınızı bedava doyurdunuz!

Kahvaltınıza para ödemediniz. Kimileriniz KASKF’nun toplantısına bile katılmadınız!

Antalya’da BEDAVA tatil yaptınız.

Siz ne kadar övünseniz azdır, çünkü, Antalya’ya PARANIZLA gittiniz!

Sizin hakkınızdı; paranızla gittiğiniz ANTALYA’da, otelde BEDAVA konaklamak ve yiyip içmek, ananınızın ak sütü gibi HELALDİ!

Hem kendi paranızla UÇAKLA Antalya’ya gidecek, bir de orada toplantıya gidip AMATÖRLERİN dertlerini mi dinleyecektiniz?

Delikanlısınız vesselam…

Eğirip-kıvırmadan söylüyorsunuz: -Biz PARAMIZLA gittik!

Çok doğru, PARANZLA gittiniz, sizden hesap sorulamaz!

Madem paranızla gittiniz, KASKF’nun toplantısına katılmadınız. Onlara ayrılan OTELDE yattınız.

Yemeklerini yediniz, kahvaltınızı yaptınız. PARA ödemediniz!

Antalya’da gecelerin tadını çıkardınız. KASKF’nun sorunlarını Antalya gecelerinde ANTALYALILARLA tartıştınız!

Yine paranızla uçakla Kocaeli’ye döndünüz…

“Antalya’da neler oldu?” diye soranlara, kızgınlıkla: “Biz oraya PARAMIZLA gittik (!)” diye cevaplar verdiniz…

İyi güzel, bedava otobüs yerine paranızla uçakla gittiniz.

Madem PARANIZ var, uçakla Antalya’ya gittiniz de, neden Antalya’da paranızla başka OTELDE kalmadınız?

Neden paranızla yemek yemediniz de, KASKF’nun kaldığı otelde BEDAVA yemek yediniz?

Toplantıya bile girmeden Kocaeli’ye geldiniz, siz Antalya’ya, amatörlerin dertlerini dillendirmek için mi, yoksa paranızla eğlenmek için mi gittiniz?

Hadi UÇAKLA, paramızla gittik diyenler, cevap verin bakalım!..