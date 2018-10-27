Aileden millete

Aslında bu yazıya çok farklı bir biçimde başlamıştım.

Cumhuriyet ve Türk kimliğinin ne anlama geldiği gibi hususlara temas edecektim.

“Ne mutlu Türk’üm diyene”nin anlamının “Ne mutlu Türk olana” manasını taşımadığını belirtecek, zira Atatürk’ün millet tanımının “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye milletine Türk milleti denir” şeklinde olduğunu ve bu tanımın içerisinde “ırk” ile ilgili herhangi bir vurgu olmadığını ifade edecektim.

Hatta bunun en bariz örneklerinden birinin 1924 yılında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin olduğunu, çünkü bu mübadelenin Yunanistan’daki Türkler ve Türkiye’deki Rumlar’ın değişimi şeklinde değil, aslında Müslim ve gayr-ı Müslim değişimi niteliği taşıdığını vurgulayacaktım.

Öyle ki bu mübadele esnasında Yunanistan’dan “ırkı” Türk olmayan Müslüman grupların getirilip, “ırk” olarak Türk olan azınlık bir Ortodoks kitlenin ise Yunanistan’a gönderildiğini, pek de bilinmeyen bir gerçeklik olarak ortaya koyacaktım.

Tam da bu minvalde ilerlerken birden durdum…

Ve kuruluşundan yaklaşık 100 sene sonra Cumhuriyet başlığı altında hala tartıştığımız konulara bakınca utandım!

Osmanlı’nın en az son yüz elli senesini de içine katarsanız, yaklaşık iki yüz elli yıldır neredeyse aynı şeyleri ve neredeyse aynı çerçevede tartışıyor olmamızın haklı öfkesi sardı beni…

Biz ne yapıyorduk Allah aşkına!

Bir millet daha yüz sene öncesini bile bilmekten ve anlamaktan bu kadar uzak nasıl kalabilirdi?!

Bu coğrafyada yaşamanın kendinden “tereddüt etmeyi” kaldırmayacağını hala öğrenememiş miydik?

Sonra toplumun halini bir düşündüm…

Psikolojilerimizin genel olarak ne kadar bozulduğunu…

Kavga etmeden konuşamaz hale geldiğimizi.

En temel meselelerimizde bile “kutuplaşmadan” ya da birbirimizi “ötekileştirmeden” konuşamadığımızı…

Halbuki millet kimdi?

Millet ailelerden oluşan “büyük bir aile” değil miydi?

En azından ben böyle görüyordum…

“Bir soyadına sahip” ailelere mensup bireyler o aileyi meydana getirirken sadece “kan bağıyla” değil nikah gibi bir “hukuki bağla” da aileye mensubiyeti sağlamıyorlar mıydı?

Aile bağları, bir arada yaşama iradesini, acıda ve mutlulukta bir olma, bunları birlikte paylaşma, birbirine destek olma ve sahip çıkma anlamına gelmiyor muydu?

Ailenin daha iyi olması için her bireyin üstüne düşeni özveriyle yapması gerekmiyor muydu?

Aile bağlarının kuvvetli olması, o ailede yetişen bireylerin hayata karşı daha güçlü, güvenli ve cesur duruşunu da beraberinde getirmiyor muydu?

“Kim olduğundan” şüphe eden bir aile bireyinin ya da bireylerinin ne kendine ne de ailesine faydalı olması beklenebilir miydi?

Aileye mensubiyet duygusunu taşımayanların aile için seve seve sorumluluk alması söz konusu olabilir miydi?

Soyadından şüphe eder hale gelen veya gelecek bir nesli o aileye bağlamak mümkün olabilir miydi?

Bu ve benzeri sorular zihnime üşüştükçe başladığım minvalde yazmaktan vazgeçtim…

Siz istediğiniz kadar “soyadınızın” anlamını, tarihi kökenini ve seçiliş nedenlerini izah etmeye çalışın.

Aynı aileye mensup olmanın “anlamdaşlığını” anlamak ve/veya taşımak istemeyenlere, o anlamı izah etmenizin de bir faydası olmuyordu.

Olsa iki yüz elli yıldır aynı konular mevzu olmazdı.

Geriye bir tek öğrenme yolu kalıyor ki o da bizzat tecrübe etmek.

Ancak bunun da bedeli genellikle tüm aile için çekilecek ciddi acılar anlamına geliyor ki Cenab-ı Hak bu milleti tekrar böylesi tecrübeleri edinmekten muhafaza eylesin…

Bu tecrübeleri tekrar etmeden “birliğimizi”n anlamını idrak etmeyi nasip eylesin…

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…