Sebzelerin toplanma zamanları

Saygıdeğer okuyucularım;

Yazıma başlamadan önce cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Her sebzenin toplama zamanı, pazarın durumuna göre değişir. Eğer pazar yakın ise mesela, domates olgun bir halde toplanıp gönderilir. Şayet pazar yeri uzakta ise o zaman domatesleri olgunlaşmadan, yani erme zamanından dört veya beş gün önce kabuğunun rengi pembeleşmeye başladığı zaman toplayıp gönderilmelidir.

Muhtelif sebze tür ve çeşitlerinin toplanmaları esnasında dikkat edilmesi icap eden noktalar şunlardır:

- Kök sebzeler: Havuç, pancar, kereviz, turp gibi sebzeleri çapa ile topraktan çıkarırken yaralanmamalarına dikkat edilmelidir. Bu sebzeler topraktan çıkarken çoğunlukla topraklı, kirli bir halde bulunduklarından dolayı bunları evvela temiz suda yıkadıktan sonra ambalaj işleri yapılmalıdır.

- Yaprak sebzeler: Ispanak, lahana, yeşil salata, marul vs. gibi yeşil sebzeleri toplamak için -örneğin ıspanak ve salatalar- normal büyüklüklerini aldıkları zaman hasat edilmelidir. Şayet bunlar vaktinde toplanmayacak olurlarsa, tohuma kaçarlar. Lahanaları da başları büyüyüp sıkı bir hal aldıkları zaman kesmek gerekir. Lahanaların kirli, üst yaprakları koparılıp atılmalıdır.

- Filiz ve sapları yenen sebzeler: Pırasa, taze soğan, sarımsak ile kuşkonmaz gibi taze sürgünleri yenilen sebzele; normal iriliklerini aldıkları zaman toplanmalıdır.

- Çiçeği yenilen sebzeler: Karnabahar başları yeter derecede büyüdüğü zaman hast edilmelidir; aksi takdirde geç kesilmiş başlar -özellikle lodos havalarda- gevşemiş ve tohuma kaçmaya başlamış olacaklarından dolayı, bunların kaliteleri düşer ve pazarlarda ucuz fiyatla satılırlar.

- Meyvesi yenen sebzeler: Kabak, hıyar, patlıcan, biber, taze fasülye, taze bakla, vs. gibi sebzeler; normal büyüklüklerini aldıkları zaman hasat edilmelidirler. Bu gibi sebzeler, henüz piyasada az iken, yani turfanda iken o zaman küçük ve körpe halinde koparılmalıdırlar.

- İç tanesi yenen sebzeler: Taze barbunya ve iç tanesi yenilen araka bezelyeleri henüz taneleri körpe ve sütlü iken, kartlaşmadan önce toplanmalı ve piyasaya çıkarılmalıdır.

Sebzeleri bahçeden yaz mevsiminde, sabahları erken ve akşamları serinlikte toplamalı; kış mevsiminde ise mümkün olduğu kadar öğle zamanları, hava biraz ısındığı ve çiğ kalktığı zaman toplamalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...