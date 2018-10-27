Boşuna masraf edip çocuklarınızı okutmayın!

Gerçekler bangır bangır bağırıyor ama halkımız hala uykuda.

Ya kardeşim ortada yaşanmış örnekler var.

Adam iki çocuğundan birini okutmayıp çırak mırak işe verdi.

Diğeri hem zeki hem de çalışkandı.

DÖRT YILDIR İŞ ARIYOR.

Ceketimi satarım… dedi, öyle de yaptı; ilk, orta, lise, üniversite.

Oğlu okudu ve mezun oldu.

Girmediği başvurmadığı yer kalmadı.

Dört yıldır iş arıyor.

Takdirnameler, stajlar, eğitimler…

Çocukta bir CV var belki başbakanın CV’si bile böyle değil.

Sanmayın iş beğenmiyor, yüksek maaş arıyor.

Ne verseler çalışacak.

BEN ONDAN İYİ YAPARIM.

Diğeri kaynakçı.

İstediği yerde istediği anda işbaşı yapabiliyor.

İş beğenmiyor maaş beğenmiyor.

Oysa ilkokulu bile zor bitirmişti.

Kaynakçılığı da işte öyle.

Ben ondan iyi yaparım.

Anne baba hayretler içinde şaşkınlıkla ve üzüntüyle perişan durumdalar.

Adam çocuğunu okutmak için varını yoğunu satmış.

Onu en iyi okullarda okutmuş.

BEN NEREDE HATA YAPTIM?

Gözleri yaşlı bir şekilde çocuğunun aldığı takdirnamelere bakıyor.

7 tane takdirname,16 eğitimden alınmış başarı belgesi ve fakülte diploması asgari ücretli bir iş bile sağlamıyor.

Baba harcadığı 38.000 liraya yanıyor.

Okullara, dershanelere verilen paralar, ÖSYS, KPSS harçları, öğrenim harcı…

Kâğıdı gelen 7.000 lira öğrenim kredisi.

Baba başını avuçlarının arasına almış düşünüyor.

Ben nerede hata yaptım?

Yanlış olan nedir?

Herkes hayatını kazansın diye çocuğunu okutuyor biz de öyle yaptık.

DAVAR ÇOBANI DA OLSA İŞİNİN PATRONU

Oysa kaynakçı oğlu iş beğenmiyor.

Çünkü kaynakçılık bir meslektir ve meslek altın bileziktir.

Mesleği olup da iş bulamayan olmaz.

İşletmeyi bitirmiş.

İşletme meslek mi?

İşletmeyi bitiren ne iş yapıyor.

İşyerinin sahibi davar çobanı da olsa işinin patronu; işletme mezununa ne ihtiyaç var ki.

Şu anda iş bulamayan yüksek okulluların çoğunun işletme veya iktisat mezunu olduğundan eminim.

GENÇLER, İKTİSAT VE İŞLETMEYİ TERCİH ETMEYİN.

Patronların çoğu kültürsüz.

İşyerinde öncelikli olarak iktisat ve işletme mezunlarını istihdam etmesi gerekirken edebiyat fakültesi mezununu müdür yapıyor.

E bir de elini sallasan işletmeciye değiyor mu?

Şuraya giriyor, buraya giriyor, hepsi hikâye; toplasan 5–10 bin kişiyi geçmiyor.

Ama mezunlar yüz binlerce.

Ben olayım iktisat ve işletme fakültelerini kapatırım.

Gençler, iktisat ve işletmeyi tercih etmeyin.

Çünkü mezun olduğunuzda kesin işsiz kalırsınız.

Bu dandik okulları bir şey sanıyor patır patır giriyorsunuz.

İşte gördünüz, ilkokulu zor bitiren kaynakçı iş buluyor siz bulamıyorsunuz.

ŞEREFSİZİM BİR KAFADA İNDİRİRİM

Ceketini satarak çocuğunu okutan baba yanlış yapmıştır.

Türkiye’de okuyarak iş güç sahibi olma devri bitmiştir.

Hele de fakirin çocuğu doktorluk falan bitirmediği sürece okuyup da bir yere gelirim diye asla hayal kurmasın.

Beni işte zekâ ve çalışkanlığıyla bir yerlere gelebilmiş 300–500 kişi değil dışarıdaki yüz binler ilgilendiriyor.

Bana müsteşar olan fakir çocuğunu kimse örnek vermesin, şerefsizim bir kafada indiririm! Asgari ücretle bile iş bulamayan yüz binlerce gencimize baksın.

Ülkenin yöneticileri, çıkıp diyeceksiniz ki “Türkiye’de okuyarak iş sahibi olunamaz” Halkı ve gençleri kandırdığınız yeter! Kaç tane işletme mezununa iş buldun ki hala bölümler açıyorsun. İkinci öğretim, gündüzcü, açık öğretim… (Alıntı: Kerim Korkut- Milliyet)

EN İYİ 9 İŞ BULMA SİTELERİ

Bir dönem İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yürütülen hizmetlerin birçoğu şu anda internetin eline geçti. Kariyer ve iş bulma sitelerinde şoförlükten yönetici asistanlığına kadar birçok farklı sektördenden iş bulmak mümkün. (Alıntı: shiftdelete.net)

İŞTE O SİTELER;

http://www.iskur.gov.tr/

http://www.eleman.net/

http://www.kariyerzirvesi.com/kariyer-is-ara.asp

https://tr.linkedin.com/

https://www.secretcv.com/

http://www.elemanonline.com.tr/

https://www.xing.com/

http://www.yenibiris.com/

http://www.kariyer.net/