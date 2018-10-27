Cuma günü, cuma namazından sonra ilk tepki kuyumcu dostum Kamil Yılmaz’dan geldi.

Camiden çıkmış beni aradı.

“Çok üzüldüm, kahroldum… Hutbede Atatürk’le ilgili, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili tek cümle yoktu. Nasıl bir memleket olduk biz? Bunlar, Atatürk ve cumhuriyet konusunda duyarlı insanları dinden soğutuyorlar. 29 Ekim öncesi veya sonrası cumalarda devletimizi kuranlar ve şehitlerimiz anılmayacak da ne olacak?”

Telefonu kapattım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm camilerde okunan hutbe metnine baktım.

Konusu, “Ailede şefkat ve nezaket dili”.

Her zaman, herhangi bir cuma işlenebilecek bir konu…

Gerçekten, hutbenin başında veya sonunda, Atatürk’le ilgili cumhuriyetle ilgili tek kelime yok!

6 yıl önceye kadar “özel hutbe” okunurdu

Milli bayram öncesi ve sonrasına rastlayan cuma namazlarında, Atatürk ve cumhuriyet hep “yok” mu sayılıyordu?

Altı yıldır bu böyle!

2012 yılına kadar Cumhuriyet Bayramı için özel hutbe okutulup Atatürk ve silah arkadaşları anılırdı.

2012’de bu uygulama terk edildi.

Atatürk de cumhuriyet de unutuldu.

Daha doğrusu unutturulmaya çalışılıyor.

Atatürk’ün emriyle kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu davranışı cami cemaati tarafından üzüntüyle karşılanıyor.

Önce papaz, şimdi de Kaşıkçı… Türkiye’nin başka sorunu yok mu?

Gerçekten gına geldi.

Günlerce, yattık kalktık papaz...

O gitti, şimdi de Kaşıkçı!

Kahvaltıda, Kaşıkçı…

Öğle yemeğinde, Kaşıkçı…

Akşam yemeğinde, Kaşıkçı…

Yatarken, yine Kaşıkçı…

Çay-kahve içerken, Kaşıkçı…

Radyoyu, televizyonu her açtığında, Kaşıkçı…

Gazetelerin manşet haberi, Kaşıkçı…

Affedersiniz, ama insanın kusası geldi.

Gündem bu kadar bloke edilmez ki!

İnsanların ilgisi bu kadar belirli bir noktaya hapsedilmez ki!

Tamam, ikisi de büyük olay!

Ama olmuş, bitmiş, yaşanmış…

Yine üzerinde duralım, ama işimizi gücümüzü bırakıp, sadece “Kaşıkçı’nın öldürülmesi” sorunumuz varmış gibi bütün enerjimizi buna harcamayalım.

Piyasalar çökmüş, firmalar sapır sapır dökülüyor…

İşadamları “gelecek aya çıkabilir miyim?” hesabı içinde…

Ekonomik kriz, herkesi az veya çok bunaltmış durumda…

Bir taraftan şehit cenazeleri geliyor, diğer taraftan komşularımızla sorunlarımız devam ediyor…

Ne olur, ne olur, toplumu gereksiz gündem konularıyla bloke etmeyi bırakıp acil sorunlarımıza dönelim!

Ercan Dalkılıç, başkanlığa aday olacak mı?

Siyasette “Dilovası” denince ilk akla gelen isimlerden biri Ercan Dalkılıç’tır.

1987’de Dilovası Belediyesi’nin ilk kurucu başkanıydı.

ANAP’tan 3 dönem belediye başkanlığı yaptı.

Bir süre ara verdiği siyasete 2009’da tekrar döndü.

Demokrat Parti’den aday oldu, kazanamadı.

2014 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı idi, sandıktan yine çıkamadı.

Bu seçim öncesi Ercan Dalkılıç ismi yine gündemde!

“Bu kez hangi parti?” diye soracaksınız.

Ya İyi Parti…

Ya Saadet Partisi…

Ercan Dalkılıç’ı bu iki partiden birinin adayı olarak görürseniz şaşırmayın!

“Şerefsiz oğlu şerefsiz!”

Bu sözü bizim MHP Milletvekili Saffet Sancaklı söylemiş.

Kime söylemiş?

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’ya…

Neden söylemiş?

Kütahyalı, bir TV programında Saffet Sancaklı’yı kastederek “Kusturmalı Boşnak saksosu” dediği için…

Sonra ne olmuş?

Rasim Ozan Kütahyalı’dan ses çıkmamış.

Mahkemeye gidip suç duyurusunda bulunmamış.

Ya kim suç duyurusunda bulunmuş?

Rasim Ozan Kütahyalı’nın babası…

“Saffet Sancaklı bana hakaret etti” diye savcılığa başvurmuş.

Ancak savcılık “takipsizlik” vermiş.

Gerekçe, şikâyet oğul Rasim Ozan Kütahyalı’dan gelmediğinden…

Bence garip bir karar.

Burada esas hakarete uğrayan kişi baba!

“Şerefsiz oğlu şerefsiz”i dikkatle okuyun, “şerefsizin oğlu şerefsiz” anlamı çıkar.

O yüklenici kim?

Yine Kandıra duble yolu…

*Üç yıl önce ihalesi yapıldı.

*İki yıl önce temeli atıldı.

*Bugüne kadar kazma dahi vurulmadı.

*CHP Milletvekili Haydar Akar soru önergesi verince, “2021’de tamamlanacak” açıklaması yapıldı.

İyi de benim güzel kardeşim, bu yolu hangi yüklenici (müteahhit) yapacak onu söyleyin!

Üç yıldır soruyoruz açıklamadınız, bari bugün açıklayın.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “ihale edilen projeler” listesine bakıyoruz, “Kandıra duble yolu” yok.

Yoksa…

Yoksa yapılan ihale ve atılan temel “hayali” mi?