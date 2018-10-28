Başarıya ulaşmak için acil çözümler lazım…

Kocaelispor maç öncesindeki yazımda da değindiğim gibi, maalesef son derece ‘istikrarsız’ bir görünüm çiziyor…

Kazanıyor…

Kazanıyor…

Art arda kazanıyor…

Zirveye çıkıyor…

Sonra da kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor…

PlayOff hattının bile altına iniyor…

Bunun saha içerisinde birçok sebebi var…

Çözümü ise tabii ki teknik heyetin elinde olacak…

Ancak yönetimin kendisine verdiği malzeme de önemli…

Yönetim de futbolcunun ve teknik ve heyetin önünü açmalı…

Transfer yasağı mı kalkar, takım içersindeki gelişmeler mi dikkate alınır bilmem…

Ama bi’şeyler yapılması lazım…

Hoca da manşetteki haberimizde değindiğimiz gibi…

“Bize deplasmanda ‘bi’şeller oluyor…” demiş...

Taraftar ise…

“Bizim futbolcular maç seçiyor…”

Diyor…

Acaba yeni stat bizi çok mu havalandırdı?..

Göreceğiz bakalım…

HHH

Maçı tam olarak izleyemedik elbette…

Bunun için çok ahkam kesmek kendimize bile saygısızlık olur…

Şunu biliyorum ki, fotoğrafın geneline bakıldığı zaman, sezon başından sonra, takımın bir seri yakalayamadığı görülüyor…

Tam seri yapacakken tökezliyor…

Bunu da genelde deplasmanda yaşıyor…

Bunun çözümü elbette teknik adamda…

Çünkü kadro bu deyip içinden çıkamıyoruz…

Çünkü bu kadro aynı zamanda galibiyetler de alıyor…

HHH

Şu ortamda yapılabilecek en büyük hata, ayrı ayrı çözümler aramaktır…

Tamam hücreleme çalışmasında böl yöntemi önemlidir…

Ancak bir de fotoğrafın büyük tarafına bakılmalı…

Fotoğrafın tamamını görmezseniz, günü birlik yaşarsınız…

Baykan olarak…

Yönetim olarak…

Takımın hücrelerine gireceksiniz…

Mikrop arayacaksınız ki hücre kirlenmesin ve bütün sağlığı olumsuz etkilemesin…

HHH

Yönetim gördüğüm kadarıyla yine tamamen devre arasında transferi açmanın peşinde koşuyor…

Taraftarın büyük çoğunluğu böyle istiyor…

Bunu ben de kabul ediyorum…

Ama transferin açılmasını kesinlikle istemiyorum…

Sokağa atılacak paramız yok…

Yeter ki mevcut kadronun parasını gününde verelim ve başarı da art arda gelsin…

HHH

Diyarbekir karşısında bir maç kaybettik…

3 tane yemek de tabii ağır oldu biraz…

Çünkü ne biz 3 gol yiyecek takımdık, ne de Diyarbekir farklı kazanacak bir takımdı…

Şimdi bu maç geride kaldı…

Artık üzerinde durmanın anlamı da, mantığı da yok…

Hayri kara ağabeyim yaşasaydı, böyle derdi…

(Mekanları cennet olsun. Babamla ötelerde buluştular sanırım)…

HHH

Önümüze bakmalıyız…

Bu maçı da diğer maçları da geride bırakmalı ve beyaz bir sayfa açmalıyız…

Yönetim kurulu da futbolcularla açık açık konuşmalı ve rahatlatmalı…

İletiyim sağlam kurulmalı…

Kol kırılır yen içinde kalır tabii ki…

Ama bizim de kulağımıza fısıldananlar var…

Dedikodu deyip üzerine gitmiyoruz…

Takımın ahengi bozulmasın diye…

Bekliyoruz…

Ama haberimiz oluyor…

Hayid bakalım sorunları çözün karşımıza dimdik çıkın…

Yoksa sonumuz hüsran olur…

Allah korusun…

3 puanlık bu garip sıralamada, yer an başımıza çok kötü şeyler gelebilir…