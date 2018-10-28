Biraz insaf

Son dönemlerde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ e saldırmak, ona küfür etmek, hakaret etmek olağan hale geldi. Geçmiş yıllarda Atatürk’e bu kadar yoğun bir saldırı yoktu. Bugün bu kadar yoğun bir saldırının olması siyasi iktidarın saldırganlar hakkında herhangi bir işlem yapmamasından kaynaklanıyor. Bunlar da bundan cesaret alıyorlar. Neden Atatürk’e saldırıyorlar?

Şimdi 1923 ile 1938 tarihleri arasında Atatürk döneminde kurulan fabrikaları yazacağım. Ondan sonra bu büyük adama saldıranlar utanırlar mı ona bakacağım. Gerçi utanacaklarını sanmıyorum ama ben yine de görevimi yapayım diyorum.

Atatürk ‘ün kurduğu fabrikalar:

Ankara Fişek Fabrikası 1924

Gölcük Tersanesi 1924

Şakir Zümre Fabrikası 1925

Eskişehir Hava Tamirhanesi 1925

Alpullu Şeker Fabrikası 1926

Uşak Şeker Fabrikası 1926

Kırıkkale Mühimmat Fabrikası 1926

Bünyan Dokuma Fabrikası 1927

Eskişehir Kiremit Fabrikası 1927

Kırıkkale Santrali Çelik Fabrikası 1928

Ankara Çimento Fabrikası 1928

Ankara Hava Gazı Fabrikası 1929

İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası 1930

Kayaş Kapsül Fabrikası 1930

Nuri Killigil Mühimmat Fabrikası 1930

Eskişehir Şeker Fabrikası 1934

Turhal Şeker Fabrikaları 1934

Konya Ereğli Bez Fabrikası 1934

Bakırköy Bez Fabrikası 1934

Bursa süt Fabrikası 1934

İzmir Paşabahçe Cam Fabrikası 1934

Zonguldak Antrasit Fabrikası 1934

Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası 1934

Keçiborlu Kükürt Fabrikası 1934

İsparta Gülyağı Fabrikası 1934

Ankara, Konya Siloları 1934

Paşabahçe Şişe Fabrikası 1935

Kayseri Bez Fabrikası 1934

İzmit Kağıt Fabrikası 1934

Nazilli Basma Fabrikası 1935

Bursa Merinos Fabrikası 1935

Gemlik Suni İpek Fabrikası 1935

Keçiborlu Kükürt Fabrikası 1935

Ankara Çubuk Barajı 1936

Zonguldak Taş Kömürleri Fabrikası 1935

Tüfek ve Top Fabrikası 1936

Nuri Demirağ Uçak Fabrikası 1936

Malatya Sigara Fabrikası 1936

Bitlis Sigara Fabrikası 1936

Malatya Bez Fabrikası 1937

Karabük Çelik Fabrikası 1937

Divriği Demir Ocaklarız1938

İzmir Klor Fabrikası 1938

Sivas Çimento Fabrikası 1938

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Atatürk’e küfredenler, ailesine olmadık iftiralar atanlar yaptığı şu eserlerden biraz olsun utanırsınız. Çanakkale de, Bursa da camileri genelev yaptı diyen alçaklar biraz utanın. Şu 15 yılda ne kadar fabrika kurduğuna bakın. Ne yazık ki bu fabrikaların bir kısmı ya kapatıldı, ya özelleştirildi, ya da kendi haline bırakıldı. 2002 ile 2018 yılları arasında iktidar olanlar hangi fabrikayı kurdular? Yanıt bekliyorum.