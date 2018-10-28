Biraz insaf

Son dönemlerde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ e saldırmak, ona küfür etmek, hakaret etmek olağan hale geldi. Geçmiş yıllarda Atatürk’e bu kadar yoğun bir saldırı yoktu. Bugün bu kadar yoğun bir saldırının olması siyasi iktidarın saldırganlar hakkında herhangi bir işlem yapmamasından kaynaklanıyor. Bunlar da bundan cesaret alıyorlar. Neden Atatürk’e saldırıyorlar?
Şimdi 1923 ile 1938 tarihleri arasında Atatürk döneminde kurulan fabrikaları yazacağım. Ondan sonra bu büyük adama saldıranlar utanırlar mı ona bakacağım. Gerçi utanacaklarını sanmıyorum ama ben yine de görevimi yapayım diyorum.
Atatürk ‘ün kurduğu fabrikalar:
Ankara Fişek Fabrikası 1924
Gölcük Tersanesi 1924
Şakir Zümre Fabrikası 1925
Eskişehir Hava Tamirhanesi 1925
Alpullu Şeker Fabrikası 1926
Uşak Şeker Fabrikası 1926
Kırıkkale Mühimmat Fabrikası 1926
Bünyan Dokuma Fabrikası 1927
Eskişehir Kiremit Fabrikası 1927
Kırıkkale Santrali Çelik Fabrikası 1928
Ankara Çimento Fabrikası 1928
Ankara Hava Gazı Fabrikası 1929
İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası 1930
Kayaş Kapsül Fabrikası 1930
Nuri Killigil Mühimmat Fabrikası 1930
Eskişehir Şeker Fabrikası 1934
Turhal Şeker Fabrikaları 1934
Konya Ereğli Bez Fabrikası 1934
Bakırköy Bez Fabrikası 1934
Bursa süt Fabrikası 1934
İzmir Paşabahçe Cam Fabrikası 1934
Zonguldak Antrasit Fabrikası 1934
Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası 1934
Keçiborlu Kükürt Fabrikası 1934
İsparta Gülyağı Fabrikası 1934
Ankara, Konya Siloları 1934
Paşabahçe Şişe Fabrikası 1935
Kayseri Bez Fabrikası 1934
İzmit Kağıt Fabrikası 1934
Nazilli Basma Fabrikası 1935
Bursa Merinos Fabrikası 1935
Gemlik Suni İpek Fabrikası 1935
Keçiborlu Kükürt Fabrikası 1935
Ankara Çubuk Barajı 1936
Zonguldak Taş Kömürleri Fabrikası 1935
Tüfek ve Top Fabrikası 1936
Nuri Demirağ Uçak Fabrikası 1936
Malatya Sigara Fabrikası 1936
Bitlis Sigara Fabrikası 1936
Malatya Bez Fabrikası 1937
Karabük Çelik Fabrikası 1937
Divriği Demir Ocaklarız1938
İzmir Klor Fabrikası 1938
Sivas Çimento Fabrikası 1938
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Atatürk’e küfredenler, ailesine olmadık iftiralar atanlar yaptığı şu eserlerden biraz olsun utanırsınız. Çanakkale de, Bursa da camileri genelev yaptı diyen alçaklar biraz utanın. Şu 15 yılda ne kadar fabrika kurduğuna bakın. Ne yazık ki bu fabrikaların bir kısmı ya kapatıldı, ya özelleştirildi, ya da kendi haline bırakıldı. 2002 ile 2018 yılları arasında iktidar olanlar hangi fabrikayı kurdular? Yanıt bekliyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz