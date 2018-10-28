500 bin TL tasarruf…

Ülke; rahip muhabbetleri ile patlak veren ekonomik kriz sonrasında büyük bir sıkıntının tam ortasında kaldı. Aslında şiddet anlamında 2001 krizini aratmayan şeyler yaşıyorduk. Hatta bazı kesimlere göre çok daha kötü olarak algılanıyordu 2018 krizi…

Ancak bu krizi, 2001 yılında yaşananlardan ayıran en büyük fark, milletin hala umudunun var olmasıydı.

Emin olun, toplum da ümit kalmazsa o dönemde yaşananlar gibi sokak eylemleri başlar, hükümet bu durum karşısında çok fazla direnemeyebilirdi.

Gelinen noktada krize karşı önlemler alınmaya başladı. Kamu kurumlarında başlayan kiralık araçların geri verilmesi konusu bu kapsamda en çok tartışılan mevzulardan birisi. Bizim belediyeler kiralık araçlar hakkında çokça gündeme geliyor. Onlar da bu işi bitirmek için etkili hamleler yapmaya başladılar.

Hakkını teslim etmem gerekirse, Körfez Belediyesi’ni bu konuda farklı bir yere koyuyorum.

Körfez Belediyesi ya da iştirakleri olan YARPAŞ ve KÖRPAŞ bünyesinde bulunan araçların hiç biri kiralık değil. Belediyenin rutin hizmetlerinde bu kurumların sahibi olduğu araçlar kullanılıyor. Tabi bunu çok insan bilmez. O yüzden genelde Körfez Belediyesi’nin işlerinde hala kiralık araç kullanıldığı yolunda kayda değer bulmadığım ve yanlı kaynaklardan edinilen bilgiler ortalıkta dolaştırılır.

Bu araçların niteliklerine gelince…

Otobüs, minibüs, otomobil, motosiklet, damperli kamyon, kamyonet, çöp kamyonu, konteynır yıkama aracı, traktör, süpürme aracı, camlı van kamyonet, çekici, panelvan, sepetli vinç, damperli kar küreme aracı, su tankeri, alçak dorse, yarı römork, kamyon vinç, kamyon kompresör, cenaze, engelli ve sokak hayvanları için nakil araçları, vidanjör, freze, silindir kompaktör, kazıcı ve yükleyici, ekskavatör, forklift, asfalt serici, greyder ve yüklenici…

Bu niteliklerde tam 217 araç…

Bunların 195’i belediye, 16’sı YARPAŞ ve 6’sı da KÖRPAŞ’a ait…

Haaa, bu arada Başkan İsmail Baran’ın makam aracı da öyle söylenildiği gibi kiralık falan değil… Baran’ın kullandığı makam aracı, Yunus Pehlivan döneminden kalma, belediye envanterinde bulunan AUDI A6.

Üstelik Körfez Belediyesi, kiralık araç filosundan kendini soyutlamış (kurtarmış) ilimizdeki ilk belediye. Buna da emin olabilirsiniz.

Körfez Belediyesi yaptığı çalışma ile yıllık olarak tam 500 bin liralık tasarruf elde edilmiş. Belediye başkanı İsmail Baran’a hakkını teslim etmek lazım. Tabi bu konuda belediyenin biraz daha reklamaj boyuta ihtiyacı var gibi duruyor. Millete gelişmeleri aktaracak bir mekanizmaya ihtiyaç duyuluyor gibi.

Bunun adı kimi zaman bizzat başkan, kimi zaman belediye bünyesindeki birimler, kimi zaman da teşkilat olacaktır…

Baran, kiralıkları bitirerek işini yapmış görünüyor. Haliyle diğer unsurlar, bu ya da benzer konularda yapılan yerel hizmetleri topluma bir şekilde anlatmalı. Eleştirilerin önüne set çekmeli.

Buna biraz daha dikkat edilmeli…