Cumhuriyet 95 yaşında...

Bugün, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 95. yılını kutluyoruz…

Ancak, bu kutlamaya katılmayanlar da var!

“Nereden çıktı bu Cumhuriyet? Osmanlı’ya dönelim, Hilafeti yeniden geri getirelim” diyor birileri!

Tarihsel olayları doğru kaynaklardan öğrenen her insan bilir ki; Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra, 16. yüzyıldan itibaren, “aklı öne çıkarıp, bilim ve teknoloji alanında Batılı ülkeler gibi gelişmeler kaydedememiş, ekonomik gücünü ve sahip olduğu toprakları ard arda kaybetmiş, Batılı ülkelere ve Galata Bankerlerine borçlanmış, ağır dış borçları nedeniyle, yabancıların oluşturduğu “Duyun-u Umumiye” idaresine bütün vergi ve üretim kaynaklarını teslim etmiş, son olarak Alman emperyalizminin kucağında Birinci Dünya Savaşı’na girmiş, yenik düşmüş ve SEVR Antlaşması ile Batılı Devletlerin paylaşımına uğramıştır.

İşte, bu noktadan sonra, tarih sahnesine Mustafa Kemal çıkmış, Anadolu insanıyla birlikte onurlu bir mücadeleyi kazanarak, LOZAN Antlaşması ile Osmanlı Bakiyesi topraklarda ÖZGÜR bir yaşama adım atmıştır. Mustafa Kemal, bu mücadelenin kahramanı olan Anadolu halkının artık, bir sülalenin ve “tek egemenin” boyunduruğunda “KUL” olarak yaşamasına olanak olmadığını görmüştü. O dönemde dünya genelinde artık “Feodal düzenler” sona ermiş, CUMHURİYET yönetimleri hızla yayılıyordu.

Mustafa Kemal de, bu onurlu mücadelenin lideri olarak, halkının Cumhuriyet yönetimini hak ettiğine inanarak 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etti.

Cumhuriyet, “ULUS DEVLET” kimliği ile sürdürülebilirdi. Ve bu ulus devletin bir “üst kimliği” olmalıydı. Bu, “Türkiye Cumhuriyeti” oldu.

Mustafa Kemal’in “Türk” tanımı, bir ırk temeline dayanmıyordu.

“Türkiye Cumhuriyeti VATANDAŞI olan her insan TÜRK olarak bir ulusal kimliğe sahip olacaktı.” Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 15 yıl içinde, genç Türkiye Cumhuriyet’i inanılmaz bir gelişme sürecine girdi.

Hedef, DEMOKRATİK bir yaşam tarzı, “HALKIN EGEMENLİĞİ” idi. Ancak, eğitim düzeyi son derece düşük, ekonomik yaşam batılı ülkelerle kıyaslanmayacak kadar geri bir düzeydeydi. Bir yandan eğitim seferberliği, diğer yandan ekonomik çabalar inanılmaz sonuçlar verdi. Bez ve şeker fabrikaları, SEKA, SÜMERBANK, ETİBANK ve İş Bankası kuruldu.. Bir yandan da genç Cumhuriyet Osmanlı borçlarını ödedi. Demiryolları, limanlar, telefon, gaz, elektrik ve su işletmeleri geri alındı. Yabancıların eline geçen “Yaprak Tütün ve Müskirat işletmesi (REJİ) bedeli ödenerek TEKEL oldu.

Sonra, 10 Kasım 1938’de bu büyük önderi bedensel olarak yitirdik.

Onun en büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti ve DEVRİMLERİ idi. Cumhuriyet’i ve devrimlerini Türk Gençliği’ne emanet eti.

Ya sonra?

Şairin dediği gibi; “Ateşi ve ihaneti gördük!”

Örneğin; adı “Demokrat” olan partinin lideri, parti grup toplantısında; “Siz, öyle bir güçsünüz ki, Hilafeti bile getirebilirsiniz!” diyordu!

Mustafa Kemal, Osmanlı’nın yıkılışında büyük rolleri olan, “din bezirganı, din dışı hurafelerle toplumu sömüren” asalakların yeniden Cumhuriyet’e musallat olmamasını istiyor ve ; “Türkiye Cumhuriyet’i şeyhler, dervişler ve müritler düzeni olmayacaktır” diyordu. Ancak, iktidarda kalabilmek uğruna, din üzerinden geçinen bu asalak takımına tavizler veren siyasal partiler, bunların palazlanmasına ve giderek Devlet düzeni içine sızmalarına geçit verdiler!

Fetullah Gülen, bu “din tacirlerine” somut bir örmektir! Ancak, adları farklı da olsa, bu Cemaatler, Tarikatlar ve Vakıflar, Cumhuriyet düzenine birer virüs gibi girdiler!

“Dinini öğretiyoruz” diye, ilkokul öncesi çocuklarımızı “Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı” olarak yetiştirdiler! Yalanlarla beslediler.

Kimileri, Atatürk ve İsmet İnönü’ye iftiralar attı! Biri; “İki ayyaş” bile dedi!

Üstelik, Atatürk’ün mirası tüm üretim tesislerini “babalar gibi” sattılar!

“ANDIMIZ” birilerine battı! Yasakladılar! Danıştay, bu yanlış kararı iptal edince, yaygarayı bastılar; “İlkokul öncesi çocuklara Andımız okutulması pedagojik olarak uygun değil” dediler! Oysa, her ulus devlet kendi değerlerine göre, ilkokul öncesinden başlayarak ant içtiriyor!

Birileri, kimi kurumlardan, hatta şeref madalyalarından “T.C” yi sildi!

Kimileri, “Türk” olmaktan utandı!

Kimileri, Cumhuriyet’i “90 yıllık reklam arası” olarak niteledi!

Atatürk ders kitaplarından çıkarıldı, ilkokul çocuklarına ders kitaplarında HİLAFET soruları yayımlandı!

Ulusal Bayramların halkın katılımıyla kutlanmalarına son verildi!

Atatürk Anıtları, çeşitli bahanelerle kaldırıldı, depolara atıldı!

“Yeni Anayasa’da Atatürk olmayacak” dediler! “Anıtkabir’i de yıkacağız” dediler! Atatürk düşmanlarının adlarını okullara, caddelere verdiler! “Keşke Yunan kazansaydı” diyen meczup, özel davetlerde ağırlandı!

Yıl Marşı okullarda yasaklandı!

Türk Hava yolları, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının etkinliğine sponsor oldu! Gazetelerini yolcularına dağıttı!

Son olarak, okullara gönderilen genelge ile “Cumhuriyet Bayramı kutlama programından çıkarıldı!”

“SON DURAK” ne zaman nerede olacak?

Uyan artık TÜRK ULUSU; Cumhuriyet’ine, demokrasiye, Hukuk Devleti’ne, Laik devlete sahip çık!..