En beğendiğim “Cumhuriyet Bayramı” ilanı

*CUMHURİYET; tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin yeniden varoluşunun simgesel adıdır.

*CUMHURİYET; sömürgeleştirilmek istenen bir coğrafyanın bağımsız vatana dönüştürülmesidir.

*CUMHURİYET; ekonomik gerilik ve siyasi bağımsızlık kıskacından kurtuluşun yol haritasıdır.

*CUMHURİYET; kulluktan vatandaşlığa, ümmetten millete geçiştir.

*CUMHURİYET; Ortaçağ karanlığından uygarlığa yürüyüştür.

*CUMHURİYET; bilimle tanışmanın, bilimi rehber edinmenin ön koşuludur.

*CUMHURİYET; hanedan saltanatı ve teokratik kurumların yerini millet egemenliğinin almasıdır.

*CUMHURİYET; siyasi coğrafyanın ekonomik olarak da vatanlaştırılmasıdır.

*CUMHURİYET; askeri zaferin ekonomik zaferlerle taçlandırılmasıdır.

*CUMHURİYET; ekonomik, siyasal, hukuksal, kültürel alanlarda çağdaşlık çıtasıyla eşitlenmektir.

*CUMHURİYET; evlatlarımıza, yeteneklerinin son sınırına kadar yükselebilme olanağının tanınmasıdır.

*CUMHURİYET; karada, havada ve denizde milli ulaşım egemenliğidir.

*CUMHURİYET; ülkenin doğal kaynaklarının halkın yararına ve ülkenin çıkarına uygun kullanımıdır.

*CUMHURİYET; çağdaş hukuk ve demokrasi güvencesi altında yarınlardan emin olarak yaşamaktır.

*CUMHURİYET; yargı bağımsızlığıdır, vesayetsiz yargıdır.

*CUMHURİYET; hukuka saygıdır.

*CUMHURİYET; milli çıkarların ödünsüz savunulmasıdır.

*CUMHURİYET; milli devlet ve üniter yapıda güven içinde yaşamaktır.

*CUMHURİYET; yurtta ve dünyada barıştır.

*CUMHURİYET; ülkesiyle, halkıyla ilelebet payidar kalmaktır.

*CUMHURİYET; kurtuluşun ve kuruluşun önderi Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.

Türkiye Barolar Birliği’nin bu ilanı, dün ulusal gazetelerde yayınlandı.

Her sözcüğü özenle seçilmiş bir ilan.

Cumhuriyet’i; eğmeden bükmeden, net ifadelerle anlatıyor.

Şimdi elinize bir kalem alın, Cumhuriyet’imizin durumunu madde madde gözden geçirin, “var” olanları işaretleyin!

Bakın bakalım, Cumhuriyet’imiz ne durumda?

95 yılda ne kadar yol almışız?

Cumhuriyet’in kaçıncı kilometresindeyiz?

Daha ne kadar yolumuz var?

Ne yapacağız, ne yapmamız gerekir?

Fenerbahçe

*2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet.

*10 maç, dokuz puan…

*Attığı gol 7, yediği gol 13.

*Puan sıralamasında düşme hattının hemen üstünde 15’inci sırada.

Fenerbahçe, herhalde tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor.

Sarı-Lacivertliler, bu maçlara Hollandalı Teknik Direktör PhillipCocu değil de “takım malzemecisi” yönetiminde çıksalardı, herhalde daha iyi sonuç alırlardı.

Cocu’ya verilen ve verilecek milyonlarca Euro’ya yazık!

Vehbi Koç prensipleri

1- Hiç kimse tek imzayla şirketi töhmet altına sokmayacak.

2-Kardeşin ya da kocan bile olsa umumi vekâletname vermeyeceksin.

3- Verdiğin vekâletnameler muayyen süreli ve bir işe dönük olarak verilecek.

4- Birlikte çalıştığın kimselerle özel hayatında arkadaşlık etmeyeceksin, içli dışlı olmayacaksın. Onlarla ilgili kararlar almakta zorlanırsın.

5- Verdiğin hiç bir siparişin borcunu unutmayacaksın. Hediye başka, sipariş başkadır. Bir paket sigaranın bile borcunu ödeyeceksin. Hediye daima pahalıya patlar.

6- İbadetini gösteriş için yapmayacaksın. Allah'la kulun arasına kimse giremez.

7- Toplantılara hazırlıklı gideceksin. Gündemin olacak. Karşı tarafın gündemini isteyeceksin.

8- Her toplantının zaptı toplantı sonrası yazılacak. İleride, karşı taraf ne sormuş, sen ne söylemişsin yazılı olarak kalacak.

9- Siyasilerle konuşurken kendini zabıt tutacaksın.

İçkiliyken bahse girmeyeceksin. Şirket işlerini konuşmayacaksın. Az konuşup, çok dinleyeceksin. Elde ettiğin bilgilerin bir kısmını çalışma arkadaşlarınla paylaşacaksın. Almak istediğin kararı çalışma arkadaşlarınla birlikte alacaksın ki sonradan takip etsinler ve sorumluluk alsınlar. Kimseye kefil olmayacaksın. Sonradan kötü kişi olacağına, baştan kötü olmak daha iyidir. Ama gönlün arzu ediyorsa para verip unutacaksın. Düşmüş dostunu arayacaksın.

2 görüş

*”İnsanı yıkan, düşmanın cesaretinden çok, dost sandıklarının ihanetidir.”

*”İyi bir araca sarılan, gölgesiz kalmaz.” CERVANTES