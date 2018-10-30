Kaş yaparken göz çıkarmak gibi bir şeydi bu kampanya meselesi…

Koskoca otomotiv ve sanayi devi Kocaeli kentinden, bir otomobil parası zor çıktı…

Tamı tamına 155 bin 225 lira 47 kuruş…

Bozdur bozdur harca…

Bir de sıkı durun şildi…

Yazıyorum…

Bir haftada 78 kuruşluk bir yükselme var…

Ayıptır…

Günahtır…

Alay etmektir bu…

Sinir uçlarımızla oynamaktır…

Yazıktır…

Satılmadık bir marka değerimiz kaldı, onu da rezil rüsva etmeyin…

Ele güne kendimizi güldürmeyelim…

Kampanyayı artık uzatmanın anlamı yok…

Rezilliğe bir son verin…

Allah razı olsun…

Bu kadar topladınız…

Yeter…

Başkası lazım değil…

Marka değerini rezil etmeyin…

Tuğla kamlpanyası rezaletti…

Bizid e alet ettiler…

Ama…

Bu ise tam bir skandal oldu…

Hem Vali’ye ayıp oldu…

Hem de kentin marka değeri ve sembolü Kocaelispor’a…

VAR BİR ANDA YOK OLDU…

Yemin ediyorum…

Dünyada bunun bir benzeri yok ve olmayacak da…

Beşiktaş-Rize maçı…

TV başında izliyorum…

Yahu artık sadece hakem yok…

VAR diye koskoca bir teknolojik adam var…

Onu da mı bu işlere alet ediyorsunuz…

Ovacıklı, Gökhan Töre’ye insanlık suçu bir faul yapıyor…

Kırmızı kartı VAR ile görüyor…

Özür dileyerek sahadan çıkıyor…

Çirkin ve güzel tablo yan yana…

Ama bir de çirkin bir hakem var…

O tekmeyi görmeyip VÖÜR iye karar veriyor…

Onu da geçtik…

Quaresma 10 dakika sonra aynı faulü yapıyor…

Bileğe değil de ayak tarak kemiğine basıyor…

Hem de kasıtlı olarak…

Sonuç…

Kart bile yok…

Ne diyeyim…

Allah akıl fikir versin…

Artık VAR’a rağmen bunlar oluyorsa…

Kapatın Süper Lig dükkanının, çekip gidin!..

Şimdi çok bilmişler diyecek ki…

“İngiltere daha sert oynuyor...”

İngiltere daha sert oynamıyor eyler…

Geçin bu martavalları…

Daha doğru cümle şu...

Kurallar içerisinde sert oynuyor…

Girip kimse adamın bileğine basmıyor, tendonu tekmelemiyor…

İddiaya ‘VAR’sanız…

Gidip bir İngiliz maçı izleyin de konuşalım…